پنجاب ہیلتھ کمیشن کی کارروائی: 24 کلینکس سیل، 62 مراکز کی خدمات معطل
پنجاب ہیلتھ کمیشن کی چار ہفتوں کی کارروائی میں 693 طبی مراکز کا معائنہ کیا گیا، جس کے تحت 24 مراکز سیل اور 62 کی خدمات معطل کر دی گئیں۔
پنجاب ہیلتھ کمیشن (PHC) نےگزشتہ چار ہفتوں کے دوران صوبے بھر میں 693 عوامی اور نجی طبی مراکز کا تفصیلی معائنہ مکمل کر لیا ہے۔ اس بڑی پیمانے پر کی گئی کارروائی کے نتائج میں 24 مراکز کو بند کروایا گیا ہے اور 62 دیگر مراکز سے طبی خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ یہ کارروائی طبی معیارات کی سنگین خلاف ورزیوں کے پیش نظر کی گئی ہے جس کا مقصد شہریوں کو معیاری اور محفوظ علاج فراہم کرنا ہے۔
تفصیلی اعداد و شمار اور معائنہ کی نوعیت
کمیشن کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 693 مراکز کے معائنے کے دوران 56 طبی اداروں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس عمل میں 161 خصوصی معائنوں کو شامل کیا گیا جن میں آئی سی یو (ICUs) کی سہولیات اور آگ سے بچاؤ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ان معائنوں میں 25 ڈائلیسس سینٹرز، 96 ہسپتالوں اور 225 جنرل پریکٹیشنر کلینکس کو شامل کیا گیا تھا۔Also readSupermoon to be visible in Pakistan on Dec 24
اس فہرست میں 30 سنگل سپیشلٹی کلینکس، 37 ہومیوپیتھک کلینکس اور 25 ڈینٹل کلینکس بھی شامل تھے۔ کمیشن نے 19 متاب، 14 میٹرنٹی ہومز اور 12 پولی کلینکس کا بھی معائنہ کیا۔ مزید برآں 10 ڈاگنوسٹک سینٹرز، 7 کالکشن سینٹرز، 5 ڈرگ ری ہیبیلیٹیشن سینٹرز، 4 بی ایچ یوز (BHUs) اور 2 ایسیتھٹک کلینکس کو بھی ان کیمپینز کے تحت چیک کیا گیا۔
کمشن کا بنیادی مقصد اور معیاری تقاضے
پنجاب ہیلتھ کمیشن کی کارروائی کا اہم ترین مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام طبی اداروں میں اہل ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ ترجمان کے مطابق معائنے کے دوران طبی ریکارڈز کی جانچ پڑتال بھی کی گئی تاکہ مریضوں کو محفوظ اور معیاری علاج فراہم کیا جا سکے۔ ان تمام اقدامات کا دارومدار طبی معیارات کی سختی سے پاسخ اندازی پر ہے۔
اس مہم کے تحت ان اداروں پر سختی کی گئی جنہوں نے معیار برقرار رکھنے میں ناکامی دکھائی ہے۔ کمیشن نے واضح کیا ہے کہ بغیر ضروری لائسنس یا سہولیات کے چلنے والے مراکز کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ یہ اقدامات نہ صرف نجی بلکہ سرکاری اداروں پر بھی لاگو ہوتے ہیں جہاں عام شہریوں کا اعتماد ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔
مردہ خون کی بازیافت اور آئندہ مراحل
ڈونیا نیوز کے مطابق اس کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک ہر بند ہونے والے ادارے کی تفصیلی وجوہات کی فہرست جاری نہیں کی گئی، لیکن یہ واضح ہے کہ پانچ ہفتوں کی مدت میں کمیشن نے صوبے بھر میں طبی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سخت قدم اٹھائے ہیں۔
متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ معائنوں کے دوران ملنے والی رپورٹس کی بنیاد پر آئندہ مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کمیشن کا مقصد ہر شہری کو معیاری طبی سہولیات سے مستفید کرانا ہے جس کے لیے مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔ ان اداروں کے لیے سخت اقدامات یہ پیغام دیتے ہیں کہ طبی پیشہ وارانہ معیار کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔
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