پنجاب میں شدید بارشوں کی پیش گوئی: پی ڈی ایم اے کا ہائی الرٹ اور انتظامیہ کو ہنگامی ہدایات

صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کے امکان کے پیش نظر الرٹ جاری کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔
صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی ( پی ڈی ایم اے ) نے موسم میں تبدیلی اور بارشوں کے امکانات کے پیش نظر ایک جامع الرٹ جاری کیا ہے جس کا بنیادی مقصد پنجاب کے مختلف شہروں، بالخصوص لاہور میں جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کرنا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر جاوید نے اس حوالے سے انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوبے بھر کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو فوری طور پر الرٹ رہنے اور اپنے اپنے اضلاع میں ہنگامی اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ بارشوں کے دوران کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہونے پر انتظامیہ فوری طور پر ردعمل دے سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بارشوں کا یہ سلسلہ 13 جون تک جاری رہنے کی توقع ہے، جس کے لیے تمام انتظامی ڈھانچے کو فعال کرنا ضروری ہے تاکہ شہریوں کی زندگیوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ انتظامی اقدامات کے حوالے سے ڈی جی پی ڈی ایم اے نے واضح کیا ہے کہ صوبائی کنٹرول روم سمیت تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو 24 گھنٹے فعال رکھا گیا ہے تاکہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا سکے۔ انہوں نے واسا اور ریسکیو 1122 سمیت تمام متعلقہ ریسکیو اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی تمام مشینری، پمپوں اور عملے کو مکمل طور پر تیار رکھیں۔ خاص طور پر نشیبی علاقوں میں جہاں پانی جمع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ واسا کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ شہر کے تمام چوکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی جائے اور وہاں جمع ہونے والے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے تاکہ سڑکیں بند نہ ہوں اور ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کے عملے کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی کال پر فوری ردعمل دینے کے لیے تیار رہیں۔ شہریوں کے لیے حفاظتی تدابیر جاری کرتے ہوئے پی ڈی ایم اے نے شدید احتیاط کی اپیل کی ہے۔ بارشوں کے دوران بجلی کے کھمبوں، لٹکتی ہوئی تاروں اور بجلی کے ناقص نظام سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کیونکہ پانی کی موجودگی میں کرنٹ لگنے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، بوسیدہ عمارتوں اور کچے مکانات میں رہنے والے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ایسی جگہوں سے دور رہیں جہاں عمارت کے گرنے کا خطرہ ہو۔ بچوں کی حفاظت پر خاص زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انہیں کسی صورت نشیبی علاقوں یا جمع شدہ پانی کے قریب نہ جانے دیا جائے کیونکہ وہاں گڑھے یا کھلے مین ہول ہو سکتے ہیں جو جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ شہریوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ہنگامی مدد کے لیے وہ پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر سکتے ہیں، جہاں ان کی شکایات اور درخواستوں پر فوری عمل کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر، یہ الرٹ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی موسم کی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ ہے، تاہم شہریوں کا تعاون بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ شہری حکومت کی ہدایات پر عمل کر کے نہ صرف اپنی جان بچا سکتے ہیں بلکہ انتظامیہ کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنا اور محفوظ مقامات پر رہنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ پی ڈی ایم اے کا یہ اقدام مستقبل میں آنے والی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک منظم نظام کی تشکیل کی کوشش ہے، تاکہ پنجاب کے تمام شہروں میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے معیارات کو بہتر بنایا جا سکے اور شہریوں کو ایک محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے.
صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) نے موسم میں تبدیلی اور بارشوں کے امکانات کے پیش نظر ایک جامع الرٹ جاری کیا ہے جس کا بنیادی مقصد پنجاب کے مختلف شہروں، بالخصوص لاہور میں جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کرنا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر جاوید نے اس حوالے سے انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوبے بھر کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو فوری طور پر الرٹ رہنے اور اپنے اپنے اضلاع میں ہنگامی اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ بارشوں کے دوران کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہونے پر انتظامیہ فوری طور پر ردعمل دے سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بارشوں کا یہ سلسلہ 13 جون تک جاری رہنے کی توقع ہے، جس کے لیے تمام انتظامی ڈھانچے کو فعال کرنا ضروری ہے تاکہ شہریوں کی زندگیوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ انتظامی اقدامات کے حوالے سے ڈی جی پی ڈی ایم اے نے واضح کیا ہے کہ صوبائی کنٹرول روم سمیت تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو 24 گھنٹے فعال رکھا گیا ہے تاکہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا سکے۔ انہوں نے واسا اور ریسکیو 1122 سمیت تمام متعلقہ ریسکیو اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی تمام مشینری، پمپوں اور عملے کو مکمل طور پر تیار رکھیں۔ خاص طور پر نشیبی علاقوں میں جہاں پانی جمع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ واسا کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ شہر کے تمام چوکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی جائے اور وہاں جمع ہونے والے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے تاکہ سڑکیں بند نہ ہوں اور ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کے عملے کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی کال پر فوری ردعمل دینے کے لیے تیار رہیں۔ شہریوں کے لیے حفاظتی تدابیر جاری کرتے ہوئے پی ڈی ایم اے نے شدید احتیاط کی اپیل کی ہے۔ بارشوں کے دوران بجلی کے کھمبوں، لٹکتی ہوئی تاروں اور بجلی کے ناقص نظام سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کیونکہ پانی کی موجودگی میں کرنٹ لگنے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، بوسیدہ عمارتوں اور کچے مکانات میں رہنے والے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ایسی جگہوں سے دور رہیں جہاں عمارت کے گرنے کا خطرہ ہو۔ بچوں کی حفاظت پر خاص زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انہیں کسی صورت نشیبی علاقوں یا جمع شدہ پانی کے قریب نہ جانے دیا جائے کیونکہ وہاں گڑھے یا کھلے مین ہول ہو سکتے ہیں جو جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ شہریوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ہنگامی مدد کے لیے وہ پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر سکتے ہیں، جہاں ان کی شکایات اور درخواستوں پر فوری عمل کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر، یہ الرٹ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی موسم کی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ ہے، تاہم شہریوں کا تعاون بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ شہری حکومت کی ہدایات پر عمل کر کے نہ صرف اپنی جان بچا سکتے ہیں بلکہ انتظامیہ کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنا اور محفوظ مقامات پر رہنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ پی ڈی ایم اے کا یہ اقدام مستقبل میں آنے والی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک منظم نظام کی تشکیل کی کوشش ہے، تاکہ پنجاب کے تمام شہروں میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے معیارات کو بہتر بنایا جا سکے اور شہریوں کو ایک محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے
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