پنجاب میں عوام کیلئے سفری انقلاب: 3560 فری ٹرانسپورٹ ٹرپس کی منظوری، 10 اضلاع میں الیکٹرو بسیں جلد

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے 10 اضلاع میں 3560 فری ٹرانسپورٹ بس ٹرپس اور نئی الیکٹرو بسیں چلانے کی منظوری دے دی، مجموعی طور پر 1500 الیکٹرک بسیں تحصیل لیول پر چلائی جائیں گی، جب کہ ای-ٹیکسی سکیم پر بھی پیشرفت جاری ہے۔
پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں عوام کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے 3560 فری ٹرانسپورٹ بس ٹرپس کے اجراء کا اعلان کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسوں کی فراہمی کی منظوری دی ہے۔
حال ہی میں وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں اس فری ٹرانسپورٹ پروگرام کی پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اب تک 21 مختلف روٹس پر چلنے والی ان بسوں کے ذریعے سوا لاکھ سے زائد مسافر فیضیاب ہو چکے ہیں۔ الیکٹرو بسیں جن 10 اضلاع میں متعارف کرائی جائیں گی ان میں اٹک، بھکر، حافظ آباد، خانیوال، لیہ، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاءالدین اور اوکاڑہ شامل ہیں۔
حکومت کی جانب سے بسوں کی فراہمی کا ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے۔ رواں ماہ کے دوران 100 الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی، مئی کے وسط تک مزید 350 بسیں اور جون کے آخر تک 264 الیکٹرو بسیں صوبے کو میسر ہوں گی۔ اس منصوبے کے تحت ہر ڈویژن میں الیکٹرو بسوں کے لیے خصوصی بس ڈپو بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ ان بسوں کی دیکھ بھال اور مرمت کا کام بروقت اور موثر انداز میں کیا جا سکے۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے عوام کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے تحصیل لیول پر 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے ایک تفصیلی پلان طلب کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد دیہی اور شہری علاقوں میں بسوں کی رسائی کو بڑھانا اور عام آدمی کے لیے سفر کو آسان بنانا ہے۔
اجلاس میں گجرانوالہ اور فیصل آباد میں جاری ماس ٹرانزٹ سسٹم پراجیکٹس پر ہونے والی پیشرفت کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے ان شہروں میں ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر اور جدید ہوگا۔ اس کے علاوہ، پنجاب میں پہلی ای-ٹیکسی سکیم پر بھی پیشرفت کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس سکیم کے تحت مئی کے مہینے میں 194 اور جون کے مہینے میں 208 ای-ٹیکسیز چلائی جائیں گی۔ یہ ای-ٹیکسیز جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گی اور شہریوں کو محفوظ اور آرام دہ سفری سہولیات فراہم کریں گی۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے میٹرو بس اسٹیشنز کی تعمیر و مرمت کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے اور نئے ڈیزائن کی منظوری بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ایمپاور-ہر پراجیکٹ کے تحت لاہور میں نئے اور انتہائی جدید بس اسٹیشن کی تنصیب کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ان اقدامات سے پبلک ٹرانسپورٹ کے انفراسٹرکچر میں نمایاں بہتری آئے گی اور مسافروں کو بہتر سہولیات میسر ہوں گی۔
پنجاب حکومت کے ان انقلابی اقدامات کا مقصد عوام کو معیاری اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو مالی طور پر کمزور ہیں اور جن کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بنیادی ضرورت ہے۔ فری ٹرانسپورٹ پروگرام اور الیکٹرو بسوں کا آغاز صوبے کے عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف ہوگا۔ ان بسوں کے زیادہ تر ٹرپس دیہی علاقوں اور کم وسائل والے شہری علاقوں کو مربوط کریں گے، جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیات محدود ہوتی ہیں۔
الیکٹرو بسوں کا استعمال ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ یہ بسیں روایتی ڈیزل یا پیٹرول سے چلنے والی بسوں کے مقابلے میں کم اخراج پیدا کرتی ہیں۔ حکومت کے اس اقدام سے نہ صرف روزانہ سفر کرنے والے افراد کو فائدہ ہوگا بلکہ یہ معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گا کیونکہ لوگ آسانی سے مختلف مقامات تک پہنچ سکیں گے۔ ان منصوبوں کی بروقت تکمیل اور موثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے وزیراعلیٰ نے متعلقہ حکام کو سخت ہدایات جاری کی ہیں۔
یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ سے لی گئی ہیں۔
پنجاب فری ٹرانسپورٹ الیکٹرو بسیں مریم نواز پبلک ٹرانسپورٹ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Punjab to introduce electric buses in 10 districtsAccording to the plan, 100 electric buses will arrive this month, 350 more by mid-May, and an additional 264 by the end of June.
Read more »
پنجاب میں 10 اضلاع میں الیکٹرک بسیں متعارف کرائی جائیں گیپنجاب حکومت نے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرک بسیں فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ یہ بسیں اٹک، بھکر، حافظ آباد، خانیوال، لیہ، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین اور اوکاڑہ میں فراہم کی جائیں گی۔ اس ماہ 100 الیکٹرک بسیں پنجاب پہنچیں گی، مئی کے وسط تک 350 اور جون کے آخر تک 264 بسیں پہنچ جائیں گی۔ مریم نواز شریف نے تحصیل کی سطح پر 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ طلب کیا ہے۔
Read more »
Read more »
Read more »