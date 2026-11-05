پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے پر 100 فیصد پابندی کا سخت حکم
پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں فصلوں کی باقیات جلانے پر 100 فیصد پابندی کا حکم دیا ہے جبکہ تمام ضلعی انتظامیہ کو سخت اقدامات اور میڈیکل سہولیات کی فراہمی کا نوٹس لیا۔
پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں فصلوں کی باقیات جلانے پر سختی سے پابندی لگانے کا اہم حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت تمام ڈپٹی کمشنرز سے 100 فیصد کنٹرول یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے واضح کیا کہ پنجاب درحقیقت بڑھتی ہوئی سموگ کی شدید چیلنج کا سامنا کر رہا ہے، جس میں فصلوں کی باقیات جلانا فضائی آلودگی میں اضافے کا ایک اہم سبب بن رہا ہے اور اسے فوری روکا جانا ضروری ہے۔
سموگ کنٹرول اور ضلعی کارکردگی کا جائزہ
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جمعہ کے روز لاہور میں تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحے کے جائزے کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو نوٹس لیا۔ اس موقع پر معاون خصوصی برائے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ شویب مرزا نے گجرانوالہ، اٹک، بہاولپور، مری، چکوال، جہلم، لیہ اور ساہیوال سمیت متعدد اضلاع کی کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ پیش کی، جس میں کچھ اضلاع کی کارکردگی کی تعریف کی گئی جبکہ دیگر کے متعلق تنقیدی نوٹس لیے گئے۔Also readUS Stock Futures Surge After Democrats Gain Congress Control
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے خاص طور پر ضلع اوکاڑہ کے ڈپٹی کمشنر کی کارکردگی پر براہ راست سوال اٹھاتے ہوئے انہیں وارننگ جاری کی کہ ضلع اوکاڑہ میں فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات پر ضلعی انتظامیہ نے مناسب توجہ نہیں دی ہے، جسے فوری طور پر نوٹس میں لیا گیا ہے۔
شہری سہولیات اور میڈیکل سہولیات کی فراہمی
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہسپتالوں کے معیار کو بہتر بنانے اور شہریوں کو دستیاب میڈیکل سہولیات کی نگرانی کے لیے ڈپٹی کمشنرز اور ایسٹنٹ کمشنرز کو روزانہ کی بنیاد پر ہسپتالوں کا دورہ کرنا یقینی بنائیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو تین دن کی سخت مہلت دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ وہ ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ اور روزانہ کی بنیاد پر روڈ واشنگ کے ذریعے صفائی کے معیار کو یقینی بنائیں تاکہ مریضوں اور عوام کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
اس کے علاوہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ہر ضلعی انتظامیہ سے فوری اقدامات کرتے ہوئے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو ٹھیک کروانے کی ہدایت کی ہے تاکہ شہریوں کو صاف پینے کا پانی فراہم کیا جا سکے اور عمومی صحت کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکے۔
شہری نظم و ضبط اور تجاوزات کیخلاف مشترکہ آپریشن
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب کو مکمل طور پر انکروچمنٹ فری بنانے کا واضح حکم دیا ہے، جس کے تحت تجاوزات کے خلاف ضلعی سطح پر مشترکہ آپریشنز کا آغاز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وال چکنگ، کٹے پھٹے بینرز اور دیواروں پر لگے چھوٹے چھوٹے اشتہارات کو فوری طور پر ہٹایا جائے تاکہ شہری ماحول کو خوبصورت اور منظم بنایا جا سکے۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے اوپن پلاٹس پر کوڑا کرکٹ ڈالنے والے مالکان کو سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسی صورت حال میں مالکان کو بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا اور تیسرے مرحلے میں ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فوڈ اسٹریٹس اور فوڈ کارٹس کو بہتر ذمہ دار افراد اور کمپنیوں کو سونپنے کی ہدایت کی ہے تاکہ صفائی اور معیار میں بہتری لائی جا سکے۔
گورننس، سڑکوں کی مرمت اور معیشت کی منصوبہ بندی
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کی خوبصورتی اور گورننس میں بہتری کے لیے خصوصی سکواڈز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جو سڑکوں کی مرمت اور گورننس کے معاملات میں 12 گھنٹے کی انسپکشن کے ذریعے مسائل کا فوری حل نکالیں گے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسٹریٹ لائٹس کو 100 فیصد فنکشنل اور مین ہولز کو مکمل طور پر بند کرنے کی یقین دہانی کریں تاکہ عوام کی سفری سہولت میں اضافہ ہو۔
اس اجلاس کے دوران وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اضلاع کی معاشی ترقی کے لیے ڈسٹرکٹ اکنامک پلان تیار کریں اور گرین بس شیڈز کی تعمیر، مرمت اور صفائی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے راولپنڈی کے پانچ بیوٹیفکیشن پراجیکٹس کا جائزہ لیتے ہوئے گرین بیلٹس پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی اور رحیم یارخان کی سکیموں میں اصل ڈیزائن سے انحراف پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔
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