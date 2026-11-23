پنجاب حکومت کا سری بابا گرو نانک دیو جی کے 557ویں جنم دن پر یاتریوں سے ملنا
ڈائریکٹر جنرل فرید احمد شیخ نے ننکانہ صاحب کا دورہ کیا اور 2339 بھارتی سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہا، حکومت نے بہترین میزبانی کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔
حکومت پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز فرید احمد شیخ نے سری بابا گرو نانک دیو جی کے 557ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں تاریخی مقام ننکانہ صاحب کا دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ مذہبی رواداری اور سرکاری سطح پر مذہبی رسم و رواج کا احترام کرنے کی ایک اہم مثال ہے۔ فرید احمد شیخ نے اس موقع پر سکھ برادری اور یاتریوں کے ساتھ جذباتی ملاقاتیں کیں اور انہیں گرو نانک دیو جی کے یوم پیدائش پر دل سے مبارکباد دی۔
سری بابا گرو نانک دیو جی کی تعلیمات اور میزبانی
فرید احمد شیخ نے واضح طور پر بیان کیا کہ سری بابا گرو نانک دیو جی کی تعلیمات بنیادی طور پر امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں۔ انہوں نے گردوارہ صاحب کے مختلف حصوں کا دورہ کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام انتظامات منظم انداز میں جاری ہیں۔ ڈی جی پی آر نے کہا کہ اندرون اور بیرون ملک سے آنے والے تمام سکھ یاتریوں کو سرکار کی جانب سے خصوصی خوش آمدید کہتی ہے۔Also readگورو نانک کے 557 ویں یوم پیدائش کی تعطیلات کا آغاز
مہمان نوازی میں خصوصی حکومتی اقدامات
حکومت پنجاب نے 2339 سکھ یاتریوں کی آمد کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی سہولت اور بہترین میزبانی کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ فرید احمد شیخ نے بتایا کہ یاتریوں کے قیام، سفر اور عبادت گاہ میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر یاتری کو وہ احترام ملنا چاہیے جو ان کی مذہبی اہمیت کا مستحق ہے۔
ننکانہ صاحب میں سرکاری اور مقامی رہنماؤں کا استقبال
ننکانہ صاحب میں فرید احمد شیخ کا استقبال ڈی ایس سی فنانس مظفر مختار اور سکھ رہنما سردار سرجیت سنگھ کنول نے کیا۔ ان دونوں شخصیات کی موجودگی میں ہونے والی ملاقات نے سرکاری اور مقامی سکھ برادری کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط کیا۔ مظفر مختار اور سردار سرجیت سنگھ کنول نے یاتریوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کی تعریف کی۔
بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کی آمد
اس دوران بھارت سے 2339 سکھ یاتری پاکستان پہنچ چکے ہیں جو گرو نانک دیو جی کے 557ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان یاتریوں نے گردوارہ صاحب کے محلات میں عبادت کی اور گرو نانک دیو جی کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انہیں جو ماحول ملا ہے وہ بھائی چارے کا بہترین نمونہ ہے۔
557ویں جنم دن کی تقریبات اور مستقبل کے اقدامات
سری بابا گرو نانک دیو جی کے 557ویں جنم دن کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے جس میں تمام مذہبی رسم و رواج پوری ادب کے ساتھ ادا کی جا رہی ہیں۔ فرید احمد شیخ نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں مزید یاتریوں کی آمد ہوگی اور حکومت ان کی تکمیلی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ دورہ مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کی واضح علامت ہے۔
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