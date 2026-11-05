پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے 40 سال بچھیڑی بنگلہ دیشی خاتون حلیمہ کے اہل خانہ کو تلاش کر لیا
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا میرا پیارا منصوبہ کامیاب، 2013 سے اسلام آباد میں لاوارث خاتون حلیمہ کے بیٹے اور بھتیجے بنگلہ دیش میں مل گئے۔
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے گم شدہ افراد کی تلاش کے منصوبے میرا پیارا نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اتھارٹی کی ٹیم نے مسلسل کوششوں کے بعد بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی چالیس سال پرانی خاتون حلیمہ کے اہل خانہ کا سراغ لگا لیا ہے۔ یہ کامیابی محدود معلومات اور مختلف ذرائع سے رابطے کے نتیجے میں حاصل کی گئی۔
خاتون حلیمہ کا پس منظر اور تلاش کا سلسلہ
حلیمہ نامی خاتون سنہ 2013 میں اسلام آباد میں لاوارث حالت میں ملی تھیں۔ ان کی شناخت اور آبائی علاقے کے حوالے سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں عارضی طور پر ایدھی سینٹر منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہاں وہ کئی سال سے مقیم رہیں لیکن اردو زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ اپنی شناخت مکمل طور پر بیان کرنے سے قاصر رہیں۔Also readفیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ جینیاتی تحقیقات اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی میرا پیارا ٹیم نے ان کے خاندان کی تلاش کا آغاز حلیمہ کی فراہم کردہ محدود معلومات کی بنیاد پر کیا۔ ٹیم نے سوشل میڈیا، مقامی انتظامیہ اور دیگر دستیاب ذرائع سے مسلسل رابطے جاری رکھے۔ تلاش کے دائرے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے بنگلہ دیش تک وسیع کیا گیا۔
بیٹے اور بھتیجے کی تصدیق اور کوششیں
حلیمہ کے بتائے گئے آبائی گاؤں اور اہل خانہ کے ناموں کی مدد سے سیف سٹی ٹیم بالآخر بنگلہ دیش میں ان کے بیٹے اور بھتیجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسے محدود کلوزروں کو بھی موثر تحقیق سے حل کیا جا سکتا ہے۔
بعد ازاں مقامی حکام اور اہل خانہ سے رابطہ کرکے فراہم کردہ معلومات کی تصدیق بھی کی گئی۔ اس سے قبل بھی سیف سٹی ٹیم نے چالیس سال سے بچھڑی بنگلہ دیشی خاتون کوہ نور کے اہل خانہ کا سراغ لگا کر ایک قابلِ تحسین مثال قائم کی تھی۔
منصوبے کا مقصد اور شہریوں کے لیے رہنمائی
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے مطابق میرا پیارا منصوبہ ملک بھر سمیت بیرون ملک اپنے پیاروں سے بچھڑ جانے والے افراد کو خاندانوں سے ملانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیم سرحدوں سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت پر عمل پیرا ہے۔
ترجمان نے شہریوں سے اپیل کی کہ کسی بھی گم شدہ یا لاوارث شخص کی اطلاع دینے کے لیے پنجاب بھر میں ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر کال کریں۔ اس سروس کے لیے 3 دبانا ہوگا تاکہ بروقت کارروائی کے ذریعے بچھڑے ہوئے افراد کو ان کے پیاروں سے ملایا جا سکے۔
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