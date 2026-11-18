پنجاب میں سرکاری اسکول ٹیچرز کے لیے نیا ڈریس کوڈ نافذ
پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز کے لیے نیا ڈریس کوڈ متعارف کرایا جس میں جینز، شارٹس اور اندرونی نظاروں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔
پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے صوبے بھر کے سرکاری اسکول وں میں تعینات ٹیچرز کے لیے ایک سخت اور نیا ڈریس کوڈ متعارف کرایا ہے۔ اس نئے حکم نامے کے تحت ٹیچرز کے لباس کے معیارات کو واضح کیا گیا ہے اور مرد و خواتین دونوں گروپس کے لیے الگ الگ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد اسکول ماحول میں پیشہ ورانہ اور مہذبانہ لباس کو یقینی بنانا ہے۔
جینز اور شارٹس پر پابندی
پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں کام کرنے والے مرد اور خواتین دونوں ٹیچرز کو جینز پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ، نئے ضوابط کے تحت ٹیچرز کے لیے اسکول کی عمارت کے اندر شارٹس پہننا بھی مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔Also readPortugal beats Wales in their second match since retirement of Cristiano Ronaldo
اسی طرح، نئے ڈریس کوڈ میں یہ بھی规定 (تعیین) کیا گیا ہے کہ اسکول کے اندر ٹیچرز کی جانب سے اندرونی نظاروں یا سن گلاسز کا استعمال سختی سے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اسکول کے ماحول میں یکسانیت اور سنجیدگی کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
مرد ٹیچرز کے لیے لباس کے اصول
مرد ٹیچرز کے لیے نئے ضوابط میں وضاحت کی گئی ہے کہ انہیں واے کوسٹ یا فارمل ٹراؤزرز کے ساتھ قمیض پہننا لازمی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی، مرد ٹیچرز کے لیے بند جوتے پہننا بھی قومی یا لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ پیشہ ورانہ لباس کا معیار برقرار رہے۔
تاہم، مرد ٹیچرز کے لیے ایک خاص استثنا یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ وہ جورابوں کے ساتھ سینڈلز بھی پہن سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تفصیل ہے جو نئے ڈریس کوڈ کا اہم حصہ ہے اور جو مرد ٹیچرز کو پہلے کی نسبت کچھ لچک فراہم کرتی ہے۔
خواتین ٹیچرز کے لیے نئے ضوابط
خواتین ٹیچرز کے لیے بھی نئے ڈریس کوڈ میں کئی اہم پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ انہیں ہائیلز والے جوتے پہننے سے روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، آستین والے لباس اور نیم شفاف لباس پہننا خواتین ٹیچرز کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
نئے ضوابط کے تحت خواتین ٹیچرز کو فارمل لباس کے ساتھ ڈوپٹا یا اسکارف پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم، یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حجاب اور عبایا پہننے کی اجازت نئے ڈریس کوڈ کے تحت بھی برقرار رکھی گئی ہے، جس سے ثقافتی پسندیدگی کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔
فوری نفاذ اور ذمہ داریاں
پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے صوبے بھر کے تمام سرکاری اسکولوں کے ہیڈز کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ نئے ڈریس کوڈ کو فوری طور پر نافذ کریں۔ اسکول مینجمنٹ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ تمام ٹیچرز اس نئے ضابطے کی پابندی کریں۔
اس فیصلے کو لاہور میں شہر کی کورٹ کے ذریعے بھی اطلاع دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کا یہ اقدام صوبے کے سرکاری اسکولوں کے معیار اور پیشہ ورانہ ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کا حصہ ہے، جس میں ٹیچرز کی شخصیت اور پیشہ ورانہ رویے کو نمایاں کرنے کا مقصد بھی شامل ہے۔
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