پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پی ایم ایل این کے امیدواروں کی انتخابی کامیابی پر مبارکباد دی
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ذیلی انتخابات میں مسلم لیگ ن کے امیدوار راشد بشیر ورک اور اسد حنیف کی فتح پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کو عوام کی جماعت پر اعتماد اور خدمات کی سیاست کی کامیابی قرار دیا ہے۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ذیلی انتخابات میں تحریک إنصاف اور دیگر جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ ن کی کامیابیوں پر گہرے اظہارِ تشکر کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر نا 77 گوجرانوالہ سے مسلم لیگ ن کے امیدوار راشد بشیر ورک اور پی پی 203 چچاواتنی سے اسد حنیف کی فتح پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ ان دونوں امیدواروں کی کامیابی محض ایک انتخاباتی جیت نہیں بلکہ یہ پاکستان مسلم لیگ ن کی مقبولیت، عوامی اعتماد اور عوام کے ساتھ جمہوری عہدوں کی پابندی کا واضح ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گوجرانوالہ اور چچاواتنی کے عوام نے محض ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا بلکہ انہوں نے خدمات کی سیاست کو اپنانے کا فیصلہ کر کے مسلم لیگ ن کی قیادت پر مکمل بھروسہ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی گواہی ہے کہ پنجاب کے عوام اس جماعت کی کارکردگی سے متاثر ہیں اور انہوں نے صوبائی اور وفاقی سطح پر اپنی ترجیحات واضح کی ہیں۔ انہوں نے امیدواروں کو کامیابی پر دلی مبارکباد دیں اور ان کی کامیابی کو عوام کے جذبات کا عکس قرار دیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ ن کی قیادت نے اس کامیابی کو صوبے میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی مضبوطی اور عوام کی خوشنودی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے امیدواروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کو تیز کریں اور عوام کی بہتری کے لیے سرگرم عمل رہیں تاکہ اس اعتماد کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی محبت اور اعتماد کو برقرار رکھنا ہر نمائندے کی اولین ذمہ داری ہے اور یہ کامیابی اب مزید ذمہ داریاں بھی عائد کرتی ہے۔ یہ انتخاباتی جیت سیاسی ماحول میں ایک نئی دہلیز کا آغاز بھی دکھاتی ہے جہاں خدمات کی سیاست کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ یہ نتائج ثابت کرتے ہیں کہ جب عوام کو بہتر رہنمائی اور ترقیاتی منصوبے پیش کیے جائیں تو وہ اس کا مثبت جواب دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیغام میں تمام کارکنان اور حامیوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے انتخابات کے دوران سخت محنت کی اور عوام تک پیغام پہنچایا۔ انہوں نے یقین دلايا کہ مسلم لیگ ن اپنی خدمات کی سیاست جاری رکھے گی اور صوبے کی ترقی کے لیے اپنی تمام توانائیاں وقف کر دے گی۔ یہ کامیابی نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ صوبے کے وسیع پیمانے پر سیاسی منظر نامے میں بھی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ عوام کے پسندیدہ رہنماؤں اور ان کے ایجنڈے کی توثیق کرتی ہے۔ مریم نواز شریف نے امید ظاہر کی کہ یہ کامیابیاں آئندہ سیاسی سفر میں مزید تقویت کا باعث بنیں گی اور عوام کے جذبات کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کا اعتماد ایک عہدہ ہے جسے نبھانا ہر سیاسی رہنما کا فرض ہے اور مسلم لیگ ن اس عہدے کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کامیابی کے بعد پارٹی قیادت نے حلقہ جاتی سطح پر اجلاسوں کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے تاکہ عوامی شکایات کو دور کیا جا سکے اور ترقیاتی کارروائیوں کو تیز کیا جا سکے۔ یہ تمام اقدامات اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ پارٹی عوام کے مسائل کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور ان کے حل کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اس بیان سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلم لیگ ن اپنے سیاسی حریفوں کے مقابلے میں عوامی خدمات کے شعبے میں نمایاں فرق قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا ووٹ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں بلکہ یہ ایک مطالبہ ہے کہ حکمران طبقہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ گوجرانوالہ اور چچاواتنی کے عوام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اب تبدیلی اور ترقی کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے امیدواروں کو یہ یقین دلايا کہ صوبائی حکومت ان کی ہر ممکن مدد کرے گی تاکہ ان کے حلقوں میں ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کامیابی کو پارٹی کی تاریخ میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے جس نے عوامی دل جیتنے میں نئی مثال قائم کی ہے۔.
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ذیلی انتخابات میں تحریک إنصاف اور دیگر جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ ن کی کامیابیوں پر گہرے اظہارِ تشکر کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر نا 77 گوجرانوالہ سے مسلم لیگ ن کے امیدوار راشد بشیر ورک اور پی پی 203 چچاواتنی سے اسد حنیف کی فتح پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ ان دونوں امیدواروں کی کامیابی محض ایک انتخاباتی جیت نہیں بلکہ یہ پاکستان مسلم لیگ ن کی مقبولیت، عوامی اعتماد اور عوام کے ساتھ جمہوری عہدوں کی پابندی کا واضح ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گوجرانوالہ اور چچاواتنی کے عوام نے محض ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا بلکہ انہوں نے خدمات کی سیاست کو اپنانے کا فیصلہ کر کے مسلم لیگ ن کی قیادت پر مکمل بھروسہ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی گواہی ہے کہ پنجاب کے عوام اس جماعت کی کارکردگی سے متاثر ہیں اور انہوں نے صوبائی اور وفاقی سطح پر اپنی ترجیحات واضح کی ہیں۔ انہوں نے امیدواروں کو کامیابی پر دلی مبارکباد دیں اور ان کی کامیابی کو عوام کے جذبات کا عکس قرار دیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ ن کی قیادت نے اس کامیابی کو صوبے میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی مضبوطی اور عوام کی خوشنودی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے امیدواروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کو تیز کریں اور عوام کی بہتری کے لیے سرگرم عمل رہیں تاکہ اس اعتماد کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی محبت اور اعتماد کو برقرار رکھنا ہر نمائندے کی اولین ذمہ داری ہے اور یہ کامیابی اب مزید ذمہ داریاں بھی عائد کرتی ہے۔ یہ انتخاباتی جیت سیاسی ماحول میں ایک نئی دہلیز کا آغاز بھی دکھاتی ہے جہاں خدمات کی سیاست کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ یہ نتائج ثابت کرتے ہیں کہ جب عوام کو بہتر رہنمائی اور ترقیاتی منصوبے پیش کیے جائیں تو وہ اس کا مثبت جواب دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیغام میں تمام کارکنان اور حامیوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے انتخابات کے دوران سخت محنت کی اور عوام تک پیغام پہنچایا۔ انہوں نے یقین دلايا کہ مسلم لیگ ن اپنی خدمات کی سیاست جاری رکھے گی اور صوبے کی ترقی کے لیے اپنی تمام توانائیاں وقف کر دے گی۔ یہ کامیابی نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ صوبے کے وسیع پیمانے پر سیاسی منظر نامے میں بھی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ عوام کے پسندیدہ رہنماؤں اور ان کے ایجنڈے کی توثیق کرتی ہے۔ مریم نواز شریف نے امید ظاہر کی کہ یہ کامیابیاں آئندہ سیاسی سفر میں مزید تقویت کا باعث بنیں گی اور عوام کے جذبات کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کا اعتماد ایک عہدہ ہے جسے نبھانا ہر سیاسی رہنما کا فرض ہے اور مسلم لیگ ن اس عہدے کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کامیابی کے بعد پارٹی قیادت نے حلقہ جاتی سطح پر اجلاسوں کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے تاکہ عوامی شکایات کو دور کیا جا سکے اور ترقیاتی کارروائیوں کو تیز کیا جا سکے۔ یہ تمام اقدامات اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ پارٹی عوام کے مسائل کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور ان کے حل کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اس بیان سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلم لیگ ن اپنے سیاسی حریفوں کے مقابلے میں عوامی خدمات کے شعبے میں نمایاں فرق قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا ووٹ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں بلکہ یہ ایک مطالبہ ہے کہ حکمران طبقہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ گوجرانوالہ اور چچاواتنی کے عوام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اب تبدیلی اور ترقی کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے امیدواروں کو یہ یقین دلايا کہ صوبائی حکومت ان کی ہر ممکن مدد کرے گی تاکہ ان کے حلقوں میں ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کامیابی کو پارٹی کی تاریخ میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے جس نے عوامی دل جیتنے میں نئی مثال قائم کی ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics