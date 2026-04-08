پنجاب حکومت کا صنعتی ترقی اور برآمدی پروگرام: 150 ارب روپے کی سرمایہ کاری

پنجاب حکومت نے 150 ارب روپے کے صنعتی ترقی اور برآمدی پروگرام کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد برآمدات میں اضافہ، صنعت کاری کو فروغ دینا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ پروگرام میں SMEs کے لیے بلاسود قرضے، کم شرح سود پر فنانسنگ اور ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری شامل ہے۔
پنجاب حکومت نے صنعتی ترقی اور برآمدی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، 24نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے بدھ کو خبر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق، پروگرام کا کل حجم 150 ارب روپے ہے جبکہ 90 ارب روپے سود کی سبسڈی کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں (SMEs) کو 100 ملین روپے تک کے بلاسود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ درمیانے اور بڑے صنعتی اداروں کو 3 فیصد تک کم شرح سود پر فنانس کیا جائے گا۔ بڑے صنعتی منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے تک کی قرض کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ قرضوں کی واپسی کی مدت 5
سے 10 سال مقرر کی جائے گی۔ زرعی ویلیو چین، ٹیکسٹائل، فارما، آئی ٹی اور مینوفیکچرنگ ترجیحی شعبے ہوں گے۔ کم از کم 4 سالوں میں 50 فیصد برآمدات کا ہدف لازمی ہوگا جبکہ صنعتی منصوبوں کے لیے 20 فیصد ایکویٹی انویسٹمنٹ شرط ہوگی۔ منصوبے پنجاب میں قائم اور چلائے جائیں۔ مقروضوں پر ڈیبٹ سروس ریزرو اکاؤنٹ لاگو کیا جائے گا۔ سپورٹس سامان، ٹیکسٹائل، چمڑا اور کٹلری کو کلسٹر پروگراموں میں شامل کیا جائے گا۔ 160 ارب روپے سے زائد مالیت کے صنعتی منصوبے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ حکومت کا مقصد برآمدات میں اضافہ، صنعت کاری کو فروغ دینا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔\اس پروگرام کا بنیادی مقصد صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو بڑھانا اور کاروباری ماحول کو سازگار بنانا ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ یہ پروگرام نہ صرف صنعتوں کو ترقی دے گا بلکہ اس سے برآمدات میں اضافہ ہوگا، جس سے غیر ملکی زرمبادلہ حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ، یہ پروگرام روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا، جس سے بے روزگاری کی شرح کم کرنے میں مدد ملے گی۔ حکومت اس پروگرام کے ذریعے پنجاب کو ایک صنعتی مرکز بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، جہاں مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کرنے کے لیے راغب کیا جا سکے۔ یہ پروگرام خاص طور پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے لیے اہم ہے، جو اکثر مالی وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ بلاسود قرضوں اور کم شرح سود پر فنانسنگ کی فراہمی سے، یہ ادارے اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر سکیں گے اور عالمی منڈی میں مسابقت کے قابل ہو سکیں گے۔ حکومت نے اس پروگرام کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا عزم کیا ہے۔\اس پروگرام کے تحت، حکومت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرے گی، جن میں زرعی ویلیو چین، ٹیکسٹائل، فارما، آئی ٹی اور مینوفیکچرنگ شامل ہیں۔ ان شعبوں میں سرمایہ کاری نہ صرف ان شعبوں کی ترقی میں مددگار ہوگی بلکہ ملکی معیشت کو بھی مستحکم کرے گی۔ حکومت نے برآمدات میں اضافے کا ایک مہتواکانکشی ہدف مقرر کیا ہے، جس کے تحت کم از کم 4 سالوں میں 50 فیصد برآمدات کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، حکومت برآمد کنندگان کو مختلف مراعات اور سہولیات فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ، حکومت نے صنعتی منصوبوں کے لیے 20 فیصد ایکویٹی انویسٹمنٹ کو لازمی قرار دیا ہے، جو سرمایہ کاروں کو منصوبوں میں حصہ لینے کی ترغیب دے گا۔ اس پروگرام میں سپورٹس سامان، ٹیکسٹائل، چمڑا اور کٹلری جیسے شعبوں پر بھی توجہ دی جائے گی، جنہیں کلسٹر پروگراموں کے تحت ترقی دی جائے گی۔ یہ پروگرام پنجاب کی معیشت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے، جو صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ حکومت نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرنے کا وعدہ کیا ہے
