پنجاب میں فضائی آلودگی کا خونی ڈر، لاہور اور فیصل آباد انتہائی خطرناک
پنجاب بھر میں فضائی آلودگی کا خطرناک انتہا کو پہنچ گیا ہے جہاں لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ کے شہری شدید آلودگی کا شکار ہیں۔ صحت کے ماہرین نے ہنگامی انتظامیہ کا مطالبہ کیا ہے۔
پنجاب کے بیشتر شہروں میں فضائی آلودگی کی صورتحال تیزی سے ابہرتی جارہی ہے جہاں مختلف شہروں میں ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ لاہور کی فضا کو بھی انتہائی مضر صحت قرار دیا جا رہا ہے اور شہریوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ آئی کیو ایئر کے مطابق عالمی درجہ بندی میں لاہور 368 اے کیو آئی کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا ہے۔
لاہور اور دیگر شہروں میں خطرناک اعدادوشمار
پنجاب کے ایئر کوالٹی ڈیش بورڈ کے مطابق صبح سات بجے لاہور کا اے کیو آئی چار سو دو ریکارڈ کیا گیا جو کہ گزشتہ دن اسی وقت تین سو چارٹی تھا۔ صوبائی فہرست میں جھنگ چار سو چارٹی اے کیو آئی کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا اور لاہور چار سو دو کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ شیخوپورہ تین سو اسی ایک، پاکپتن تین سو پچاس چھ اور ساہیوال تین سو چالیس اے کیو آئی کے ساتھ آلودہ ترین شہروں میں شامل رہے۔Also readDenmark ratifies Trump deal over Greenland, hoping to end conflict
لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی فضائی آلودگی کی شرح انتہائی بلند رہی جو کہ شہریوں کی صحت کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ ملتان روڈ، ڈی ایچ اے فیز 6 اور جی ٹی روڈ کا اے کیو آئی پانچ سو ریکارڈ کیا گیا۔ ایجرٹن روڈ چار سو ساتی، گلبرگ تھری چار سو نوجائیں اور شاہدرہ چار سو چونتیس اے کیو آئی کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔
فیصل آباد میں انتہائی بلند درجہ حرارت
آئی کیو ایئر کے اعداد و شمار کے مطابق فیصل آباد میں اے کیو آئی چھ سو اسی ریکارڈ کیا گیا جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ گوجرانوالہ میں پچاس پچاس ایک، شیخوپورہ میں پانچ سو تین اور ملتان میں چار سو تریسٹھ ریکارڈ کیا گیا۔ گوجرانوالہ میں فضائی آلودگی کی شرح چھ سو اسی اور ملتان میں پانچ سو چونتیس ریکارڈ کی گئی۔
صحت کے خطرات اور احتیاطی تدابیر
فضائی آلودگی میں اس اضافے نے پنجاب کے شہریوں کی صحت کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں۔ خصوصاً بچوں، بزرگوں اور سانس کے امراض میں مبتلا افراد کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں عوام کو گھر سے نکلنے سے گریز کرنا چاہیے۔
نئے صوبوں اور دیگر سیاسی معاملات
مسلم لیگ ن کا نئے صوبوں سے متعلق اتفاق رائے کے لیے رابطہ کار سیاسی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس دوران ٹک ٹاک پر معمولی تلخ کلامی جان لیوا بن گئی اور نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کردیا گیا۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔
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