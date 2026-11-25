پنجاب میں نیورو سائنس انسٹی ٹیوٹ کا اعلان، مفت علاج کی سہولیات
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں 100 بیڈ والا نیورو سائنس انسٹی ٹیوٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے جہاں مفت علاج کی سہولیات میسر ہوں گی۔
پنجاب کی صحت کے شعبے میں ایک اہم ترقی کا سلسلہ جاری ہے جہاں صوبائی حکومت نے جدید طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی ڈویژن میں پہلا انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز قائم کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ یہ ادارہ 100 بیڈز پر مشتمل ہوگا اور اس میں تحقیق کے لیے خصوصی شعبہ مختص کیا جائے گا۔
مریم نواز کی منظوری اور ادارے کی تفصیلات
اس فیصلے کے تحت راولپنڈی ڈویژن میں نیورو سائنس کا یہ جدید ادارہ قائم کیا جائے گا جو علاقے کی طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس نئے ادارے میں ریسرچ کے کام کو فروغ دینے کے لیے خصوصی شعبے کا قیام شامل ہے تاکہ جدید طبی دریافتوں کو ممکن بنایا جا سکے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی جانب سے دی گئی اس منظوری سے نہ صرف راولپنڈی بلکہ متعلقہ دیگر علاقوں کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔Also readXiamen Airlines to Buy 50 Boeing 737-8 Jets for $7.4B
ہولی فیملی ہسپتال کو مرکز کے طور پر منتخب
اس نئے ادارے کی تعمیر کے لیے ہولی فیملی ہسپتال کو ترجیحی بنیادوں پر منتخب کیا گیا ہے کیونکہ یہاں ایم آر آئی جیسی جدید سہولیات موجود ہیں۔ تعمیراتی منصوبے کے تحت ہولی فیملی ہسپتال کے خواتین اسٹاف ہاسٹل کے سامنے دستیاب جگہ پر اس ادارے کی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ہولی فیملی ہسپتال میں ایک 100 بیڈ کا کینسر ٹریٹمنٹ ٹاور بھی تعمیر کیا جائے گا۔
مفت علاج اور خطے کے مریضوں کو فائدہ
اس ادارے کے قیام سے نوروسرجری، نیورالوجی اور کینسر کے مریضوں کو مفت علاج کی سہولیات میسر آئیں گی۔ یہ فیصلہ راولپنڈی ڈویژن، آزاد کشمیر اور خیبرپختونخوا کے مریضوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ ان سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے۔ ہولی فیملی ہسپتال میں پہلے سے ہی کیرو ابلیشن مشین کے ذریعے جگر کے کینسر کا مفت علاج شروع کر دیا گیا ہے اور پہلی کامیاب مریضہ کا علاج بھی مکمل ہو چکا ہے۔
ملتان اور فیصل آباد میں توسیعی منصوبے
صوبائی حکومت کے اعلان کے مطابق راولپنڈی کے علاوہ ملتان اور فیصل آباد میں بھی نیورو سائنس کے انسٹی ٹیوٹ قائم کیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ صوبے کے بڑے شہروں میں جدید طبی سہولیات کو پھیلانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ان اداروں کے قیام سے مقامی آبادی کو ماہرین کی خدمات اور جدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہو سکے گی۔
آئندہ اقدامات اور منصوبہ بندی
اس منصوبے کی عملی شکل دینے کے لیے ہولی فیملی ہسپتال میں زیرِ استعمال جگہ کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ تعمیراتی کام جلد شروع کیا جا سکے۔ یہاں موجود ایم آر آئی کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے یہ مقام کو انسٹی ٹیوٹ کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کا یہ اقدام صحت کے شعبے میں جدید طبی تحقیق اور علاج معالجے کو بہتر بنانے کی طرف ایک واضح قدم ہے۔
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