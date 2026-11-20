پنجاب میں کرپشن کے خلاف سخت کارروائیاں اور گرفتاریاں
پنجاب کے مختلف اضلاع میں محکمہ کرپشن نے بدعنوان افسران کی گرفتاریاں جاری رکھی ہیں۔ کھالد محمود زیدار سمیت متعدد افسران کو رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا۔ راہبہ احسن کیس سے منسلک ملزم بھی رہا ہو گیا۔
آڈیالہ جیل سے گرفتار ملزم کی رہائی اور پنجاب بھر میں کرپشن مخالف اداروں کی سخت کارروائیوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ گزشتہ ایام میں محکمہ کرپشن کے اہلکاروں نے مختلف شہروں میں چھاپے مار کر بدعنوان افسران کو گرفتار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم واقعہ وہ ہے جب کرپشن کا شکار ہونے والا ایک ملزم راہبہ احسن قتل کیس سے منسلک تھا اور وہ آڈیالہ جیل میں قید تھا، لیکن اب عدالتی ضمانت کے بعد اسے رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع میڈیا رپورٹس میں دی گئی ہے جہاں وضاحت کی گئی کہ قانونی کارروائی کے تحت ضمانت منظور ہوئی ہے تاہم یہ معاملہ ابھی بھی عدالتی نظام میں زیر سماعت ہے۔ دوسری طرف، کرپشن کے خاتمے کے لیے سکیورٹی فورسز اور انتظامیہ کی جانب سے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ محکمہ کرپشن کی ٹیموں نے مختلف مقامات پر کارروائیوں کے دوران ملزمان کو رشوت لیتے ہوئے گڑبڑ کیا ہے۔ اس عمل میں مرکزی کردار ادا کرنے والے کھالد محمود زیدار کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے ایک شہری سے پچاس ہزار روپے رشوت لی تھی۔ ریسرچ کے دوران پکڑی گئی نوٹس کی تصدیق کی گئی اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ ایسے واقعات پنجاب کے مختلف اضلاع میں سامنے آئے ہیں۔ شیخوپورہ، سیکلکٹ آفس اور دیگر مقامات سے بدعنوانی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایسے افسران کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو سرکاری سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد پبلک آڈیٹنگ کے عمل میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اقدامات عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔.
آڈیالہ جیل سے گرفتار ملزم کی رہائی اور پنجاب بھر میں کرپشن مخالف اداروں کی سخت کارروائیوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ گزشتہ ایام میں محکمہ کرپشن کے اہلکاروں نے مختلف شہروں میں چھاپے مار کر بدعنوان افسران کو گرفتار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم واقعہ وہ ہے جب کرپشن کا شکار ہونے والا ایک ملزم راہبہ احسن قتل کیس سے منسلک تھا اور وہ آڈیالہ جیل میں قید تھا، لیکن اب عدالتی ضمانت کے بعد اسے رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع میڈیا رپورٹس میں دی گئی ہے جہاں وضاحت کی گئی کہ قانونی کارروائی کے تحت ضمانت منظور ہوئی ہے تاہم یہ معاملہ ابھی بھی عدالتی نظام میں زیر سماعت ہے۔ دوسری طرف، کرپشن کے خاتمے کے لیے سکیورٹی فورسز اور انتظامیہ کی جانب سے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ محکمہ کرپشن کی ٹیموں نے مختلف مقامات پر کارروائیوں کے دوران ملزمان کو رشوت لیتے ہوئے گڑبڑ کیا ہے۔ اس عمل میں مرکزی کردار ادا کرنے والے کھالد محمود زیدار کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے ایک شہری سے پچاس ہزار روپے رشوت لی تھی۔ ریسرچ کے دوران پکڑی گئی نوٹس کی تصدیق کی گئی اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ ایسے واقعات پنجاب کے مختلف اضلاع میں سامنے آئے ہیں۔ شیخوپورہ، سیکلکٹ آفس اور دیگر مقامات سے بدعنوانی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایسے افسران کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو سرکاری سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد پبلک آڈیٹنگ کے عمل میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اقدامات عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔
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