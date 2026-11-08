پنجاب میں رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت 75ہزار اسامیاں ختم، 40ارب کی بچت
پنجاب حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی کا تسلسل، 75ہزار غیر ضروری اسامیاں ختم کرنے سے سالانہ 35 سے 40ارب روپے کی بچت، نئے اداروں میں ڈیجیٹل ماہرین کی تعیناتی کا فیصلہ
پنجاب حکومت نے اپنی رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت سرکاری اداروں میں ہزاروں خالی اور غیر ضروری اسامیوں کے خاتمے کا عمل تیز کردیا ہے۔ اس اقدام کے تحت 44 محکموں اور ان کے ماتحت اداروں میں رائٹ سائزنگ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جن کے نتائج کے طور پر اب تک 75 ہزار پوسٹوں کو مستقل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔
پنجاب کے محکمہ خزانہ کے ذرائع کے مطابق، اس انتظامی اصلاحات اور اسامیوں کے خاتمے کے عمل سے حکومت کو سالانہ 35 سے 40 ارب روپے کی قابل ذکر مالی بچت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ مالیاتی فائدہ سرکاری اخراجات میں کٹوتی اور وسائل کے بہتر استعمال کا واضح ثبوت ہے۔Also readافغان پولیو وائرس پاکستان میں پھیلا، ۴۰ فیصد کیسز کا تعلق افغان سرحد سے
محکموں کے مطابق اسامیوں کا تفصیلی جائزہ
محکمہ تعلیم اور اسکول ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والی 30 ہزار 391 اسامیاں، جن میں گریڈ ایک سے لے کر سولہ تک کی عہدیاں شامل ہیں، کو سب سے زیادہ تعداد میں ختم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ زراعت سے 5 ہزار 199، محکمہ جنگلات سے 753، محکمہ آبپاشی سے ایک ہزار 41 اور محکمہ ہاؤسنگ سے 727 پوسٹس منسوخ کی گئی ہیں۔
دیگر محکموں میں سپیشل ایجوکیشن سے 244 اور پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ سمیت اس کے ماتحت اداروں سے 221 اسامیاں ختم کی گئی ہیں۔ یہ تمام خالی ہوئی ہوئی عہدیاں طویل عرصے سے بے نام تھیں، جس کی وجہ سے انہیں مؤثر طریقے سے ختم کرنے کی اجازت دی گئی۔
جدید ڈھانچے اور ڈیجیٹل مہارتوں کی طرف منتقلی
آگست میں مختلف محکموں اور جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ کی مزید 101 پوسٹوں کو ختم کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ سول سیکرٹریٹ میں گریڈ 17 کے 128 سیکشن افسران کی پوسٹس کو بھی ختم کر کے روایتی دفتری ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی لائی گئی ہے۔
اب قانون، فنانس، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا اینالسز کے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ یہ تبدیلی ڈیجیٹل نظام کے ذریعے دفتری امور کو مکمل طور پر انجام دینے کی حکومت کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
تعلیمی شعبے میں اسامیوں کا نیا نظام
مئی 2025 میں محکمہ سکول ایجوکیشن نے ایک ہزار 961 نئے اور اپ گریڈ سکولوں کے لیے 26 ہزار 898 نئی اسامیوں کی منظوری دی تھی۔ تاہم ان خالی جگہوں پر نئے بھرتیوں کے بجائے موجودہ تدریسی اور معاون عملے کو ضرورت کے مطابق مختلف سکولوں میں ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
گزشتہ دنوں محکمہ تعلیم سے دو ہزار پوسٹوں کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، جو اس اصلاحاتی عمل کا حصہ ہیں۔ یہ اقدامات حکومت کی طرف سے وسائل کے مؤثر استعمال اور سرکاری ملازمین کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کا اظہار ہیں۔
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