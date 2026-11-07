پنجاب الیکشن کمیشن نے عطا اللہ تارڑ کو نوٹس جاری کر دیا
پنجاب الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کو نوٹس جاری کیا اور 8 نومبر پیشی کا حکم دیا ہے۔
پنجاب الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کو باضابطہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کارروائی کا سلسلہ گوجرانوالہ کے حلقہ این اے 77 میں ہونے والے ضمنی انتخاب کی مہم کے دوران شروع ہوا جب کمیشن نے ان کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اگر عطا اللہ تارڑ اپنی غیر حاضری کی صورت میں مطلوبہ جواب فراہم کرنے میں ناکام رہے تو کمیشن موجودہ ریکارڈ کی بنیاد پر کارروائی کا فیصلہ کرے گا۔
ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات
صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب لاہور کے دفتر سے جاری ہونے والے سرکاری بیان میں تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر الیکشن کمیشن نے ابتدا میں عطا اللہ تارڑ کو نوٹس بھیجا تھا۔ اس نوٹس میں انہیں اس بات کا شکریہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ ن کے امیدوار کے انتخابی مہم میں فعال شرکت کی۔ الیکشن کمیشن نے وضاحت کی کہ یہ عمل ضابطہ اخلاق کے پیراگراف 18 اور 41 کے خلاف ہے جو سرکاری عہدیداروں کی انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد کرتا ہے۔Also readISPR DG visits King Edward Medical University, interacts with students
قانونی فریم ورک اور متعلقہ دفعات
انتخابی مہم پر پابندی کے دوران عام عوام اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر عطا اللہ تارڑ کے خلاف الیکشن ایکٹ 2017 کی سیف گارڈز کو توڑنے کا الزام ہے۔ ترجمان صوبائی الیکشن کمیشن نے بتایا کہ اس حوالے سے سیکشن 182 کے تحت بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے جو الیکشن پروسیڈنگز کے دوران غیر جانبداری کی خلاف ورزی کو بیان کرتا ہے۔ یہ قانونی اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وفاقی سطح کی شخصیات بھی عوامی قوانین کے دائرہ کار میں شامل ہیں۔
وضاحت کے لیے مقرر کردہ وقت اور تاریخ
الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو 8 نومبر کو صبح 11 بجے اپنی حاضری کے لیے سرکاری دفتر طلب کیا ہے۔ اس میٹنگ کا مقصد ان تمام الزامات اور دعووں پر ان کی جانب سے پیش کردہ جوابات اور وضاحتی بیانات کو سامنے لانے کے لیے ہوگا۔ کمیشن کے ترجمان نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر وہ اس مقررہ وقت پر موجود نہیں ہوئے تو کمیشن پاس موجود دستاویزات اور ریکارڈ کی بنیاد پر اپنا فیصلہ جاری کرے گا۔
سیاسی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس کارروائی کا اثر براہ راست گوجرانوالہ کے حلقہ این اے 77 کے انتخابی نتائج اور سیاسی ماحول پر پڑ سکتا ہے۔ چونکہ یہ معاملہ ایک وفاقی وزیر کے تعلق سے ہے اس لیے اس کی نوعیت انتہائی حساس ہے اور اس میں سیاسی ردعمل کی امید کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی یہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کو یقینی بنانے میں کسی بھی سطح کے فرد یا ادارے کے ساتھ نرمی برتنے والا نہیں ہے۔
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اسی دوران تحریک انصاف کی خاتون رہنما صنم جاوید نے بھی عدالت سے رجوع کر کے اپنے شوہر سے خلع لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کے ساتھ ہی بلالیگ کی اختتامی دعا کے لیے رائیونڈ جانے والے راستوں پر کل صبح 6 سے دوپہر 1 بجے تک محدود آمد رفت کی اجازت ہوگی۔ یہ تمام واقعات پاکستان کے موجودہ سیاسی اور سماجی تناظر میں اہمیت رکھتے ہیں اور خبروں کے اس پورٹل پر ان کی مکمل کوریج کی جاتی ہے۔
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