پنجاب حکومت کا صحت کے شعبے میں 81 ارب روپے سے زائد کا مجوزہ بجٹ

پنجاب حکومت نے 24 نئے صحت منصوبوں کے لیے 81 ارب روپے سے زائد کی تجویز پیش کی ہے، جس میں گوجرانوالہ میں مریم نواز انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور بہاولپور میں چلڈرن ہسپتال جیسے بڑے منصوبے شامل ہیں۔
پنجاب حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے 24 نئے صحت منصوبوں پر 81 ارب روپے سے زائد کی تجویز پیش کی ہے، جس میں فوری طور پر 26.45 ارب روپے جاری کیے جائیں گے اور باقی رقم آنے والے سالوں میں فراہم کی جائے گی۔ اس پیکیج میں دو بڑے ہسپتال منصوبے شامل ہیں: گوجرانوالہ میں مریم نواز انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے 14 ارب روپے اور بہاولپور میں نیا چلڈرن ہسپتال کے لیے 23.
37 ارب روپے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق میانوالی میں مریم نواز میڈیکل کالج اور تدریسی ہسپتال کے ساتھ ڈیرہ غازی خان میں کلثوم نواز کینسر ہسپتال بھی منصوبہ بند ہے۔ لاہور میں میو ہسپتال کے اے وی ایچ بلاک کی تعمیر نو کے لیے 3.5 ارب روپے اور ہسپتال کے او پی ڈی کی بحالی کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بہاولپور کے بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں آنکولوجی یونٹ کے قیام کے لیے 2.48 ارب روپے جبکہ سرگودھا میں نیا ایمرجنسی تھیٹر کمپلیکس بنانے کی تجویز ہے۔ ایک بڑا حصہ آلات اور تشخیص پر خرچ کیا جائے گا، جس میں ترتیری نگہداشت ہسپتالوں کے لیے 2 ارب روپے کے ضروری آلات، چار نیورو کیتھ لیبز کے لیے 1.75 ارب روپے، لاہور اور گجرات میں دو ایم آر آئی مشینوں کے لیے 1.66 ارب روپے، اور فیصل آباد کے کارڈیالوجی ایمرجنسی بلاک کے لیے 1.65 ارب روپے کے نئے آلات شامل ہیں۔ بچوں کی صحت پر خاص توجہ دی گئی ہے: چلڈرن ہسپتال کے پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے 1.27 ارب روپے، لاہور چلڈرن ہسپتال میں فارمیسی اسٹور کے لیے 95.27 کروڑ روپے، اور ملتان چلڈرن ہسپتال میں صحت کی سہولیات کی توسیع کے لیے 30.42 کروڑ روپے تجویز ہیں۔ چھوٹے منصوبوں میں گجرات کے عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں نیورو آرتھو بلاک کے لیے 34 کروڑ روپے، پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے لیے 32.8 کروڑ روپے کی جدید مشینیں، لاہور کے ڈی مونٹمورنسی ڈینٹسٹری کالج میں نیا بلاک کے لیے 30 کروڑ روپے، راولپنڈی کے ہولی فیملی اور بینظیر بھٹو ہسپتالوں میں انتظار گاہوں کے لیے 17 کروڑ روپے، اور سروسز ہسپتال لاہور میں ایمرجنسی اور گائنی بلاک کی لفٹوں کے لیے 7 کروڑ روپے شامل ہیں۔ راولپنڈی ہسپتالوں کے لیے فلٹر کلینک بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل اپ گریڈیشن میں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم اور راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے او پی ڈی سسٹم پر 10 کروڑ روپے فی منصوبہ مختص ہیں۔ نامکمل منصوبوں اور بقایا ٹیکس ذمہ داریوں کے خاتمے کے لیے مزید 50 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں
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