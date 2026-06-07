پنجاب میں پولیس مقابلوں کے دوران 8 ریکارڈ یافتہ خطرناک ملزمان ہلاک ہوگئے، جبکہ متعدد ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔
پنجاب میں پولیس مقابلوں کے دوران 8 ریکارڈ یافتہ خطرناک ملزمان ہلاک ہوگئے، جبکہ متعدد ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ گوجرانوالہ کے سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے واقعات کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈویژنل ایس پی ایس سے رپورٹ طلب کرلی۔ پولیس کے مطابق تھانہ واہنڈو کی حدود میں ڈکیتی، راہزنی، چوری اور دوران واردات شہری کے قتل سمیت درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب 2 بین الاضلاعی ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگئے۔ ہلاک ملزمان کی شناخت محمد شہزاد اور عابد علی کے نام سے ہوئی، جو گوجرانوالہ، قصور اور ننکانہ صاحب میں ڈکیتی، راہزنی، چوری اور دوران ڈکیتی قتل کی 30 سے زائد وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور چھینا گیا موٹر سائیکل برآمد کرلیا، جبکہ 2 نامعلوم ساتھی فرار ہوگئے.
پنجاب میں پولیس مقابلوں کے دوران 8 ریکارڈ یافتہ خطرناک ملزمان ہلاک ہوگئے، جبکہ متعدد ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ گوجرانوالہ کے سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے واقعات کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈویژنل ایس پی ایس سے رپورٹ طلب کرلی۔ پولیس کے مطابق تھانہ واہنڈو کی حدود میں ڈکیتی، راہزنی، چوری اور دوران واردات شہری کے قتل سمیت درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب 2 بین الاضلاعی ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگئے۔ ہلاک ملزمان کی شناخت محمد شہزاد اور عابد علی کے نام سے ہوئی، جو گوجرانوالہ، قصور اور ننکانہ صاحب میں ڈکیتی، راہزنی، چوری اور دوران ڈکیتی قتل کی 30 سے زائد وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور چھینا گیا موٹر سائیکل برآمد کرلیا، جبکہ 2 نامعلوم ساتھی فرار ہوگئے
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