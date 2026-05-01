پنجاب میں آج لیبر ڈے کی مناسبت میں سراسر صوبے میں تعطیل

پنجاب حکومت نے آج لیبر ڈے کی مناسبت میں سراسر صوبے میں عوامی تعطیل قرار دیا ہے۔ یہ دن کارمزدگیوں کی حقوق کے لیے جدوجہد کی یاد دلانے کے لیے منایا جاتا ہے، جبکہ تمام سرکاری اور خصوصی ادارے بند ہیں۔
عید ملکی یا لیبر ڈے ، جو عام طور پر لیبر ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، کارمزدگیوں کے لیے مناسبتوں کے لیے جدوجہد، معقول کام کے گھنٹے اور محفوظ کام کے حالات کی یاد دلانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ پنجاب حکومت نے آج سراسر صوبے میں عید ملکی کو عوامی تعطیل قرار دیا ہے۔ تمام سرکاری اور خصوصی اداروں میں کام بندی ہے تاکہ یہ دن منایا جا سکے۔ یہ تعطیل صوبائی حکومت کے تحت سرکاری دفاتر، ذیلی ادارے، خود مختار ادارے، کارپوریشنز اور مقامی کونسلوں کے ذریعے مشاہدہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ضروری خدمات معمول کے مطابق جاری ہیں۔ لیبر ڈے کا آغاز 1886 میں شیکاگو میں ہوا، جہاں کارمزدگیوں نے آٹھ گھنٹے کے کام کے دن کے لیے احتجاج کیا۔ مظاہرے بمب پھٹنے کے بعد خونخشیز ہو گئے، جس کے نتیجے میں جانوں کی نقصان ہو گئی اور کئی کارمزدگیوں کے کارکنوں کو فاصلہ کیا گیا، جو بعد میں عالمی سطح پر کارمزدگیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کا علامت بن گئے۔ آج، لیبر ڈے مختلف ممالک میں کارمزدگیوں کے حقوق اور فلاح و خیر کے لیے رالیوں، سمینروں اور ایونٹس کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دن آج جمعرات کو پڑتا ہے، تو یہ تعطیل ہفتہ کے آخری دو دنوں کے ساتھ مل کر کارمزدگیوں کو تین دن کی چھٹیاں فراہم کرتی ہے، جو سرکاری اور خصوصی دونوں سیکٹرز میں کام کرنے والوں کے لیے ایک خوشحالی کا موقع ہے.
