پنجاب میں پابندیاں: مارکیٹیں 8 بجے اور ریستوران 10 بجے بند

پنجاب حکومت نے توانائی کے تحفظ اور اخراجات میں کمی کے لیے مارکیٹیں اور ریستوران بند کرنے کے اوقات کار میں تبدیلی کر دی ہے۔
لاہور: حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر کفایت شعاری کے جامع اقدامات نافذ کیے ہیں، جس کا مقصد توانائی کے استعمال کو کم کرنا اور عوامی اخراجات میں کمی کرنا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق، صوبے بھر میں، بشمول لاہور، تمام تجارتی سرگرمیاں، بشمول دکانیں، مارکیٹیں، اور شاپنگ مالز، رات 8 بجے تک بند ہو جائیں گے۔ شادی ہالوں اور ریستورانوں کو رات 10 بجے تک بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت نے اخراجات میں کمی کی مہم کے حصے کے طور پر سرکاری گاڑیوں کے لیے ایندھن کی مختص رقم میں 50 فیصد کمی
کی ہے۔ اضافی اقدامات میں نئی سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر پابندی اور محکموں کو ورچوئل پلیٹ فارمز پر میٹنگز منعقد کرنے کی ترغیب دینا شامل ہے۔ حکام کی جانب سے پروٹوکول اور سیکیورٹی گاڑیوں کے استعمال کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں، سرکاری عشائیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، صرف غیر ملکی وفود کی آمد پر استثنیٰ دیا جائے گا۔ سرکاری دفاتر اب چار روزہ ہفتہ وار کام کریں گے۔ ان اقدامات پر کاروباری حلقوں کی جانب سے ملے جلے ردعمل سامنے آئے ہیں۔ کچھ تاجروں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جلدی بندش سے فروخت متاثر ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ صارفین عام طور پر دن میں بعد میں خریداری کرنا پسند کرتے ہیں، جو پہلے سے ہی چیلنجنگ معاشی حالات میں اضافہ کرتے ہیں۔ تاہم، کاروباری شعبے کے اندر سے بھی حمایت سامنے آئی ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر نے اس فیصلے کی حمایت کی ہے، اور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ تاجر نئی ہدایات پر عمل کریں گے۔ یہ اقدام صوبائی حکومت کی جانب سے توانائی کی ممکنہ قلت سے نمٹنے اور وسائل کے زیادہ موثر استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے کی جانے والی ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔\اس حکومتی فیصلے کا بنیادی مقصد توانائی کے تحفظ اور اخراجات میں کمی کے ذریعے صوبے کی معاشی حالت کو مستحکم کرنا ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ اس اقدام سے توانائی کے استعمال میں کمی آئے گی، خاص طور پر شام کے اوقات میں جب طلب زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے متعدد دیگر اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں، جن میں سرکاری گاڑیوں کے لیے ایندھن کی مختص رقم میں کمی، نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی، اور ورچوئل میٹنگز کا فروغ شامل ہیں۔ یہ اقدامات اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ پنجاب حکومت ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد کرنا چاہتی ہے۔ توانائی کی بچت اور اخراجات میں کمی کے ذریعے، حکومت بجٹ کو بہتر بنانے اور دیگر ضروری منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ واضح رہے کہ یہ اقدامات فوری طور پر نافذ العمل ہو گئے ہیں اور ان پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت نے ان اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔\تاجروں اور کاروباری افراد اس فیصلے پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ تاجروں کا خیال ہے کہ جلدی دکانیں بند کرنے سے ان کی فروخت متاثر ہو گی، خاص طور پر ان اوقات میں جب لوگ خریداری کے لیے نکلتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ پہلے ہی معاشی حالات مشکل ہیں اور یہ اقدام ان کے کاروبار کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تاہم، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر نے حکومت کے اس فیصلے کی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاجروں کو حکومت کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی تعمیل کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ یہ اقدامات صوبے کی معیشت کے لیے مثبت نتائج لائیں گے۔ اس کے علاوہ، بعض دیگر تاجروں کا خیال ہے کہ اس طرح کے اقدامات ملک کی مجموعی معاشی بہتری کے لیے ضروری ہیں اور انہیں تعاون کرنا چاہیے۔ حکومت نے اس سلسلے میں تاجروں کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ ان کے خدشات کو دور کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر، یہ اقدامات پنجاب حکومت کی جانب سے ایک اہم قدم ہے جو توانائی کے تحفظ، اخراجات میں کمی اور معاشی بہتری کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ حکومت کی جانب سے تمام متعلقہ حلقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ان اقدامات کو کامیاب بنانے کی کوشش قابل تعریف ہے
پنجاب کفایت شعاری مارکیٹیں بند ریستوران بند توانائی بچت
United States Latest News, United States Headlines
