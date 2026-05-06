پنجاب حکومت نے لاہور میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے کردار کا سرٹیفکیٹ ضروری کیا

پنجاب حکومت نے لاہور میں آن لائن ٹیکسی سروسز کو پولیس ریکارڈز سے جوڑ دیا ہے اور ڈرائیورز کے لیے کردار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری کیا ہے۔ یہ تدابیر مسافرین کی ایمنٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، خاص طور پر خواتین، بچوں اور خاندانوں کے لیے۔
پنجاب حکومت نے لاہور میں آن لائن ٹیکسی سروسز کو پولیس ریکارڈز سے جوڑ دیا ہے اور ڈرائیورز کے لیے کردار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری کیا ہے، جو نئے ایمنٹی تدابیر کا حصہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق، نئی سیکیورٹی سسٹم کو خواتین، بچوں اور خاندانوں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے پیش کیا گیا ہے جو شہر میں رائیڈ ہیلنگ سروسز استعمال کر رہے ہیں۔ ذمہ داران نے کہا کہ یہ قدم مسافرین کی ایمنٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سخت نگرانی کے ذریعے ہے۔ فیصل کراں نے پکڑا کہ اب تمام آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے پولیس کردار کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ انھوں نے کہا کہ لاہور پولیس اور رائیڈ ہیلنگ کمپنیوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا ہے تاکہ ڈرائیورز کی مکمل ڈیٹا کو قانون افعال کے حکام کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ نئی پالیسی کے تحت، تمام ڈرائیورز کی تفصیلات پولیس ریکارڈز سے جوڑ دی گئی ہیں، جس سے حکام کو انڈرگراؤنڈ کی جائزہ لینی اور ذمہ داری کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ پولیس کی تصدیق بھی ضروری کی گئی ہے کہ کوئی نئی ڈرائیور ملاقات سے پہلے۔ یہ تدابیر اسکوٹی گرل واقعے کے بعد پیش کی گئی تھیں، جس نے صوبائی حکومت کو فوری کارروائی کرنے پر مجبور کیا اور ایک جامع ایمنٹی فریم ورک بنانے کے لیے ہدایت دی۔ حکام نے ٹیکسی کمپنیوں کو نئی پالیسی کو مکمل طور پر لائیں لگانے کی ہدایت کی ہے تاکہ شہر بھر میں شہریوں کے لیے زیادہ ایمن سفر یقینی بنایا جا سکے۔ اس نئے نظام کے تحت، تمام آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کو پولیس سے کردار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا، جو ڈرائیورز کی پچھلی تاریخ کی جائزہ لینی میں مدد کرے گا۔ لاہور پولیس نے رائیڈ ہیلنگ کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایک سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے ڈرائیورز کی ڈیٹا کو پولیس ریکارڈز سے جوڑا گیا ہے۔ یہ تدابیر مسافرین کی ایمنٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے۔ حکومت نے کہا کہ یہ اقدامات اسکوٹی گرل واقعے کے بعد ضروری ہوئے ہیں، جس نے شہر میں ایمنٹی کے لیے نئے تدابیر کی ضرورت کو واضح کیا۔ لاہور میں آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے نئے ایمنٹی تدابیر نے ڈرائیورز کے لیے کردار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری کیا ہے۔ پولیس نے ڈرائیورز کی ڈیٹا کو ریکارڈز سے جوڑا ہے تاکہ انڈرگراؤنڈ کی جائزہ لینی میں مدد ملے۔ یہ تدابیر مسافرین کی ایمنٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر خواتین، بچوں اور خاندانوں کے لیے۔ حکومت نے کہا کہ یہ اقدامات اسکوٹی گرل واقعے کے بعد ضروری ہوئے ہیں، جس نے شہر میں ایمنٹی کے لیے نئے تدابیر کی ضرورت کو واضح کیا۔ لاہور پولیس نے رائیڈ ہیلنگ کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایک سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے ڈرائیورز کی ڈیٹا کو پولیس ریکارڈز سے جوڑا گیا ہے۔ یہ تدابیر مسافرین کی ایمنٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے۔ حکومت نے کہا کہ یہ اقدامات اسکوٹی گرل واقعے کے بعد ضروری ہوئے ہیں، جس نے شہر میں ایمنٹی کے لیے نئے تدابیر کی ضرورت کو واضح کیا.
پنجاب حکومت نے لاہور میں آن لائن ٹیکسی سروسز کو پولیس ریکارڈز سے جوڑ دیا ہے اور ڈرائیورز کے لیے کردار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری کیا ہے، جو نئے ایمنٹی تدابیر کا حصہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق، نئی سیکیورٹی سسٹم کو خواتین، بچوں اور خاندانوں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے پیش کیا گیا ہے جو شہر میں رائیڈ ہیلنگ سروسز استعمال کر رہے ہیں۔ ذمہ داران نے کہا کہ یہ قدم مسافرین کی ایمنٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سخت نگرانی کے ذریعے ہے۔ فیصل کراں نے پکڑا کہ اب تمام آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے پولیس کردار کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ انھوں نے کہا کہ لاہور پولیس اور رائیڈ ہیلنگ کمپنیوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا ہے تاکہ ڈرائیورز کی مکمل ڈیٹا کو قانون افعال کے حکام کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ نئی پالیسی کے تحت، تمام ڈرائیورز کی تفصیلات پولیس ریکارڈز سے جوڑ دی گئی ہیں، جس سے حکام کو انڈرگراؤنڈ کی جائزہ لینی اور ذمہ داری کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ پولیس کی تصدیق بھی ضروری کی گئی ہے کہ کوئی نئی ڈرائیور ملاقات سے پہلے۔ یہ تدابیر اسکوٹی گرل واقعے کے بعد پیش کی گئی تھیں، جس نے صوبائی حکومت کو فوری کارروائی کرنے پر مجبور کیا اور ایک جامع ایمنٹی فریم ورک بنانے کے لیے ہدایت دی۔ حکام نے ٹیکسی کمپنیوں کو نئی پالیسی کو مکمل طور پر لائیں لگانے کی ہدایت کی ہے تاکہ شہر بھر میں شہریوں کے لیے زیادہ ایمن سفر یقینی بنایا جا سکے۔ اس نئے نظام کے تحت، تمام آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کو پولیس سے کردار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا، جو ڈرائیورز کی پچھلی تاریخ کی جائزہ لینی میں مدد کرے گا۔ لاہور پولیس نے رائیڈ ہیلنگ کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایک سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے ڈرائیورز کی ڈیٹا کو پولیس ریکارڈز سے جوڑا گیا ہے۔ یہ تدابیر مسافرین کی ایمنٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے۔ حکومت نے کہا کہ یہ اقدامات اسکوٹی گرل واقعے کے بعد ضروری ہوئے ہیں، جس نے شہر میں ایمنٹی کے لیے نئے تدابیر کی ضرورت کو واضح کیا۔ لاہور میں آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے نئے ایمنٹی تدابیر نے ڈرائیورز کے لیے کردار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری کیا ہے۔ پولیس نے ڈرائیورز کی ڈیٹا کو ریکارڈز سے جوڑا ہے تاکہ انڈرگراؤنڈ کی جائزہ لینی میں مدد ملے۔ یہ تدابیر مسافرین کی ایمنٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر خواتین، بچوں اور خاندانوں کے لیے۔ حکومت نے کہا کہ یہ اقدامات اسکوٹی گرل واقعے کے بعد ضروری ہوئے ہیں، جس نے شہر میں ایمنٹی کے لیے نئے تدابیر کی ضرورت کو واضح کیا۔ لاہور پولیس نے رائیڈ ہیلنگ کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایک سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے ڈرائیورز کی ڈیٹا کو پولیس ریکارڈز سے جوڑا گیا ہے۔ یہ تدابیر مسافرین کی ایمنٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے۔ حکومت نے کہا کہ یہ اقدامات اسکوٹی گرل واقعے کے بعد ضروری ہوئے ہیں، جس نے شہر میں ایمنٹی کے لیے نئے تدابیر کی ضرورت کو واضح کیا
پنجاب حکومت آن لائن ٹیکسی سروسز لاہور پولیس کردار کا سرٹیفکیٹ مسافرین کی ایمنٹی