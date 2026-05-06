پنجاب نے پاکستان میں پہلی بار ریاستی عمومی بیمہ کمپنی متداول کر دی

پنجاب حکومت نے پنجاب لائف بیمہ کمپنی کا اعلان کیا ہے، جو تمام درآمدی سطحوں کے شہریوں کے لیے مالی تحفظ فراہم کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ خاص طور پر خاندانوں، خواتین، کسانوں اور خارجی پاکستانیوں کے لیے منصوبے جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم مریم نواز نے کہا کہ حکومت کا مقصد بیمہ سیکٹر کو عالمی معیاروں کے مطابق کرنے کا ہے۔
پنجاب نے پاکستان میں پہلی بار ریاستی عمومی بیمہ کمپنی کو متداول کر دیا ہے۔ پنجاب لائف بیمہ کمپنی تمام سماجی اور اقتصادی گروہوں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرے گی۔ خاص طور پر خاندانوں، خواتین، کسانوں اور خارجی پاکستان یوں کے لیے منصوبے جاری کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعظم مریم نواز نے کہا کہ حکومت کا مقصد بیمہ سیکٹر کو عالمی معیاروں کے مطابق کرنے کا ہے۔ پنجاب حکومت نے عمومی بیمہ کمپنی پنجاب لائف بیمہ کمپنی کا اعلان کیا ہے، جو پاکستان میں پہلی ریاستی سطح پر قائم ہونے والی ایسی کمپنی ہے جو تمام درآمدی سطحوں کے شہریوں کے لیے مالی تحفظ فراہم کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، یہ اقدام سماجی تحفظ کو بیمہ کے ذریعے مضبوط کرنے کے ایک وسیع تر منصوبے کا حصہ ہے۔ پنجاب لائف بیمہ کمپنی نے پاکستان کے سیکورٹیز اور ایکسچینج کمیشن میں ریکارڈ وقت میں رجسٹریشن مکمل کر لی ہے۔ کمپنی نے 17 پیشہ ور ماہرین کی بھرتی بھی مکمل کر لی ہے اور مالی حمایت حاصل کرنے کے بعد آپریشن شروع کر دیے ہیں۔ ذمہ داران نے کہا کہ لائف بیمہ کمپنی مختلف گروہوں کے لیے مخصوص منصوبے فراہم کرے گی، جن میں خواہش مند، خواتین، خواہش مند افراد، کسان، طالب علم اور خارجی پاکستان ی شامل ہیں۔ یہ منصوبے قدرتی آفات، پینشن مصنوعات اور کمزور گروہوں کے لیے صحت بیمہ کو بھی شامل کرے گا، ساتھ ہی شرعی معیاروں کے مطابق تکافل آپشن بھی فراہم کرے گا۔ ذمہ داران کے مطابق، پنجاب لائف بیمہ کمپنی کے سی ای او پنجاب جنرل بیمہ کمپنی کے سربراہ بھی ہوں گے۔ پنجاب کی وزیر اعظم مریم نواز کی ایجندہ میں یہ ترقی جریاں تھی، جہاں پنجاب لائف بیمہ کمپنی اور جنرل بیمہ کمپنی کے آپریشن اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے جنرل بیمہ کمپنی کی تشکیل کے لیے ایک خاص کمیٹی تشکیل دی ہے۔ منصوبے کے تحت، نئی کمپنی صوبائی مالیات کے محکمہ کے تحت کام کرے گی اور حکومت کی تمام اداروں کے غیر لائف بیمہ ضروریات کو سنجھے گی۔ ایک بورڈ، جس میں منصوبہ بندی اور ترقی کے محکمہ کے چیئر مین، مالیات کے سیکریٹری اور بنک آف پنجاب کے صدر شامل ہوں گے، اس کے امور پر نظر رکھے گا۔ کمپنی کی تشکیل کے لیے صوبائی کابینٹ کو ایک خلاصہ بھیج دیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے بھی بیمہ فریم ورک میں خصوصی سیکٹر کو شامل کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ذمہ داران نے کہا کہ پنجاب لائف بیمہ کمپنی حکومت کی صحت کے اقدامات اور عوامی فلاح و رفاہ کے منصوبوں کو حمایت کرے گی، جن میں کارمزدگیوں اور پینشن حاصل کرنے والوں کے لیے منصوبے شامل ہیں۔ میٹنگ میں بولتے ہوئے، مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ہمیشہ اصلاحات میں پیشوا رہا ہے اور یہ عمل جاری رہے گا۔ انھوں نے کہا کہ ایک جامع صحت بیمہ پالیسی کا اعلان کیا جائے گا، جو شہریوں کو اپنی پسند کے صحت کے مرافق میں علاج حاصل کرنے کی صلاحیت فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے بیمہ سیکٹر کو عالمی ترقیوں کے ساتھ ملائیں جانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ذمہ داران سے یہ بات یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دیں کہ یہ اقدام کامیاب طریقے سے لائیں جانے کے لیے بنیادی ساخت اور وسائل فراہم کیے جائیں.
