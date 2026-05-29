پنجاب حکومت کا ترقیاتی بجٹ: ۱.۴۵۲ ارب روپے کا منصوبہ پیش

پنجاب حکومت نے اگلے مالی سال کیلئے ۱،۴۵۲ ارب روپے کے تخمینی ترقیاتی بجٹ کا دوسرا مسودہ تیار کر کے ڈسکشن میں رکھا ہے۔ اس میں بنیادی، خالص پانی، ٹرانسپورٹ، پولیس، مقامی حکومت، اور تراثی منصوبے شامل ہیں۔
پنجاب حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کی دوسری مسودہ تیار کر لیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق، یہ بجٹ تقریباً ۱،۴۵۲ ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ متعلقہ محکمے خبردار ماہرین کے ساتھ مل کر یہ مسودہ صوبۂ پنجاب کے چیف میرٹ، ملال نواز کے پاس جمع کروا چکے ہیں۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے بھی سال بھر کے ترقیاتی پروگرام کا دوسرا مسودہ تحریر کیا ہے، جس میں ترقی کے بنیادی پروگرام کے لیے ۹۸۰ ارب روپے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے لیے ۳۲۰ ارب روپے مختص کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ بیرونی امداد کے ذریعے تقریباً ۱۵۰ ارب روپے کی توقع کی گئی ہے۔ اس جائزے میں ایک اہم حوالہ بھی شامل ہے کہ مستقبل کے مالی سال میں ترجیحی منصوبوں پر ۵۸۰ سے ۷۸۰ ارب روپے تک خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، چیف میرٹ کی ترجیحی منصوبوں کے لیے ۲۰۰ ارب روپے تک کا بلاک الاٹمنٹ بھی تجویز کیا گیا ہے۔یہاں ترقیاتی کام، صاف پانی کے منصوبے، ماڈل گاؤں اور دیگر بڑے منصوبے لاہور میں شامل ہیں۔ حکومت نے ٹرانسپورٹ شعبے کو ترقیاتی پروگرام کے سب سے اوپر رکھا ہے۔ مسودے میں ۳۰۳ ارب روپے کے اہم ٹرانسپورٹ منصوبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ منصوبے شہری نقل و حرکت اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے پر مرکوز ہیں۔ مزید برآں، ۳۰ ارب روپے ماڈل گاؤں کے لیے، اور ۴۲ ارب روپے روڈ ری ہیبلیٹیشن پروگرام کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں، جس کا مقصد دیہی معیار زندگی کو بہتر بنانا اور روڈ کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ سپریم پولیس اسٹیشنز، پولیس لائنز اور رہائشی منصوبے بھی ترقیاتی پروگرام میں شامل ہیں۔ اوکاڑا، راولپنڈی، کاسور، ملتان، گجرانوالہ اور پاکپٹن میں نئی سمارٹ پولیس اسٹیشنز کا قیام تجویز کیا گیا ہے۔ ساؤتھ پنجاب پولیس آفس ایڈمن بلاک اور مختلف علاقائی ہیڈکوارٹر کمپلیکس بھی اس منصوبہ میں شامل ہیں۔ پولیس اہلکاروں کے لیے نئی رہائشی کالونی، خواتین کا بریکس، فلیٹس اور ہاسٹل بنائے جائیں گے۔ پولیس ٹریننگ کالجز، جمناسیئم، کانفرنس ہال اور سیویج سسٹم کا بھی بہتری کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تجزیہ کے مطابق، مقامی حکومت کے شعبے کیلئے ۲۵۰ ارب روپے کا بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ یہ مسودہ پچھلے ترقیاتی منصوبوں پر ۴۵ ارب روپے سے زیادہ اور نئے منصوبوں پر ۵۰ ارب روپے مختص کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ نیز، پنجاب حکومت مقامی حکام کو خودمختار بنانے کی منظوری پر بھی غور کر رہی ہے۔ ۵۶۰ ملین روپے کا آئی ٹی مانیٹرنگ سسٹم بھی اس کے ساتھ تجویز کیا گیا ہے۔ تراثی بحالی کے منصوبے بھی اس طرح کے بجٹ میں شامل ہیں۔ لاہور میں لکیر، شاہکار گڑھ اور شلیمار گارڈن کی مرمت کے لیے ۶۸۰ ملین روپے، پھر دوسری فلیئر، دیواریں تعمیر اور شلیمار گارڈن کی مرمت کے لیے مزید ۳۰۰ ملین اور ۲۰۰ ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان فنڈز کا مقصد تاریخی مقامات کو بحال کرنا اور تہذیبی ورثے کو مستحکم کرنا ہے.
