پنجاب کے محکمہ صحت نے فریم ورک کانٹریکٹ 2026-27 کے تحت دوائیوں اور سرجیکل آلات کی خریداری میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے معائنہ کمیٹیاں قائم کر دی ہیں۔
پنجاب کے محکمہ صحت نے فریم ورک کانٹریکٹ 2026-27 کے تحت دوائیوں اور سرجیکل آلات کی خریداری میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، کمیٹیوں کو ملک بھر میں دوا ساز کمپنیوں اور سول ایجنٹوں کی جسمانی جانچ پڑتال کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ معائنہ 6 مئی سے 14 مئی تک مختلف شہروں میں کیا جائے گا۔ حکام نے بتایا کہ کمیٹیاں سپلائرز کی جانب سے جمع کرائی گئی معلومات اور سہولیات کی سائٹ پر تصدیق کریں گی، تاکہ حصول کے معیارات کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہر کمیٹی سے محکمہ کو روزانہ رپورٹ جمع کرانے کی ضرورت ہے، جبکہ حتمی رپورٹ نوٹیفکیشن کی تاریخ سے 10 دنوں کے اندر مرتب کر کے جمع کرائی جانا ہے۔ معائنہ کی مدت میں شامل تمام کمیٹی ممبران کے لیے سرکاری فرائض سمجھا جائے گا۔ محکمہ صحت نے بیان دیا کہ اس اقدام کا مقصد نگرانی کے طریقہ کار کو مضبوط کرنا، بے قاعدگیوں کو روکنا اور پنجاب کے صحت کے نظام میں اعلیٰ معیار کی دوائیوں اور سرجیکل آلات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ پہل پنجاب حکومت کی جانب سے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں اصلاحات کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ دوائیوں کی خریداری میں شفافیت لانے کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے، جس سے عوام کو معیاری طبی سہولیات مل سکیں گی۔ اس اقدام سے دوائیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ محکمہ صحت نے تمام کمیٹی ممبران کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر جانب داری اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ معائنہ کے دوران کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غفلت پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس اقدام کی نگرانی کے لیے محکمہ صحت نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی ہے، جو معائنہ کے عمل کی مسلسل جائزہ لے گی۔ یہ کمیٹی معائنہ رپورٹوں کی جانچ پڑتال کرے گی اور ضروری اقدامات تجویز کرے گی۔ پنجاب حکومت صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عوام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس اقدام سے پنجاب کے عوام کو دوائیوں اور سرجیکل آلات کی دستیابی میں بھی بہتری آئے گی۔ دوائیوں کی قلت کی شکایات عام ہیں، لیکن اس اقدام سے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ محکمہ صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دوائیوں کی خریداری میں کسی بھی قسم کی بے قاعدگی یا شک کی صورت میں فوری طور پر محکمہ کو مطلع کریں۔ عوام کی مدد سے ہی ہم صحت کے شعبے میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس اقدام کی کامیابی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے تعاون کی ضرورت ہے۔ محکمہ صحت نے تمام دوا ساز کمپنیوں اور سول ایجنٹوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ معائنہ کے دوران مکمل تعاون کریں۔ علی رمے ایک سینئر صحافی ہیں جو پاکستان کے سٹی نیوز نیٹ ورک (CNN) سے وابو ہیں۔ وہ 2013 سے CNN گروپ سے منسلک ہیں اور پنجاب حکومت کے تحت محکموں میں تفتیشی خبروں کو زیادہ تر کوریج دیتے ہیں۔ ان کی صحافت میں مہارت پنجاب کے سرکاری اداروں میں ہونے والے مالیاتی اور انتظامی معاملات کی تحقیقات پر مرکوز ہے۔ علی رمے کی رپورٹوں نے کئی بار سرکاری محکموں میں اصلاحات کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے.
پنجاب کے محکمہ صحت نے فریم ورک کانٹریکٹ 2026-27 کے تحت دوائیوں اور سرجیکل آلات کی خریداری میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، کمیٹیوں کو ملک بھر میں دوا ساز کمپنیوں اور سول ایجنٹوں کی جسمانی جانچ پڑتال کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ معائنہ 6 مئی سے 14 مئی تک مختلف شہروں میں کیا جائے گا۔ حکام نے بتایا کہ کمیٹیاں سپلائرز کی جانب سے جمع کرائی گئی معلومات اور سہولیات کی سائٹ پر تصدیق کریں گی، تاکہ حصول کے معیارات کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہر کمیٹی سے محکمہ کو روزانہ رپورٹ جمع کرانے کی ضرورت ہے، جبکہ حتمی رپورٹ نوٹیفکیشن کی تاریخ سے 10 دنوں کے اندر مرتب کر کے جمع کرائی جانا ہے۔ معائنہ کی مدت میں شامل تمام کمیٹی ممبران کے لیے سرکاری فرائض سمجھا جائے گا۔ محکمہ صحت نے بیان دیا کہ اس اقدام کا مقصد نگرانی کے طریقہ کار کو مضبوط کرنا، بے قاعدگیوں کو روکنا اور پنجاب کے صحت کے نظام میں اعلیٰ معیار کی دوائیوں اور سرجیکل آلات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ پہل پنجاب حکومت کی جانب سے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں اصلاحات کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ دوائیوں کی خریداری میں شفافیت لانے کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے، جس سے عوام کو معیاری طبی سہولیات مل سکیں گی۔ اس اقدام سے دوائیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ محکمہ صحت نے تمام کمیٹی ممبران کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر جانب داری اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ معائنہ کے دوران کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غفلت پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس اقدام کی نگرانی کے لیے محکمہ صحت نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی ہے، جو معائنہ کے عمل کی مسلسل جائزہ لے گی۔ یہ کمیٹی معائنہ رپورٹوں کی جانچ پڑتال کرے گی اور ضروری اقدامات تجویز کرے گی۔ پنجاب حکومت صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عوام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس اقدام سے پنجاب کے عوام کو دوائیوں اور سرجیکل آلات کی دستیابی میں بھی بہتری آئے گی۔ دوائیوں کی قلت کی شکایات عام ہیں، لیکن اس اقدام سے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ محکمہ صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دوائیوں کی خریداری میں کسی بھی قسم کی بے قاعدگی یا شک کی صورت میں فوری طور پر محکمہ کو مطلع کریں۔ عوام کی مدد سے ہی ہم صحت کے شعبے میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس اقدام کی کامیابی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے تعاون کی ضرورت ہے۔ محکمہ صحت نے تمام دوا ساز کمپنیوں اور سول ایجنٹوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ معائنہ کے دوران مکمل تعاون کریں۔ علی رمے ایک سینئر صحافی ہیں جو پاکستان کے سٹی نیوز نیٹ ورک (CNN) سے وابو ہیں۔ وہ 2013 سے CNN گروپ سے منسلک ہیں اور پنجاب حکومت کے تحت محکموں میں تفتیشی خبروں کو زیادہ تر کوریج دیتے ہیں۔ ان کی صحافت میں مہارت پنجاب کے سرکاری اداروں میں ہونے والے مالیاتی اور انتظامی معاملات کی تحقیقات پر مرکوز ہے۔ علی رمے کی رپورٹوں نے کئی بار سرکاری محکموں میں اصلاحات کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے
پنجاب محکمہ صحت دوائیوں کی خریداری شفافیت معائنہ کمیٹیاں
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
India raises defence budget by 15pc after May tensions with PakistanIndia raises defence budget by 15 percent after May tensions with Pakistan, allocating $85.4 billion for 2026-27 to modernise technology, weapons procurement, and defence systems.
Read more »
Konstas, Maxwell axed as Cricket Australia unveil contract listYoung opening batsman Sam Konstas and veteran all-rounder Glenn Maxwell were axed Wednesday as Cricket Australia announced a list of 21 nationally contracted players for the 2026-27 season.
Read more »
وفاقی حکومت سے آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں سگریٹ پر عائد ٹیکس بڑھانے کا مطالبہوفاقی حکومت سے آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں سگریٹ پر عائد ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ
Read more »
KP budget 2026–27 to focus on youth, middle-class development: AfridiKP CM says 2026–27 budget will focus on youth and middle class, with plans for safe cities, solarization, industrial estates and major development projects
Read more »
KP budget 2026-27 to focus on youth, middle-class development: AfridiKP CM says 2026–27 budget will focus on youth and middle class, with plans for safe cities, solarization, industrial estates and major development projects
Read more »
Sindh begins preparations for Budget 2026–27, issues extended working hours schedulePreparations for the Sindh Budget 2026–27 have officially begun, with the provincial Finance Department issuing revised and extended working hours for officials involved in the budget-making process.
Read more »