پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کا بی جے پی پر دھماکوں کی سازش کا الزام

وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریاست میں ہونے والے حالیہ دھماکوں کے پیچھے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اسے انتخابی فائدے کے لیے عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔
پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے ریاست میں امن و امان کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی پر انتہائی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ بدھ کے روز سری آنند پور صاحب میں حاضری دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں ہونے والے دو دھماکے محض اتفاقیہ نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے ایک منظم سیاسی سازش موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بی جے پی اکثر ان ریاستوں میں جہاں وہ انتخابی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے، وہاں فسادات، دھماکوں یا فرقہ وارانہ تناؤ پیدا کرنے کا سہارا لیتی ہے تاکہ عوام میں خوف و ہراس پھیلا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ عمل کسی ایک واقعے تک محدود نہیں بلکہ ایک خاص پیٹرن ہے جس کے ذریعے بی جے پی ریاست میں عدم استحکام پیدا کرتی ہے تاکہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں اسے سیاسی فائدہ پہنچ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی کوئی پارٹی طاقت کے حصول کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو اٹھانا پڑتا ہے اور پنجاب کے لوگ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ ریاست پنجاب میں ایک ہی دن کے اندر دو دھماکوں نے سیکیورٹی اداروں اور عام شہریوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے جس نے پورے صوبے میں سیکیورٹی کے حوالے سے نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔ پہلا دھماکہ جلندھر میں بارڈر سیکیورٹی فورس کے ہیڈ کوارٹر کے قریب پیش آیا جہاں ایک اسکوٹر میں ہونے والے اچانک دھماکے نے علاقے میں شدید افراتفری مچا دی۔ اس واقعے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد امرتسر کے خاسا کینٹمنٹ علاقے میں ایک اور دھماکہ رپورٹ ہوا جو کہ فوج اور بی ایس ایف کی اہم فوجی تنصیبات کے انتہائی قریب واقع تھا۔ پنجاب کے ڈی جی پی گوراو یادو نے جلندھر میں جائے وقوعہ کا تفصیلی معائنہ کیا جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک دو پہیا گاڑی میں آگ لگنے کے بعد دھماکہ ہوا تھا۔ ان انتہائی حساس اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اہم علاقوں میں ہونے والے دھماکوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ کچھ عناصر ریاست کے امن کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ عوام میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا جا سکے اور ریاست کی انتظامیہ کی صلاحیتوں پر سوال اٹھائے جائیں۔ سیکیورٹی فورسز نے اب پورے علاقے میں چوکسی بڑھا دی ہے اور مشکوک اشیاء کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے بی جے پی کو ایک فرقہ وارانہ جماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ مغربی بنگال کے انتخابات کے بعد اب اس پارٹی نے اپنی تمام تر سیاسی توجہ پنجاب کی طرف موڑ لی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ پنجاب ان کا اگلا ہدف ہے اور وہ اب یہاں بھی وہی پرانی حکمت عملی اپنا رہے ہیں جس کے تحت لوگوں کے درمیان نفرت پھیلا کر اور فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کر کے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پنجاب ایک امن پسند ریاست ہے جس کے لوگوں نے ماضی میں تشدد کے بہت مشکل دور دیکھے ہیں اور وہ اب مزید ایسی کسی بھی سازش کو برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ان واقعات کی مکمل اور شفاف تحقیقات جاری ہیں اور جو کوئی بھی ریاست کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اسے قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی قسم کے اشتعال انگیزی سے گریز کریں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ پنجاب کی امن و آشتی کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی صرف امن کے ماحول میں ہی ممکن ہے اور کسی بھی سیاسی فائدے کے لیے ریاست کی شانتی کو قربان نہیں کیا جا سکتا.
پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے ریاست میں امن و امان کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی پر انتہائی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ بدھ کے روز سری آنند پور صاحب میں حاضری دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں ہونے والے دو دھماکے محض اتفاقیہ نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے ایک منظم سیاسی سازش موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بی جے پی اکثر ان ریاستوں میں جہاں وہ انتخابی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے، وہاں فسادات، دھماکوں یا فرقہ وارانہ تناؤ پیدا کرنے کا سہارا لیتی ہے تاکہ عوام میں خوف و ہراس پھیلا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ عمل کسی ایک واقعے تک محدود نہیں بلکہ ایک خاص پیٹرن ہے جس کے ذریعے بی جے پی ریاست میں عدم استحکام پیدا کرتی ہے تاکہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں اسے سیاسی فائدہ پہنچ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی کوئی پارٹی طاقت کے حصول کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو اٹھانا پڑتا ہے اور پنجاب کے لوگ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ ریاست پنجاب میں ایک ہی دن کے اندر دو دھماکوں نے سیکیورٹی اداروں اور عام شہریوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے جس نے پورے صوبے میں سیکیورٹی کے حوالے سے نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔ پہلا دھماکہ جلندھر میں بارڈر سیکیورٹی فورس کے ہیڈ کوارٹر کے قریب پیش آیا جہاں ایک اسکوٹر میں ہونے والے اچانک دھماکے نے علاقے میں شدید افراتفری مچا دی۔ اس واقعے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد امرتسر کے خاسا کینٹمنٹ علاقے میں ایک اور دھماکہ رپورٹ ہوا جو کہ فوج اور بی ایس ایف کی اہم فوجی تنصیبات کے انتہائی قریب واقع تھا۔ پنجاب کے ڈی جی پی گوراو یادو نے جلندھر میں جائے وقوعہ کا تفصیلی معائنہ کیا جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک دو پہیا گاڑی میں آگ لگنے کے بعد دھماکہ ہوا تھا۔ ان انتہائی حساس اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اہم علاقوں میں ہونے والے دھماکوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ کچھ عناصر ریاست کے امن کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ عوام میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا جا سکے اور ریاست کی انتظامیہ کی صلاحیتوں پر سوال اٹھائے جائیں۔ سیکیورٹی فورسز نے اب پورے علاقے میں چوکسی بڑھا دی ہے اور مشکوک اشیاء کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے بی جے پی کو ایک فرقہ وارانہ جماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ مغربی بنگال کے انتخابات کے بعد اب اس پارٹی نے اپنی تمام تر سیاسی توجہ پنجاب کی طرف موڑ لی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ پنجاب ان کا اگلا ہدف ہے اور وہ اب یہاں بھی وہی پرانی حکمت عملی اپنا رہے ہیں جس کے تحت لوگوں کے درمیان نفرت پھیلا کر اور فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کر کے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پنجاب ایک امن پسند ریاست ہے جس کے لوگوں نے ماضی میں تشدد کے بہت مشکل دور دیکھے ہیں اور وہ اب مزید ایسی کسی بھی سازش کو برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ان واقعات کی مکمل اور شفاف تحقیقات جاری ہیں اور جو کوئی بھی ریاست کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اسے قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی قسم کے اشتعال انگیزی سے گریز کریں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ پنجاب کی امن و آشتی کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی صرف امن کے ماحول میں ہی ممکن ہے اور کسی بھی سیاسی فائدے کے لیے ریاست کی شانتی کو قربان نہیں کیا جا سکتا
بھگونت مان بی جے پی پنجاب دھماکے پنجاب انتخابات فرقہ وارانہ تناؤ