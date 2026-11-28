پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریम نواز نے ٹالاگنگ کو ضلع کا درجہ دینے اور 2 ارب روپے کے ڈویلپمنٹ پیکیج کا اعلان کردیا
پنجاب کے وزیر اعلیٰ مری姆 نواز نے ٹالاگنگ کو ضلع کا درجہ دینے اور 2 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا۔ اس فیصلے سے مقامی انتظامیہ اور شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم ہوں گی۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مری姆 نواز نے ٹالاگنگ کے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اہم اعلانات کیے اور ٹالاگنگ کو ضلع کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 28 نومبر 2024 کو ایک دو ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کا بھی اعلان کیا۔
ٹالاگنگ کو ضلعی درجہ اور انتظامی ڈھانچے کی تبدیلی
پنجاب کے وزیر اعلیٰ مری姆 نواز نے سرکاری طور پر ٹالاگنگ کو ضلع کا درجہ دینے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے کے تحت ٹالاگنگ کے لیے ایک مخصوص انتظامی ڈھانچہ قائم کیا جائے گا۔ یہ ڈھانچہ مقامی معاملات کو بہتر طریقے سے منظم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مری姆 نواز نے وضاحت کی کہ اس تبدیلی سے عوام کو سرکاری خدمات حاصل کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ انتظامی دفاتر کو عوام کے قریب لانے کا مقصد شفافیت اور بہتر حکومتی نظام ہے۔Also readIbiza tanker accident raises environmental fears over Mediterranean fuel spill
وزیر اعلیٰ نے ٹالاگنگ کے لیے مستقل ڈپٹی کمشنر (ڈی سی) اور ضلعی پولیس افسر (ڈی پی او) تعینات کرنے کی تصدیق کی۔ اس سے قبل وہاں عارضی انتظامیہ تھی، لیکن اب مستقل سربراہت ہوگی۔ یہ تبدیلی قانون و ترتیب کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ مری姆 نواز نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ نئے عہدیدار عوامی شکایات کا فوری حل نکالیں گے۔ ضلعی درجہ ملنے سے ٹالاگنگ کو خود مختاری اور زیادہ وسائل ملیں گے۔
دو ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کی تفصیلات
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مری姆 نواز نے ٹالاگنگ میں 2 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کی منظوری دی ہے۔ اس رقم کا استعمال بنیادی ڈھانچے اور عوامی سہولیات کی بہتری کے لیے کیا جائے گا۔ اس پیکیج میں سڑکوں کی تعمیر اور نقل و حمل کے بہتر انتظامات شامل ہیں۔ مری姆 نواز نے بتایا کہ سڑکوں کی تعمیر اور ٹرانسپورٹ سروسز پہلے سے جاری ہیں۔
اس ترقیاتی پیکیج کے تحت ٹالاگنگ میں بس سروسز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ عوام کو بہتر سفری سہولیات ملنے کے لیے نئے منصوبے زیرِ عمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ منصوبے علاقے کی نشوونما میں اہم کردار ادا کریں گے۔ عوام کو بہتر پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی سہولت میسر آئے گی۔عوامی استقبال اور سیاسی تبصرے
28 نومبر 2024 کو منعقدہ اس عوامی اجتماع میں ٹالاگنگ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مری姆 نواز نے لوگوں کے گرم جوش استقبال کا شکریہ ادا کیا اور ان کی بڑی تعداد کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی یہ بڑی تعداد انہیں متاثر کرنے والی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے موجودہ اصلاحات کی تعریف بھی کی۔
وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں سیاسی حریفوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ جن لوگوں نے عوام کو جھوٹے وعدے دیے، انہیں تاریخ نے پس پشت ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غلط وعدے کرنے والے اب پیچھے رہ گئے ہیں۔ مری姆 نواز نے ٹالاگنگ والوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت عوام کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔
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