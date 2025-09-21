پنجاب میں اسمارٹ ویسٹ مینجمنٹ پروسیس کا آغاز، سیلاب سے متاثرہ جانوروں کی بحالی کے اقدامات

پنجاب حکومت نے صوبے بھر کے تعلیمی اداروں میں صفائی ستھرائی کو فروغ دینے اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے 'اسمارٹ ویسٹ مینجمنٹ پروسیس' شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جانوروں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
اردن نے مغربی کنارے کی کراسنگ جزوی طور پر دوبارہ کھول دی، مہلک حملے کے بعد۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے بھر کی تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں ' اسمارٹ ویسٹ مینجمنٹ پروسیس' منصوبے کے آغاز کی ہدایت جاری کی۔ پنجاب حکومت نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ تمام تعلیمی اداروں میں پانچ رنگوں کے ڈسٹ بن رکھے جائیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر برائے ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی مریم اورنگزیب اس منصوبے کی نگرانی کریں گی۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر اور وزیر بلدیات
ذیشان ملک کو بھی مختلف اہداف سونپے گئے۔ پنجاب حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 30 ستمبر 2025 تک تمام تعلیمی اداروں میں ڈسٹ بن رکھنے کا عمل مکمل کرے۔ رنگین 'ڈسٹ بن' کا معائنہ یکم اکتوبر 2025 سے شروع ہوگا، اور خلاف ورزی کی صورت میں تعلیمی ادارے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے الگ الگ ڈسٹ بن مقرر کیے گئے ہیں۔ پیلے رنگ کا ڈسٹ بن پہلے ہی بیکار کاغذات کو ٹھکانے لگانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بوتلیں سبز رنگ کے ڈسٹ بن میں، شیشے کے ٹکڑے اور لیبارٹری کا سامان۔ لوہے کا کوڑا سرخ رنگ میں، اور دیگر دھاتیں اس ڈسٹ بن میں ڈالی جائیں گی۔ ان اشیاء کو دوبارہ استعمال کے لیے ری سائیکل کیا جائے گا۔ اس منصوبے کا مقصد بیڑے کا بوجھ کم کرنا اور دوستانہ ماحول پیدا کرنا ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کی ایک ٹیم اسکولوں کا دورہ کرے گی۔ مقامی حکومت اور کمیونٹی ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ تمام تعلیمی اداروں میں آلودگی سے پاک ماحول کو یقینی بنانے کے لیے رنگین ڈسٹ بن کے استعمال میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ وہ تمام تعلیمی ادارے جو تمام ضروریات کو پورا کریں گے، انہیں اعزازی اسناد سے نوازا جائے گا۔ پنجاب میں سیلاب سے 4.7 ملین جانور متاثر ہوئے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جانوروں کے چارے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے حکام کو سپلائی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی، 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے اتوار کو رپورٹ کیا۔ صوبائی وزیر برائے لائیو اسٹاک اور ریسکیو عاشق حسین کرمانی نے وزیر اعلیٰ کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لائیو اسٹاک اور ریسکیو آپریشنز کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے 4.7 ملین جانور متاثر ہوئے ہیں، اور 22 لاکھ جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ماحولیات کے تحفظ اور صفائی ستھرائی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حکومت کا مقصد تعلیمی اداروں کو ایک صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ، سیلاب سے متاثرہ جانوروں کی مدد کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت جانوروں کے چارے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی، بلکہ طلباء میں صفائی ستھرائی اور ماحولیاتی شعور بھی پیدا ہوگا۔ حکومت کا یہ فیصلہ قابلِ ستائش ہے اور اس سے صوبے میں بہتری آئے گی۔ یہ ایک جامع منصوبہ ہے جو ماحولیاتی تحفظ اور کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی سنجیدگی کا مظہر ہے
