پنجاب اسپیکر کی صنعتی نمائش میں شرکت اور بھارت سے نارمل تعلقات کی درخواست
پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے پاکستان صنعتی نمائش 2026 کا افتتاح کرتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے اور بھارت سے تعلقات کے حوالے سے اہم بیانات دیے۔
پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے لاہور میں ہونے والی پاکستان صنعتی نمائش 2026 کا افتتاح کیا۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسپیکر نے مزید کہا کہ دیر آئے درست آئے کی بنیاد پر پنجاب میں ٹیکنالوجی کو اپنایا جا رہا ہے۔
صنعتی ترقی اور ای آئی ٹیکنالوجی کا استعمال
اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نمائش میں دکھائی گئی جدید مشینری اور ای آئی ٹیکنالوجی کو سراہا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ای آئی کی مدد سے فارم کے ہر ایک پودے کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے چینی پارٹنرز اور کمیٹے کو اس پیش رفت کے لیے خراج تحسین پیش کیا۔Also readپاکستان نے عالمی مقابلۂ حسن مس ورلڈ کی تاریخ میں پہلی بار باضابطہ طور پر شرکت کا اعزاز حاصل کرلیا
ملک محمد احمد خان نے بتایا کہ بیجنگ ماڈل کو اپنانے میں دس سال تک ایک طویل پروگرام فالو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ اس میں وقت لگتا ہے لیکن یہ ترقی اور بہتری کا درست راستہ ہے۔ انہوں نے صنعتی شعبے میں ہوئی کارپوریٹ ذمہ داری کی تکمیل کو بھی سراہا۔
دہشت گردی کا خاتمہ اور معیشت پر اثرات
پاکستان صنعتی نمائش 2026 کے موقع پر اسپیکر نے دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے عفریت سے جان چھڑانی لازمی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ معیشت پر آنے والی تنگی برداشت کر لی جائے گی لیکن حملوں کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔
انہوں نے نوٹ کیا کہ کسی بھی دہشت گردانہ حملے سے پوری معیشت تہس نہس ہو جاتی ہے۔ سرمایہ کاری کرنے والے افراد کو اس خطرے کا شعور ہونا چاہیے۔ اسپیکر نے کہا کہ جو شخص بندوق اٹھا لیتا ہے وہ سیاست نہیں کرتا بلکہ عدم استحکام پھیلاتا ہے۔
آئین اور صوبوں کی تشکیل پر کھل کر بات
ملک محمد احمد خان نے آئینی امور پر بھی اپنا نقطہ نظر دیتے ہوئے کہا کہ آئین میں لکھا ہے کہ پارلیمان کیا کرے گی۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ عوامی رائے یہ آجاتی ہے کہ صوبے نہیں بنانے تو پارلیمان کیسے نئے صوبے بنائے گی۔
اسپیکر نے مزید کہا کہ جمہوریت بات چیت کا نام ہے اور سیاسی مسائل کے لیے سیاسی حل تلاش کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے افغان جہاد اور اس کے نتیجے میں آنے والے مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں۔
بھارت سے تعلقات اور کراچی میں قتل کی واردات
پاکستان صنعتی نمائش 2026 میں شرکت کے بعد اسپیکر نے بھارت سے نارمل حالات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سیاست دان عوام کو اپنے الیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کو بھارت کے ساتھ دائمی نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔
اسپیکر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کوئی طاقت کے زور پر جغرافیہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ مقابلہ معیشت کے معاملے میں ہونا چاہیے اور رویوں میں نرمی آئے۔ دوسری جانب کراچی میں صحافی اطہر متین کے قاتل بلوچستان میں پاک ایران سرحد کے قریب سے گرفتار ہو گیا ہے۔
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