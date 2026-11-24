پنجاب اسمبلی میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی گئی
پنجاب اسمبلی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عالمی طور پر بااثر مسلمانوں کی فہرست میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔
پنجاب اسمبلی نے متحدہ طور پر یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ ن واز کے چیف ویپ رانا محمد ارشد کی پیش کردہ قرارداد کو منظور کیا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عالمی مسلم شخصیات کی فہرست میں سب سے اوپر مقام حاصل کرنے پر خصوصی مبارکباد دی گئی ہے۔
عالمی فہرست میں قیادت کا مقام
اس قرارداد میں شاہی اسلامی اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات واضح کی گئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر عالمی سطح پر بااثر مسلمانوں کی فہرست میں مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی عالمی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے۔Also readپاکستان انڈر 19 کے اسکواڈ کا اعلان، فرحان یوسف کو کپتانی
قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ اعتراف پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی اثر و رسوخ اور ماضی میں بھارت کے ساتھ ہونے والے تنازعہ کے دوران پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، بہادری اور کاوشوں کو سراہتا ہے، جس نے ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو محفوظ بنایا۔
آپریشن بونیٰ المرصوص کی کامیابی
پنجاب اسمبلی کی قرارداد میں مئی 2025 میں بھارت کے ساتھ ہوئے تنازعے کے دوران پاکستانی فوج کی کامیابیوں کو نمایاں کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ آپریشن بونیٰ المرصوص کے ذریعے پاکستان نے اپنے دفاعی مواقع کا ثابت ثبوت دیا اور ملک کی وقار و عزت کو برقرار رکھا۔
اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فوجی قیادت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سیاسی و سفارتی رہنمائی کو اس تنازعے میں پاکستان کی کامیابی کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا، جس نے نہ صرف علاقائی امن کو برقرار رکھا بلکہ دنیا کو دکھایا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کتنا مضبوط ہے۔
سفری اور سفارتی کوششوں کی تعریف
قرارداد نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کی خرابی اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھی تعریف کی، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور خارجہ وزیر اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مشترکہ سفارتی کوششوں کو سراہا گیا۔
اسرائیل میں ہونے والے امن مذاکرات میں پیش رفت کو پاکستان کی سفارتی اقدامات کی وجہ قرار دیا گیا، جس نے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت اور تسکین کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا اور علاقائی سطح پر کشیدگی کو کم کرنے میں مدد دی۔
دفاعی اتحاد اور معاشی استحکام
قرارداد میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے کو علاقائی دفاعی تعاون، مشترکہ سلامتی اور باہمی تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا، جس نے پاکستان کی قیادت کو عالمی سطح پر مزید قابل احترام بنایا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی معاشی استحکام، سرمایہ کاری کو فروغ دینے، سفارتی روابط کو مضبوط بنانے اور قومی ترقی کو آگے بڑھانے والی پالیسیوں کو بھی قرارداد میں سراہا گیا، جس نے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
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