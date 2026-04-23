پنجاب میں بڑھتی ہوئی شرحِ جرم پر مریم نواز کا نوٹس، فوری اقدامات کا حکم

پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں بڑھتی ہوئی شرحِ جرم پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے شیخوپورہ اور فیصل آباد میں جرم کو قابو میں نہ کر پانے پر متعلقہ افسران کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سیف سٹی پروجیکٹ کے باوجود صورتحال کو قابلِ افسوس قرار دیا۔
لاہور: پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں بڑھتی ہوئی شرحِ جرم پر نوٹس لیتے ہوئے صورتحال کو قابلِ افسوس قرار دیا ہے، باوجود اس کے کہ سیف سٹی پروجیکٹ موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ نے قانون و نظم کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا اور شیخوپورہ اور فیصل آباد میں جرم کو قابو میں نہ کر پانے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے علاقائی پولیس افسران (آر پی او) اور ضلعی پولیس افسران (ڈی پی او) کو قانون نافذ کرنے میں بہتری اور مجرمانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کے ساتھ تعاون بڑھانے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے جرم میں اضافے کو تشویشناک اور ناقابل قبول قرار دیا، اور عوام کی سلامتی بحال کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں، وزیر اعلیٰ نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنے زیرِ انتظام علاقوں میں گشت بڑھائیں اور مجرموں کے خلاف کارروائی تیز کریں۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ سیف سٹی پروجیکٹ کی کارکردگی کا مکمل جائزہ لیا جائے اور اس میں مزید بہتری لانے کے لیے تجاویز پیش کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ قانون کی حکمرانی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے بھی تعاون کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ مشکوش سرگرمیوں کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید ہدایت کی کہ فیصل آباد اور شیخوپورہ میں جرم کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجوہات کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے اور ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں پولیس کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے مزید وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی جائزہ لیا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران صوبے میں ہونے والے اہم جرائم کی تفتیش کتنی تیزی سے کی گئی اور مجرموں کو کس حد تک گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے تفتیش میں تاخیر کے ذمہ دار افسران کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں جلد از جلد تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا اور اسے عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی وقتاً فوقتاً قانون و نظم کی صورتحال کا جائزہ لیں گی اور ضروری ہدایات جاری کرتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈاکٹر حسنات سے ملاقات کی اور جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈین کے طور پر چارج سنبھالنے پر انہیں مبارکباد دی۔ یہ ملاقات لاہور میں ہوئی اور اس دوران وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر حسنات کے ساتھ صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ پنجاب میں صحت کی سہولیات کو ہر شہری تک پہنچانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ ادھر، ایف بی آر کے ایک انسپیکٹر کو کلفٹن میں ٹریفک تنازع کے بعد فائرنگ سے شدید زخمی کر دیا گیا۔ یہ واقعہ رات گئے پیش آیا اور پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ زخمی انسپیکٹر کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں، نوید قریشی نے امریکی سفیر سے ملاقات کی اور دوسری قسط کی بات چیت کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو کی گئی.
