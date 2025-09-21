پنجاب میں اسمارٹ ویسٹ مینجمنٹ: مریم نواز کا رنگین ڈسٹ بن اسکیم کا آغاز

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں رنگین ڈسٹ بن کے ذریعے کچرا ٹھکانے لگانے کے جدید نظام کا آغاز کر دیا، جس کا مقصد صفائی ستھرائی کو فروغ دینا اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا ہے۔ یہ منصوبہ تعلیمی اداروں سے شروع کیا جا رہا ہے۔
لاہور (دنیا نیوز) – وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں رنگین ڈسٹ بن کے استعمال کا حکم دے کر جدید “ اسمارٹ ویسٹ مینجمنٹ پروسیس” کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں، یہ منصوبہ تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں شروع کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کے نوٹیفکیشن کے مطابق، اسکولوں اور کالجوں میں مختلف قسم کے کچرے کو جمع کرنے کے لیے پانچ مختلف رنگوں کے ڈبے رکھے جائیں گے۔ وزیر برائے ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی مریم اورنگزیب اس منصوبے پر نظر رکھیں گی، جبکہ وزیر تعلیم رانا سکندر اور وزیر
بلدیات ذیشان ملک کو واضح اہداف دیے گئے ہیں۔ اسکولوں کو 30 ستمبر تک ڈبے لگانے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، یکم اکتوبر سے معائنہ شروع ہو جائے گا۔ تعمیل میں ناکامی پر اداروں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ نئے نظام کے تحت، ہر ڈبہ ایک مختلف مقصد کے لیے کام کرے گا: پیلے ڈبے، کاغذ اور گتے کے لیے، سبز ڈبے، بوتلیں، شیشے کے ٹکڑے، لیب کا کچرا، سرمئی ڈبے، پھلوں کے چھلکے، بچا ہوا کھانا، پتے، گلی سڑی سبزیاں، سرخ ڈبے، لوہا اور دیگر دھاتی کچرے کے لیے اور نارنجی ڈبے، پلاسٹک کے کچرے کے لیے۔ جمع شدہ کچرے کو ری سائیکل اور دوبارہ استعمال کیا جائے گا، جس کا مقصد کچرے کے بڑھتے ہوئے ڈھیروں کو کم کرنا اور ماحولیاتی دوست عادات کو فروغ دینا ہے۔ تعلیمی ادارے کچرا اٹھانے کے لیے پنجاب ویسٹ مینجمنٹ ہیلپ لائن (1139) پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ محکمہ بلدیات و دیہی ترقی ڈبوں کے انتظام میں مدد کرے گا، جبکہ ماحولیاتی تحفظ ایجنسی (ای پی اے) سخت عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ قدم پنجاب میں آلودگی کے خلاف جنگ میں ایک نیا موڑ لانے میں مددگار ثابت ہوگا، جس سے کچرے میں کمی اور سبز طریقوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے گی۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد صفائی ستھرائی کو فروغ دینا اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا ہے۔ اس اقدام سے تعلیمی اداروں میں صفائی کے حوالے سے ایک نئی ثقافت پروان چڑھے گی، جو طلباء اور اساتذہ کو ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں شعور دینے کے ساتھ ساتھ کچرے کو منظم طریقے سے ٹھکانے لگانے کی تربیت بھی دے گی۔ رنگین ڈسٹ بن کا نظام نہ صرف کچرے کو الگ کرنے میں مدد کرے گا بلکہ ری سائیکلنگ کے عمل کو بھی آسان بنائے گا۔ اس سے کچرے کو دوبارہ استعمال میں لانے کے امکانات بڑھیں گے، جس سے قدرتی وسائل کا تحفظ ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ، یہ نظام شہروں کو صاف ستھرا رکھنے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ منصوبے کے تحت، حکومت نے کچرا جمع کرنے اور ٹھکانے لگانے کے ایک موثر نظام کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ اس میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، صفائی ستھرائی کے عملے کی تربیت، اور عوام میں صفائی ستھرائی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے مختلف مہمات شامل ہیں۔\اس منصوبے کی کامیابی کے لیے تمام متعلقہ محکموں اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے۔ حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اس منصوبے پر موثر انداز میں عمل درآمد کریں۔ وزیر اعلیٰ نے اس منصوبے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ذاتی طور پر نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً اس کی پیش رفت کا جائزہ لیں گی۔ اس منصوبے میں عوامی شمولیت کو بھی اہم قرار دیا گیا ہے۔ حکومت عوام کو اس منصوبے کے بارے میں آگاہ کرنے اور ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرے گی۔ ان میں سوشل میڈیا، اخبارات، ٹی وی اور دیگر مواصلاتی ذرائع شامل ہیں۔ عوام کو رنگین ڈسٹ بن کے استعمال کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی اور انہیں کچرے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانے کی ترغیب دی جائے گی۔ حکومت کا ماننا ہے کہ عوام کی مکمل شرکت کے بغیر یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے، حکومت تمام شہریوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس منصوبے میں بھرپور تعاون کریں اور اپنے شہروں کو صاف ستھرا بنانے میں مدد کریں
