پنجاب میں سینیئر افسران کی بڑی تعیناتیاں اور تبادلے کا نوٹیفکیشن جاری
پنجاب حکومت نے لاہور کمشنر، سیکرٹریز اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی تعیناتیاں اور تبادلے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔
پنجاب حکومت نے سرکاری نوٹیفکیشن کے ذریعے اعلیٰ سطح پر انتظامی ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں لانے کا اعلان کیا ہے جس میں کئی سینئر افسران کو نئے عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے اور دوسروں کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ اس عمل کا مقصد صوبائی انتظامیہ کو مزید موثر بنانا اور مختلف ڈیپارٹمنٹس میں رہنمائی کی بہتری کو یقینی بنانا ہے۔ لاہور کمشنر اور مختلف محکموں کے سیکرٹریز سمیت کئی اہم عہدوں پر نئے چہرے متعارف کرائے گئے ہیں۔
لاہور کمشنر کی نئی تعیناتی اور تبادلہ
لاہور کمشنر ناعوم یوسف کو اب سیکرٹری سروسز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جبکہ انہیں اس عہدے سے ہٹا کر انہیں خدمات کی فراہمی کے نئے محکمے کی قیادت سونپی گئی ہے۔ اس تبدیلی کے تحت سیکرٹری سروسز محمد جہانزیب اعوان کو لاہور ڈویژن کے کمشنر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تبادلہ لاہور کے انتظامی امور اور صوبائی حکومت کے رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔Also readPakistan security forces foil cross-border infiltration attempt in Upper Kurram
یہ اقدام حکومتی بیوروکریسی میں نئی حرکیات پیدا کرنے اور موجودہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھایا گیا قدم ہے۔ نئے کمشنر اور سیکرٹری سروسز کو اپنی نئی ذمہ داریوں کو بروقت سنبھالنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
تعلیم اور ہاؤسنگ محکمے میں اہم تبدیلیاں
تعلیمی محکمے میں بھی بڑی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں جس میں سہیبہ زادی واسعہ عمر کو سیکرٹری سکول ایجوکیشن کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علی یار کی تبادلہ کی کارروائی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ہاؤسنگ محکمے کے سیکرٹری نور الامین مینگل کو خصوصی ڈیوٹی (او ایس ڈی) پر تعینات کیا گیا ہے جبکہ اس محکمے کی ذمہ داری دانیان افروز کو سونپی گئی ہے۔
تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے اور رہائشی پالیسیوں میں نئی سمت دینے کے لیے ان تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ سہیبہ زادی واسعہ عمر اب سکول ایجوکیشن کی نگرانی کریں گی جبکہ دانیان افروز ہاؤسنگ کے نئے سرے سے انتظام سنبھالیں گے۔
دیگر محکموں میں نئے افسران کی تعیناتی
صحت اور محنت کے محکمے میں سمین رای کو سیکرٹری لیبر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ عورتوں کی ترقی کے لیے ساجد محمود چوہان کو سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ بنایا گیا ہے۔ جنگلات کے محکمے میں محمد میسام عباس کو اسپیشل سیکرٹری کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے جبکہ سالما سلیمان کو اسپیشل سیکرٹری سکول ایجوکیشن مقرر کیا گیا ہے۔
تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ان تبدیلیوں کا مقصد ماضی کے ریکارڈوں کو توڑنا اور موجودہ ضروریات کے مطابق خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ تعیناتیاں عوامی مفاد میں کی گئی ہیں۔
ڈویلپمنٹ اتھارٹیز اور دیگر اہم عہدے
بعالمیں اور ضلعی سطح پر بھی اہم تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ قرینہ طاہر کو ڈائریکٹر جنرل لٹریسی مقرر کیا گیا ہے جبکہ محمد طارق مسعود فاروقہ کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر بنایا گیا ہے۔ بلوچستان اور دیگر اضلاع میں ترقیاتی کاموں کے لیے امجد بشیر کو بہاولپور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی اور افتخار احمد قمر کو ڈی جی خان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
زمین اور آبپاشی کے محکمے میں کریم بخش کو ڈائریکٹر جنرل سائل سورویس تعینات کیا گیا ہے۔ کچھی آبادیوں کے لیے محمد عطھر مسعود کو ڈی جی مقرر کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری کے شعبے میں محمد نعیم کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ بنایا گیا ہے۔ عوامی کتب خانوں کے انتظام کے لیے محمد سلیم کو ڈائریکٹر جنرل پبلک لائبریریز مقرر کیا گیا ہے۔
آمدنی ٹیکس اور چیف منسٹر آفس میں تبدیلیاں
آمدنی ٹیکس کے شعبے میں کاشف منظور کی خدمات کو پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حمود الرحمن کو چیف منسٹر آفس میں جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ توانائی کے شعبے میں لبلبہ عثمان کو اڈیشنل سیکرٹری برائے انرجی مقرر کیا گیا ہے۔ خضر حیات کو اڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ تعینات کیا گیا ہے۔
یہ تمام تعیناتیاں پنجاب حکومت کی نئی پالیسیوں کے عین مطابق ہیں۔ ان تبدیلیوں کا مقصد عوامی خدمات میں بہتری لانا اور انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ تمام متعلقہ افسران کو نوٹیفکیشن کے فوراً بعد اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
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