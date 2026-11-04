پنجاب میں غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف بڑی کارروائی
پنجاب میں 803 افراد کے خلاف مقدمات درج اور لاکھوں افغان شہریوں کی واپسی، محکمہ داخلہ کی سخت کریک ڈاؤن مہم جاری ہے۔
محکمہ داخلہ پنجاب نے وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری وں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے تحت اب تک صوبے سے 1 لاکھ 43 ہزار 474 غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس بھجوایا جاچکا ہے۔
سرچ آپریشنز اور مقدمہ درج کیے گئے
حکومتی پالیسی کے مطابق قابل قبول ویزا کے بغیر تمام افغان شہریوں کا قیام پاکستان میں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے صوبہ بھر میں رہائشی علاقوں اور مارکیٹس میں 4 لاکھ سے زائد سرچ آپریشن کیے گئے ہیں۔ ان سرچ آپریشنز کے دوران پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے والے 803 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔Also readپاکستان میں کرونا سے ایک اور شخص جاں بحق، متاثرین کی تعداد 803 ہو گئی
ہولڈنگ سینٹرز میں رجسٹریشن اور انتظامات
پنجاب میں اس وقت 39 ہولڈنگ سینٹرز فعال ہیں جہاں 153 افغان شہری موجود ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق ہولڈنگ سینٹرز میں غیر قانونی افغان باشندوں کی عارضی رہائش، رجسٹریشن اور وطن واپسی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکومتی پالیسی کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹرز منتقل کیا جارہا ہے جہاں ضروری دستاویزی عمل مکمل کرنے کے بعد انہیں وطن واپس بھجوایا جاتا ہے۔
قومی سطح پر واپسی کے اعداد و شمار
محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق اب تک پاکستان سے مجموعی طور پر 28 لاکھ 7 ہزار 250 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو واپس بھجوایا جاچکا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی واضح پالیسی کے تحت صوبائی سطح پر بھی سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ فارن نیشنل سکیورٹی ونگ کی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں تاکہ غیر قانونی تفریط کو روکا جا سکے۔
طورخم بارڈر پر حوالگی کا طریقہ کار
غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو طورخم بارڈر پر افغان حکام کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ عمل سرحدی سلامتی کو یقینی بنانے اور غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اہم قدم ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اس مہم کو تیز کیا گیا ہے تاکہ قانون نافذ کرنے والی اداروں کی کارکردگی بہتر ہو سکے۔
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