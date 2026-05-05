پنجاب میں پہلی پنجاب فلم سٹی کا قیام، مقامی صلاحیتوں کو فروغ دینے کا منصوبہ

پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں 50 ایکڑ پر محیط پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد مقامی فلم انڈسٹری کو فروغ دینا اور پاکستان کو تخلیقی مرکز بنانا ہے۔
لاہور : پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں صوبے کی پہلی 50 ایکڑ پر محیط پنجاب فلم سٹی کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، یہ منصوبہ مقامی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پاکستان کو ایک بین الاقوامی تخلیقی مرکز کے طور پر قائم کرنے کا مقصد رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایکس پر اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے اس اقدام کو پنجاب میں ایک پیش قدمی قرار دیا، جس کی تصور بندی تقریباً دو سال قبل کی گئی تھی اور فلم میکرز ، پروڈیوسروں اور اداکار وٴں کے ساتھ وسیع تر مشوروں کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کا مقصد پاکستان کے اندر ایک جامع اور خود کفیل مواد تخلیقی نظام بنانا ہے۔ مجوزہ فلم سٹی میں جدید ترین اسٹوڈیو اور ساؤنڈ اسٹیج، جدید ترین بصری اثرات (VFX) کی سہولیات اور جدید پوسٹ پروڈکشن لیبز ہوں گی۔ اس میں متنوع بیک لٹ سیٹیں، ایک مرکزی آبی ذخیرہ اور عالمی ایوارڈ تقریبوں کی میزبانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک وقف کنونشن سنٹر بھی شامل ہوگا۔ اضافی خصوصیات میں مربوط میڈیا ٹریڈ حب، ایک وقف فلم اور موسیقی اکیڈمی اور خصوصی حفاظت اور ایمرجنسی انفراسٹرکچر شامل ہیں۔ یہ کمپلیکس پاکستان کے بڑھتے ہوئے تفریحی صنعت کی حمایت کے لیے ایک پرجلا تفریحی ضلع بھی پیش کرے گا۔ اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ یہ منصوبہ مقامی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے گا، ہزاروں ملازمتیں پیدا کرے گا اور پاکستان کو تخلیقی فنون میں عالمی رہنما کے طور پر بلندیوں پر لے جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ فلم سٹی نوجوان فنکاروں کے لیے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے اور دنیا کے سامنے پاکستان کی متحرک ثقافت کو پیش کرنے کا ایک پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ اپنی وسیع تر وژن کو اجاگر کرتے ہوئے، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کا مقصد ٹیکنالوجی، اختراع، ورثہ اور ثقافت کے لیے ایک اہم مقام بننا ہے، اور فلم سٹی اس سفر میں ایک اہم سنگ میل کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف فلم انڈسٹری کو فروغ دے گا بلکہ معیشت کو بھی تقویت بخشے گا۔ پنجاب فلم سٹی کے قیام سے مقامی فنکاروں کو بین الاقوامی معیار کی سہولیات میسر ہوں گی، جس سے انہیں عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے نہ صرف روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملک کی تخلیقی صلاحیت کو بھی اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلم سٹی کے ذریعے پنجاب کو ثقافتی سیاحت کا مرکز بنایا جائے گا۔ یہاں مختلف ثقافتی تقریبات اور میلے منعقد کیے جائیں گے، جس سے ملک کی ثقافت کو دنیا بھر میں متعارف کرانے میں مدد ملے گی۔ فلم سٹی میں ایک خصوصی زون بھی قائم کیا جائے گا جہاں مختلف صوبوں کی ثقافتوں کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے ملک میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کا جذبہ فروغ پائے گا۔ مزید برآں، فلم سٹی میں ایک فلم اور موسیقی اکیڈمی قائم کی جائے گی جہاں نوجوان فنکاروں کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس اکیڈمی میں مختلف کورسز کرائے جائیں گے جن میں فلم میکنگ، اسکرین رائٹنگ، ایڈیٹنگ، ساؤنڈ ڈیزائننگ اور موسیقی کی تعلیم شامل ہوگی۔ اس اکیڈمی کی مدد سے نوجوان فنکار اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں گے اور فلم انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنا سکیں گے۔ پنجاب فلم سٹی کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے تمام تر وسائل وقف کر دیے ہیں۔ اس منصوبے پر جلد ہی کام شروع کر دیا جائے گا اور اسے ریکارڈ وقت میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہدایت دی ہے کہ فلم سٹی کے ڈیزائن اور تعمیر میں بین الاقوامی معیار کو مدنظر رکھا جائے تاکہ یہ دنیا کے بہترین فلم سٹیز میں سے ایک بن سکے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلم سٹی میں تمام تر سہولیات جدید ترین ہوں اور فنکاروں کو کام کرنے کے لیے بہترین ماحول میسر ہو۔ یہ فلم سٹی پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے ایک نئی جہت ثابت ہوگی اور ملک کو دنیا کے نقشے پر ایک تخلیقی مرکز کے طور پر متعارف کرائے گی۔ چین کے ہنان صوبے میں آتش بازی کے کارخانے میں دھماکے کے نتیجے میں 26 افراد ہلاک ہوئے، شی جن پنگ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ جمیعت علمائے اسلام (ف) نے مذہبی اسکالر شیخ محمد ادریس کے قتل پر ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے.
