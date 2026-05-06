پنجاب حکومت کا ترقیاتی فنڈز کے استعمال کے لیے سخت فیصلے: گاڑیوں کی خریداری اور فضول خرچی پر مکمل پابندی

پنجاب حکومت نے نئے بجٹ کے تحت ترقیاتی منصوبوں کے لیے جاری کردہ فنڈز کے استعمال میں شفافیت لانے کے لیے نئی پالیسی جاری کی ہے جس میں گاڑیوں کی خریداری اور دیگر غیر ضروری اخراجات پر پابندی عائد کی گئی ہے۔
پنجاب حکومت نے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کے شفاف استعمال اور مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے ایک انتہائی سخت اور جامع حکمت عملی مرتب کی ہے جس کے تحت تمام متعلقہ provincial departments کو نئے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ حالیہ رپورٹس اور نیوز چینل 24NewsHD کے مطابق حکومت نے نئے بجٹ کے تحت ایسی سخت گائیڈ لائنز متعارف کرائی ہیں جن کا بنیادی مقصد عوامی پیسے کے ضیاع کو روکنا اور اسے صرف عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ کرنا ہے۔ اس نئی پالیسی کا سب سے اہم نکتہ ترقیاتی بجٹ سے گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہے جس کا مطلب ہے کہ اب کسی بھی ترقیاتی سکیم کے فنڈز کو سرکاری افسران یا محکموں کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری پر استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ حکومت کا ماننا ہے کہ ترقیاتی فنڈز کا مقصد بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور عوامی سہولیات کی فراہمی ہے نہ کہ انتظامیہ کی آسائشات۔ مالیاتی نظم و ضبط کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو فنڈز کسی منصوبے میں استعمال نہیں ہو پائے ہوں گے انہیں ضائع کرنے کے بجائے پرانے ادھورے منصوبوں یا نئے ضروری سکیموں کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تاہم اس عمل میں شفافیت برقرار رکھنے کے لیے SAP Steering Committee کی منظوری کو لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ فنڈز کی منتقلی میں کسی قسم کی بے قاعدگی نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک بہت بڑی تبدیلی کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کے نام پر ہونے والی فضول خرچیوں، جیسے کہ بڑے بڑے بینرز کی تیاری اور مہنگی ڈنر پارٹیوں کے اخراجات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ترقیاتی کاموں کی تشہیر کے لیے عوامی پیسے کو بینرز اور دعوتوں پر لٹانے کے بجائے ان پیسوں کو براہ راست منصوبے کی کوالٹی بہتر بنانے پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ اس نئی پالیسی کے تحت کسی بھی ادارے کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ترقیاتی سکیموں پر ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈز یعنی انتظامی اخراجات عائد کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ منصوبے کے لیے مختص رقم کا ہر ایک روپیہ براہ راست زمین پر کام کے لیے استعمال ہو اور انتظامی بہانے بنا کر فنڈز کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ مزید برآں اب کسی بھی منصوبے کی تکمیل کے بعد متعلقہ محکموں سے تکمیل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ اس سرٹیفکیٹ کے بغیر فنڈز کی حتمی ادائیگی نہیں کی جائے گی تاکہ کام کی معیار اور تکمیل کی تصدیق ہو سکے۔ پنجاب کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی رپورٹنگ کے طریقہ کار میں بھی بڑی تبدیلیاں لائی گئی ہیں جس کے تحت اب ہر سکیم کے اثرات، کل اخراجات، مقررہ اہداف اور تکمیل کی تفصیلات کو تفصیلی رپورٹ میں شامل کرنا لازمی ہوگا۔ فنڈز کی ریلیز، سرنڈر کرنے کی تفصیلات اور پروگرام کی مجموعی پیشرفت کا ڈیٹا بھی شیئر کرنا ہوگا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی وقتاً فوقتاً ان پروگراموں کی پیشرفت کا جائزہ لے گی اور نفاذ کے دوران پیش آنے والے تمام مسائل کو حل کرے گی۔ حکومت کا یہ قدم نہ صرف مالیاتی بدعنوانی کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ اس سے منصوبوں کی تکمیل کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا اور عوام کو وقت پر بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ یہ اقدامات صوبے میں گورننس کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور ٹیکس دہندگان کے پیسے کا درست استعمال یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم تصور کیے جا رہے ہیں جس سے مستقبل میں ترقیاتی کاموں کے معیار میں نمایاں بہتری آنے کی توقع ہے.
