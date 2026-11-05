پنجاب سیف سٹیز کی کارروائی میں 40 سال بعد بنگلہ دیشی خاتون کے اہل خانہ مل گئے
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے پروجیکٹ میرا پیارا نے 40 سال سے بچھڑی بنگلہ دیشی خاتون حلیمہ کے اہل خانہ کو تلاش کر لیا ہے۔
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے تحت چلنے والے اہم سوشل ویلفیئر پروجیکٹ میرا پیارا نے گمشدہ افراد کے خاندانوں کو ملانے کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم اور تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس پیش رفت کے تحت چالیس سال قبل پاکستان چھوڑنے والی یا بچھڑی ہوئی ایک بنگلہ دیش ی خاتون کے قریبی رشتہ داروں کو کامیابی سے ڈھونڈ نکالا گیا ہے۔
ترجمان پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے مطابق یہ کارروائی اس خاتون حلیمہ کے حوالے سے کی گئی جسے سال دوہزار تیرہ میں اسلام آباد کے ایک علاقے میں لاوارث حالت میں پایا گیا تھا۔ اس دوران انہیں فوری طور پر عارضی پناہ کے لیے ایڈھی سنٹر منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ گزشتہ کئی سالوں سے قیام پذیر رہیں۔Also read’ایک غلط مشورہ‘: تین سال سے ایک جزیرے پر پھنسی خاتون کی کہانی جو اپنے ملک بھی نہیں جا سکتیں
شناخت کی مشکل اور ٹیم کی کاوشیں
اطلاعات کے مطابق حلیمہ نے ابتدائی مراحل میں اپنی شناخت اور اہل خانہ کے بارے میں کوئی واضح معلومات فراہم کرنے سے انکار یا عدمِ آگاہی کا اظہار کیا کیونکہ وہ اردو زبان سے مکمل ناواقف تھیں۔ اس محدود معلومات کی بنیاد پر سیف سٹیز کی ٹیم نے کارروائی کا آغاز کیا اور ان کے پاس موجود انتہائی کم مواد سے ہی رابطے قائم کرنے کی کوشش کی۔
مذکورہ خاتون کی جانب سے فراہم کی گئی آبائی گاؤں کے نام اور رشتہ داروں کی یادداشت کی بنیاد پر ٹیم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہوئے تحقیقات کی۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنگلہ دیش میں موجود ان کے بیٹے اور بھتیجے کو کامیابی سے تلاش کر کے ان کی شناخت کی تصدیق کر لی گئی۔
سابقہ کامیابیاں اور شہریوں کے لیے رہنمائی
ترجمان پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے بتایا کہ یہ حلیمہ کے خاندان کو ملانے کی پہلی کامیابی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی پروجیکٹ میرا پیارا کی ٹیم نے چالیس سال سے بچھڑی ہوئی ایک اور بنگلہ دیشی خاتون کوہ نور کے اہل خانہ کو تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کارروائی نے ثابت کیا ہے کہ تکنیکی وسائل اور ہمدرد عملے کی موجودگی میں لمبی مدت بعد بھی رشتے بحال کیے جا سکتے ہیں۔
شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر انہیں کوئی گمشدہ یا لاوارث شخص ملے تو وہ فوراً ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر پندرہ پر رابطہ کریں۔ اس کے بعد فون پر بات کرتے ہوئے بٹن نمبر تھری دبانا ہوگا تاکہ متعلقہ ٹیم فوری طور پر مقدمے یا کیس کی حوالگی کر سکے اور بچاؤ کی کارروائی شروع کر سکے۔
قانونی ڈھانچہ اور مستقبل کے اقدامات
اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد سرحدوں کے پار بچھڑے ہوئے افراد کو ان کے اپنوں سے ملانا اور انہیں محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ پنجاب حکومت اور متعلقہ محکموں کا خیال ہے کہ ایسی کارروائیوں سے نہ صرف انسانی ہمدردی کا مظاہرہ ہوتا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی اچھی تصویر قائم ہوتی ہے۔
ترجمان نے مزید وضاحت کی کہ حلیمہ کی موجودہ صورت حال کو قانونی طریقہ کار کے تحت آگے بڑھایا جائے گا تاکہ انہیں ان کے خاندان کے حوالے کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں تمام ضروری دستاویزات کی تکمیل اور سفارتی رابطوں کی ضرورت ہوگی جس کے لیے متعلقہ حکام مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔
سیف سٹیز اتھارٹی نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ ایسی گمشدہ افراد کی مدد میں عوام کی آگاہی اور اطلاعات کی فراہمی سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس کامیابی کے بعد مزید کیسز میں بھی جلد ہی مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔
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