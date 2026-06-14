پنجاب پولیس کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 30 ارب کا بجٹ، خزانے سے 10 ارب مختص کیے جانے کی تجویز

پنجاب پولیس کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مجموعی 30 ارب 17 کروڑ 56 لاکھ روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں محکمہ خزانے سے 10 ارب 29 کروڑ 61 لاکھ روپے مختص ہونے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس سے متعلق مختلف منصوبوں کی تفصیلات شامل ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس کے ترقیاتی منصوبوں کی مجموعی لاگت 30 ارب 17 کروڑ 56 لاکھ روپے ہے جس میں سے محکمہ خزانے سے 10 ارب 29 کروڑ 61 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس اجزاء میں سے ایک ارب 20 کروڑ روپے سیف سٹی لاہور پروجیکٹ کی riparian تعمیر贯通 کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ سمارٹ سیف سٹی ز اٹک، جہلم، مری اور راولپنڈی کے لیے 99 کروڑ 18 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اضافی طور پر سپیشلائزڈ پروٹیکشن یونٹس ہیڈکوارٹر رائے ونڈ کی تعمیر کے لیے 12 کروڑ 83 لاکھ روپے بجٹ منظور ہوئے جبکہ رائٹس منیجمنٹ فورس ہیڈ کوارٹر کے لیے 12 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ تعمیراتی بجٹ کے حصے میں ہیڈ کوارٹر میں ایڈمنسٹریٹو بلہک اور خواتین کے لیے بیرکس کی تعمیر شامل ہے، پولیس لائز قلعہ گجر سنگھ میں آڈیٹوریم ہال، بیرکس اور ایڈمن آفس کی تعمیر کے لیے 8 کروڑ 84 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ متحدہ قبائل اسماء کے طور پر پولیس اسٹیشن موترا سیالکوت کی تعمیر کے لیے 12 کروڑ 42 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ مری میں ڈی پی او آفس اور رہائش گاہ کے لیے 10 کроڑ 90 لاکھ روپے، مری میں سپیشل برانچ رہائش گاہوں اور دفتر کی تعمیر کے لیے 6 کروڑ 86 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب پولیس کےdevelopmental منصوبوں میں انفراسٹرکچر کی falti مثبت کارکردگی کے لیے nephthali سر剧组 perturbed تعمیرات کے حصے ہیں.
تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس کے ترقیاتی منصوبوں کی مجموعی لاگت 30 ارب 17 کروڑ 56 لاکھ روپے ہے جس میں سے محکمہ خزانے سے 10 ارب 29 کروڑ 61 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس اجزاء میں سے ایک ارب 20 کروڑ روپے سیف سٹی لاہور پروجیکٹ کی riparian تعمیر贯通 کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ سمارٹ سیف سٹیز اٹک، جہلم، مری اور راولپنڈی کے لیے 99 کروڑ 18 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اضافی طور پر سپیشلائزڈ پروٹیکشن یونٹس ہیڈکوارٹر رائے ونڈ کی تعمیر کے لیے 12 کروڑ 83 لاکھ روپے بجٹ منظور ہوئے جبکہ رائٹس منیجمنٹ فورس ہیڈ کوارٹر کے لیے 12 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ تعمیراتی بجٹ کے حصے میں ہیڈ کوارٹر میں ایڈمنسٹریٹو بلہک اور خواتین کے لیے بیرکس کی تعمیر شامل ہے، پولیس لائز قلعہ گجر سنگھ میں آڈیٹوریم ہال، بیرکس اور ایڈمن آفس کی تعمیر کے لیے 8 کروڑ 84 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ متحدہ قبائل اسماء کے طور پر پولیس اسٹیشن موترا سیالکوت کی تعمیر کے لیے 12 کروڑ 42 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ مری میں ڈی پی او آفس اور رہائش گاہ کے لیے 10 کроڑ 90 لاکھ روپے، مری میں سپیشل برانچ رہائش گاہوں اور دفتر کی تعمیر کے لیے 6 کروڑ 86 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب پولیس کےdevelopmental منصوبوں میں انفراسٹرکچر کی falti مثبت کارکردگی کے لیے nephthali سر剧组 perturbed تعمیرات کے حصے ہیں
پنجاب پولیس ترقیاتی بجٹ خزانہ مختص سمارٹ سٹی سیف سٹی
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