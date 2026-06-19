پنجاب حکومت نے جیلوں پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے عہدہ داروں کی اصلاحی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے

پنجاب حکومت نے قیام کے لیے 10 اضلاع میں جرم کے مجرموں کے لیے جدید اصلاحی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے جیلوں پر مسلسل بڑھتی ہوئی دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔
پنجاب حکومت نے قیام کے لیے 10 اضلاع میں جرم کے مجرموں کے لیے جدید اصلاحی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے جیلوں پر مسلسل بڑھتی ہوئی دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ حکام کے مطابق، عہدہ داروں کی اصلاحی مراکز ہر سال تقریبا 50 ہزار پروبیشنروں اور پریولے کے لیے علاج اور نگرانی فراہم کریں گی۔ اس کوشش نے ہدایت، علاج اور مہارتوں کے ترقی کے پروگراموں کے ذریعے دہشت گردی کو کم کرنے کا مقصد رکھا ہے۔ مراکز میں سوشل رہابیلیٹیشن، بہواری پرگرام اور سوشل ری اینٹریشن کے لیے Psychological سپورٹ پروگرامز کا آغاز ہوگا، ہکام کے مطابق۔ مراکز کو Bahawalnagar، Dera Ghazi Khan، Faisalabad، Gujranwala، Jhang اور Lodhran میں قائم کیا جائے گا۔ Okara، Rawalpindi، Sheikhupura اور Toba Tek Singh میں مزید مراکز قائم کی جائیں گی۔ اس منصوبے کا تخمینہ Rs1.
12 بلین ہے۔ حکام کے مطابق، اس اسکیم کا مقصد عہدہ داروں کی علاج اور سوشل ری اینٹریشن پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ پروبیشن اور پریولے کے خدمات کی کارکردگی کو بھی جدید Monitoring، Data Management اور علاج کے نظاموں کے ذریعے بہتر بنایا جائے گا
پنجاب حکومت، جیلوں پر دباؤ، عہدہ داروں کی اصلاحی م
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