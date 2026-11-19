پنجاب میں سموگ سے منسلک بیماریوں کے مریضوں میں 43 فیصد کمی
پنجاب میں سموگ سے منسلک پانچ بیماریوں کے رپورٹ شدہ مریضوں میں جنوری تا اکتوبر 2026 کے دوران 43 فیصد کمی ریکارڈ ہوئی، جو فضائی آلودگی کے ذرائع پر کثیر شعبہ جاتی حکمت عملی کی پیش رفت کی علامت ہے۔
پنجاب حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق سموگ سے منسلک پانچ بیماریوں کے رپورٹ شدہ مریضوں کی تعداد جنوری تا اکتوبر 2026 کے دوران گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 43 فیصد کم ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب لاہور میں 2026 کا اکتوبر پانچ برسوں میں سب سے صاف اکتوبر ریکارڈ کیا گیا۔
سموگ کئی برسوں سے پنجاب کے سب سے بڑے ماحولیاتی اور صحت عامہ کے چیلنجز میں شامل ہے۔ ہر سردی میں گاڑیوں کا دھواں، صنعتی آلودگی، فصلوں کی باقیات جلانے، تعمیراتی گرد اور ناسازگار موسمی حالات مل کر لاکھوں شہریوں کو متاثر کرتے ہیں۔ تاہم صوبہ اب موسمی ہنگامی ردعمل سے آگے بڑھ کر سال بھر آلودگی سے نمٹنے کی جامع حکمت عملی کی طرف بڑھ رہا ہے۔Also readAbdul Aleem Khan pledges toll plaza revenue for development of KP roads
کثیر شعبہ جاتی حکمت عملی سے آلودگی کے ذرائع پر قابو
پنجاب حکومت کی حکمت عملی کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ آلودگی کے مختلف ذرائع پر بیک وقت کام کیا جائے۔ حکومت نے عارضی سرمائی اقدامات پر انحصار کم کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ، زراعت، صنعت، اینٹوں کے بھٹوں اور شہری ماحول میں مداخلت کا دائرہ بڑھایا ہے۔
ان کوششوں میں سخت نفاذ، صاف ٹیکنالوجی، ماحولیاتی نگرانی، عوامی آگاہی اور سرکاری محکموں کے درمیان ہم آہنگی شامل ہے۔ اس نقطہ نظر کی بنیاد یہ تسلیم کرنا ہے کہ سموگ کسی ایک ذریعے سے پیدا نہیں ہوتی۔ گاڑیوں کا اخراج، صنعتی گیسیں، زرعی جلاؤ اور گرد مل کر فضا کو آلودہ کرتے ہیں، جبکہ موسمی حالات ان آلودگی کے ذرات کو زمین کے قریب جمع کر دیتے ہیں۔
سموگ سے متاثرہ بیماریوں کے مریضوں میں واضح کمی
پنجاب میں جنوری تا اکتوبر 2026 کے دوران سموگ سے منسلک پانچ بیماریوں کے 7,029,291 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ 2025 کی اسی مدت میں یہ تعداد 12,398,948 تھی۔ اس طرح مجموعی طور پر تقریباً 43 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
الگ الگ بیماریوں کے اعداد و شمار بھی بہتری ظاہر کرتے ہیں۔ 2025 کے مقابلے میں سانس کی بیماری کے مریضوں میں 44 فیصد، ناک اور گلے کے انفیکشن میں 47 فیصد، دمے کے کیسز میں 27 فیصد اور دائمی پھیپھڑوں کی بیماری کے مریضوں میں 18 فیصد کمی آئی ہے۔ طویل المدت رجحان بھی اہمیت رکھتا ہے، جس کے مطابق سانس کی بیماری کے آؤٹ پیشنٹ جنوری تا اکتوبر 2023 میں 22.87 ملین تھے، جو 2026 کی اسی مدت میں تقریباً 7 ملین رہ گئے، یعنی تقریباً 69 فیصد کمی۔
حکومت کے مطابق یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت نہیں کہ سموگ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ صحت کے اعداد و شمار تنہا ماحولیاتی مداخلتوں اور بیماریوں میں کمی کے درمیان براہ راست سببی تعلق ثابت نہیں کر سکتے، تاہم مسلسل نیچے آنے والا رجحان حوصلہ افزا ہے۔ صاف ہوا کا مطلب صرف بہتر AQI نہیں بلکہ مضر آلودگی کے کم اثرات، سانس کی کم تکلیف اور صحت مند ماحول ہے، خاص طور پر بچوں، بزرگ شہریوں اور پہلے سے سانس کے مسائل کے شکار افراد کے لیے۔
الیکٹرک بسیں اور گاڑیوں کے اخراج پر نگرانی
ٹرانسپورٹ شہری فضائی آلودگی کا بڑا ذریعہ ہے، اس لیے صاف نقل و حرکت پنجاب کی ماحولیاتی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ صوبے میں اس وقت 28 اضلاع میں 1,100 الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں، جو مسافروں کو روایتی ایندھن سے چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کا متبادل فراہم کر رہی ہیں۔ اگلے مرحلے میں مزید 1,900 الیکٹرک بسیں منصوبہ بندی کے تحت شامل کی جانی ہیں۔
ساتھ ہی حکومت نے موجودہ گاڑیوں کے اخراج کی نگرانی بھی مضبوط کی ہے۔ سرکاری طریقہ کار کے تحت تقریباً 12 لاکھ گاڑیوں کے اخراج کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم (ETS)، پنجاب وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سسٹم (PVICS) اور وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سسٹم (VICS) شامل ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی نشاندہی، ماحولیاتی معیار کی پابندی میں بہتری اور باقاعدہ گاڑیوں کی دیکھ بھال کی حوصلہ افزائی ہے۔
صنعتی اخراج کنٹرول اور آئندہ اقدامات
صنعتی اخراج بھی آلودگی کا اہم ذریعہ ہے، خاص طور پر گنجان آباد صنعتی علاقوں میں۔ مہم کی نومبر 2026 کی فیکٹ شیٹ کے مطابق صنعتی یونٹوں میں 14,000 سے زائد اخراج کنٹرول نظام نصب کیے جا چکے ہیں، جو ہدف بنائے گئے تقریباً 96 فیصد سے زائد صنعتی مراکز کا احاطہ کرتے ہیں۔
ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنعتی اخراج کنٹرول، الیکٹرک بسوں اور گاڑیوں کی جانچ جیسے اقدامات ایک ہی حکمت عملی کے مختلف حصے ہیں۔ شہریوں کے لیے اس کا فوری اثر کم سانس کی تکلیف اور بیماریوں کے کم کیسز کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، جبکہ سموگ کے خاتمے کے لیے مسلسل اور طویل المدت کوششیں ضروری قرار دی گئی ہیں۔
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