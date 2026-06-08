پنجاب حکومت طلب کرتی ہے فوج اور رینجرز ماہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے لیے

پنجاب حکومت نے ماہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے لیے فوج اور رینجرز کو طلب کر لی ہے۔ اس دوران صوبہ پنجاب میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے اور قیام امن کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے ہیں۔
لاہور (8 جون 2026): پنجاب حکومت نے ماہ محرم الحرام کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے فوج اور رینجرز کو طلب کر لیا ہے۔ اسلامی ہجری سال کا آغاز ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے دوران صوبہ پنجاب میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے اور قیام امن کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو صوبے میں پاک فوج اور رینجرز کی طلبی کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے محرم الحرام کے پر امن انعقاد کیلئے خدمات سر انجام دیں گے۔مراسلے میں مجموعی طور پر صوبے کے 39 اضلاع میں فوج اور رینجرز کی 137 کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی ہیں۔ ان میں پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں شامل ہیں۔ خواجہ نصیر اے آر وائی نیوز لاہور سے وابستہ ہیں اور صوبہ پنجاب کی سیاسی خبروں پر نظر رکھتے ہیں خواجہ نصیر اے آر وائی نیوز لاہور سے وابستہ ہیں اور صوبہ پنجاب کی سیاسی خبروں پر نظر رکھتے ہیں ایس ایس پی آفس ہنگامہ آرائی کیس: 14 خواجہ سراؤں کی ضمانت پر رہائی کا حکم.
لاہور (8 جون 2026): پنجاب حکومت نے ماہ محرم الحرام کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے فوج اور رینجرز کو طلب کر لیا ہے۔ اسلامی ہجری سال کا آغاز ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے دوران صوبہ پنجاب میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے اور قیام امن کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو صوبے میں پاک فوج اور رینجرز کی طلبی کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے محرم الحرام کے پر امن انعقاد کیلئے خدمات سر انجام دیں گے۔مراسلے میں مجموعی طور پر صوبے کے 39 اضلاع میں فوج اور رینجرز کی 137 کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی ہیں۔ ان میں پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں شامل ہیں۔ خواجہ نصیر اے آر وائی نیوز لاہور سے وابستہ ہیں اور صوبہ پنجاب کی سیاسی خبروں پر نظر رکھتے ہیں خواجہ نصیر اے آر وائی نیوز لاہور سے وابستہ ہیں اور صوبہ پنجاب کی سیاسی خبروں پر نظر رکھتے ہیں ایس ایس پی آفس ہنگامہ آرائی کیس: 14 خواجہ سراؤں کی ضمانت پر رہائی کا حکم
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