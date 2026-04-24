پنجاب میں گندم کی خریداری: کسانوں کا احتجاج، حکومت کا نیا نظام اور سبسڈی کا بوجھ

پنجاب میں گندم کی کٹائی جاری ہے، کسانوں کو گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر قیمت مل رہی ہے، لیکن حکومت کے نئے ’ایگریگیٹرز نظام‘ پر احتجاج اور تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط اور سبسڈی کے بوجھ کے تحت حکومت کو نئے نظام کو نافذ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔
پنجاب میں گندم کی کٹائی اور گہائی کا عمل جاری ہے، جہاں تقریباً 70 فیصد فصل کی ہارویسٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور یہ گندم اب براہ راست کسانوں سے خریدی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال کسانوں کو گندم کی اوسط کھیت قیمت 2 ہزار روپے فی من ملی تھی، جس پر شدید احتجاج ہوا تھا کیونکہ پنجاب حکومت نے نہ تو خود گندم خریدی تھی اور نہ ہی کوئی سرکاری قیمت مقرر کی تھی۔ اس کے بعد اوپن مارکیٹ میں یہی گندم 4800 روپے من تک فروخت ہوئی۔ اس مرتبہ صورتحال قدرے مختلف ہے، کسانوں کو اوپن مارکیٹ میں گندم کی اوسط کھیت قیمت 3250 روپے مل رہی ہے، جبکہ غلہ منڈی میں 3500 تا 3600 روپے قیمت مل رہی ہے، جو گزشتہ سال کی قیمت سے تقریباً 40 فیصد زیادہ ہے۔ تاہم، کسانوں اور سیاسی حلقوں کی جانب سے احتجاج اور تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کا مرکزِ توجہ حکومت پنجاب کی جانب سے متعارف کرایا گیا ’ایگریگیٹرز گندم خریداری‘ نظام ہے۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ 70 فیصد کسان اپنی گندم بیوپاریوں کو پہلے ہی بیچ دیتے ہیں، جو پھر اسے فروخت کرتے ہیں۔ احتجاج کرنے والوں کا موقف ہے کہ حکومتی نگرانی میں منتخب کردہ نجی ٹریڈنگ کمپنیوں کو 10 اپریل سے گندم خریداری شروع کرنا تھی، لیکن 24 اپریل تک انہوں نے ایک دانہ گندم بھی نہیں خریدی۔ خریداری مراکز پر نجی کمپنیوں کی جانب سے باردانہ کی تقسیم بھی سست رفتاری سے جاری ہے، اور گزشتہ روز تک صرف ایک لاکھ ٹن سے کم گندم کے لیے باردانہ جاری ہوا تھا۔ کسانوں اور اپوزیشن سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور اس کے ادارے نئے نظام کو بروقت فعال کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کمرشل بینکوں کے ساتھ تنازع گزشتہ روز تک مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے ایگریگیٹرز گندم نہیں خرید رہے۔ انہوں نے کسانوں کو گندم کی قیمت کی ادائیگی کے لیے کمرشل بینکوں کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، لیکن محکمہ خوراک، کمرشل بینکوں اور ایگریگیٹرز کے درمیان ٹرائی پارٹی معاہدہ ابھی تک حتمی طور پر منظور نہیں ہوا ہے۔ اس تاخیر کی وجہ سے گندم کاشتکاروں کو اپنی فصل سستی قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں، جب محکمہ خوراک پنجاب براہ راست کسانوں سے گندم خریدتا تھا، تب بھی کسانوں اور سیاسی حلقوں کی جانب سے باردانہ کی تقسیم اور گندم خریداری میں مبینہ کرپشن کے الزامات عائد کیے جاتے تھے۔ عالمی مالیاتی ادارے بھی پرانے خریداری نظام کے سخت مخالف تھے۔ پنجاب حکومت نے گندم سبسڈی کی مد میں 700 ارب روپے کا گردشی قرضہ اتارنا مشکل سے ممکن بنایا ہے۔ مسلم لیگ (ن) کی حکومت کے لیے ہمیشہ سستی روٹی اور سستا آٹا اہم ترجیح رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی یہی سوچ ہے کہ کسان کے مفاد اور روٹی آٹا کے صارف کے مفادات میں توازن برقرار رہنا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے تمام تر دباؤ کے باوجود سادہ روٹی کی قیمت 14 روپے سے بڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ حکومت نے سب سے پہلے غیر ظاہر شدہ 8 لاکھ ٹن گندم سرکاری نگرانی میں فلور ملز کو 3 ہزار روپے کی قیمت پر فراہم کروائی، جس کے بعد حکومت نے سرکاری گندم کی ریلیز شروع کی۔ ڈی جی فوڈ امجد حفیظ نے نہایت عمدگی اور دلیری کے ساتھ نہ صرف کوٹہ والی فلور ملز کی سازشوں اور دباؤ کا سامنا کیا بلکہ انہوں نے ثابت کردیا کہ ماضی میں 36 لاکھ ٹن سرکاری گندم کی ریلیز میں کرپشن ہوئی تھی۔ اب اگر ’ایگریگیٹر نظام‘ کا جائزہ لیں تو چند روز قبل پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے رکن اعجاز شفیع نے اپنی تقریر میں چند سوالات اٹھائے، لیکن انہوں نے اپنے سوالات میں ایک جانب کا زاویہ اپنایا۔ انہوں نے پوچھا کہ حکومتی نگرانی میں گندم خریدنے والی کمپنیوں کو سرکاری گودام مفت کیوں دیے گئے، 6 ارب روپے کا سرکاری باردانہ مفت کیوں دیا گیا، نجی کمپنیوں کو 400 سرکاری ملازمین کی خدمات کیوں دی گئیں، ان کمپنیوں کو ملنے والے بینک قرضہ کا 70 فیصد مارک اپ حکومت کیوں ادا کرے گی، اور اگست تا اکتوبر میں ان کمپنیوں کو اضافی منافع کیوں دیا جائے گا۔ یہ سوالات سنیں تو لگتا ہے کہ واقعی حکومت کا بڑا سکینڈل سامنے آگیا ہے مگر اب ان سوالات کے حقیقی جوابات بھی کھلی سوچ کے ساتھ سننا چاہئیں۔ سب سے پہلے تو یہ حکومت ہر سال سستی روٹی اور آٹاکی خاطر من گندم پر1200 روپے سے زائد کی سبسڈی برداشت کرتی ہے۔ آئی ایم ایف شرائط کے سبب براہ راست گندم خریداری ممکن نہیں تھی اور عوام کیلئے روٹی بھی سستی رکھنا تھی لہذا نجی نظام بنایا گیا۔ نجی گودام اس لئے دئے گئے کہ یہاں موجود گندم کا پہلا حق استعمال حکومت کا طے ہے اس لئے انہیں حکومتی نگرانی میں رکھنا ضروری ہے جبکہ بوقت ضرورت جغرافیائی لحاظ سے یہاں سے فلورملز کو ریلیز بھی آسان ہوتی ہے۔ محکمہ خوراک کے سرکاری ملازمین کواس لئے ایگریگیٹرز کی معاونت کیلئے مقرر کیا گیا تاکہ حکومت اس بات کو یقینی بنا سکے کہ ایگریگیٹرز کوئی اونچ نیچ نہ کرے اور حکومت کی مکمل نگرانی رہے
