پنجاب میں 2 ملزمان کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے۔

پنجاب کے شہر چکوال میں 2 ملزمان کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کے ساتھ مبینہ مقابلے میں مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق، 39 سالہ آسٹریلوی شہری عدیل احمد، ان کی اہلیہ ڈاکٹر سدرہ خان، 9 سالہ بیٹی ہانیہ احمد اور 10 سالہ بیٹا عفان احمد ڈکیتی کے دوران حملے کی زد میں آئے جب سی سی ڈی پولیس والوں نے ڈاکو سمجھ کر ان کی گاڑی پر فائرنگ کردی۔
پنجاب کے شہر چکوال میں 2 ملزمان کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ( سی سی ڈی ) کے ساتھ مبینہ مقابلے میں مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق، 39 سالہ آسٹریلوی شہری عدیل احمد ، ان کی اہلیہ ڈاکٹر سدرہ خان ، 9 سالہ بیٹی ہانیہ احمد اور 10 سالہ بیٹا عفان احمد ڈکیتی کے دوران حملے کی زد میں آئے جب سی سی ڈی پولیس والوں نے ڈاکو سمجھ کر ان کی گاڑی پر فائرنگ کردی۔ جس کے نتیجے میں ہانیہ موقع پر جاں بحق ہوگئیں جبکہ عدیل اور عفان شدید زخمی ہوگئے، ڈاکٹر سدرہ خان محفوظ رہیں۔ اس دوران دونوں ڈاکو اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر موقع سے فرار ہوگئے۔ ابتدائی طور پر ایف آئی آر میں سی سی ڈی اہلکار کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا لیکن بعد میں ایف آئی آر میں ترمیم کرکے دفعہ 302 کا اضافہ کیا گیا جس کے تحت اہلکار کی گرفتاری عمل میں آئی.
پنجاب کے شہر چکوال میں 2 ملزمان کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کے ساتھ مبینہ مقابلے میں مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق، 39 سالہ آسٹریلوی شہری عدیل احمد، ان کی اہلیہ ڈاکٹر سدرہ خان، 9 سالہ بیٹی ہانیہ احمد اور 10 سالہ بیٹا عفان احمد ڈکیتی کے دوران حملے کی زد میں آئے جب سی سی ڈی پولیس والوں نے ڈاکو سمجھ کر ان کی گاڑی پر فائرنگ کردی۔ جس کے نتیجے میں ہانیہ موقع پر جاں بحق ہوگئیں جبکہ عدیل اور عفان شدید زخمی ہوگئے، ڈاکٹر سدرہ خان محفوظ رہیں۔ اس دوران دونوں ڈاکو اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر موقع سے فرار ہوگئے۔ ابتدائی طور پر ایف آئی آر میں سی سی ڈی اہلکار کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا لیکن بعد میں ایف آئی آر میں ترمیم کرکے دفعہ 302 کا اضافہ کیا گیا جس کے تحت اہلکار کی گرفتاری عمل میں آئی
پنجاب چکوال کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ سی سی ڈی عدیل احمد ڈاکٹر سدرہ خان ہانیہ احمد عفان احمد ڈکیتی ہملہ
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