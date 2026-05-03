پنجاب میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا اجرا: ڈیجیٹل رابطوں کو بہتر بنانے کا اقدام

پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں ڈیجیٹل رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انوشہ رحمان کے مطابق، یہ اقدام دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی رسائی بڑھانے اور 6 ملین نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں ڈیجیٹل رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان مسلم لیگ ن کی رہنما اور چیف منسٹر کی سینئر مشیر انوشہ رحمان نے لاہور میں ایک نجی یونیورسٹی میں منعقدہ لیڈرشپ سمٹ میں شرکت کے دوران کیا۔ یہ سمٹ بلاکچین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اثاثوں پر مرکوز تھی، جہاں شرکاء نے اس بات پر بھی غور کیا کہ نئی ٹیکنالوجی ز پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کو کیسے تشکیل دے سکتی ہیں۔ انوشہ رحمان نے کہا کہ حکومت ان علاقوں میں تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے جہاں ابھی تک مناسب رسائی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ صوبے بھر کے دیہاتوں، اسکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں کو منسلک کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ لوگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن بہت سے علاقوں میں ابھی تک بنیادی انٹرنیٹ خدمات دستیاب نہیں ہیں۔ انوشہ رحمان نے کہا کہ حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے “رابط قائم کریں” (Connect the Unconnected) مشن شروع کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صوبائی آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے جدید رابطوں کے منصوبوں پر پہلے سے ہی کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اگلے چار سالوں میں 6 ملین نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ اقدام پنجاب میں ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے اور نوجوان نسل کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی دستیابی سے نہ صرف تعلیمی اداروں اور صحت کی سہولیات کو فائدہ ہوگا بلکہ دیہی علاقوں میں کاروبار اور معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ حکومت کا یہ منصوبہ پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا میں آگے بڑھانے اور معاشی ترقی کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت، دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی جدید ٹیکنالوجی کے فوائد حاصل کرنے کا موقع ملے گا، جس سے ان کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی تنصیب اور دیکھ بھال کے لیے حکومت مختلف کمپنیوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام علاقوں میں انٹرنیٹ کی رفتار اور معیار برقرار رہے۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت اور نجی شعبے کے ساتھ بھی شراکت داری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انوشہ رحمان نے اس بات پر زور دیا کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری پاکستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے اور حکومت اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے نوجوانوں کو جدید مہارتیں سکھانے کے لیے مختلف تربیتی پروگرام بھی شروع کیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ نہ صرف پنجاب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو دیگر صوبے بھی اسی طرز پر اپنے علاقوں میں ڈیجیٹل رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس سے ملک میں ڈیجیٹل لاٹری (Digital Literacy) کی شرح میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو آن لائن خدمات تک رسائی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں کی جانے والی یہ سرمایہ کاری ملک کی معاشی ترقی اور سماجی بہتری کے لیے ایک اہم پیشرفت ہے۔ انوشہ رحمان نے یقین ظاہر کیا کہ یہ منصوبہ جلد ہی اپنے ثمرات دکھانا شروع کر دے گا اور پنجاب کو ڈیجیٹل پاکستان کے نقشے پر نمایاں کر دے گا.
