پنجاب جیل آئی جی میاں فاروق نذیر کی ریٹائرمنٹ، نئے آئی جی کے لیے انتخاب کا عمل شروع

پنجاب حکومت نے جیلوں کے انسپیکٹر جنرل میاں فاروق نذیر کی ریٹائرمنٹ کے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کی ہے۔ نئے آئی جی کے لیے انتخاب کا عمل شروع ہوگا، جس میں کئی سینئر افسران شامل ہیں۔ میاں فاروق نذیر کی ٹینور کے دوران جیلوں میں مختلف اصلاحات پیش کیں، جن میں سیکیورٹی، صفائی اور تعلیم کے مواقع شامل ہیں۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے احکام جاری کیے ہیں۔ پنجاب حکومت نے جیلوں کے انسپیکٹر جنرل (آئی جی) میاں فاروق نذیر کی ریٹائرمنٹ کے متعلق ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، جو 15 جون کو 60 سال کی عمر پر پہنچ کر اپنی خدمت کے دورے کو مکمل کر کے ریٹائر ہوں گے۔ حکومتی اداروں نے کہا کہ نئے جیل آئی جی کے لیے انتخاب کا عمل شروع ہوگا، جس میں کئی سینئر افسران شامل ہیں جن میں میاں مبارک احمد خان، عبد الروف رانا، کوکب ندیم وریچ اور میاں سلیک جلال شامل ہیں، جن میں سے میاں سلیک جلال کو سب سے زیادہ امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ میاں فاروق نذیر کی ٹینور کے دوران، پنجاب میں جیلوں کی حالتوں کو بہتر بنانے اور بندیاں کے فلاح و خیر کے لیے مختلف اصلاحات پیش کیں۔ ان کی قیادت میں 44 جیلوں کی تفتیش کی گئی، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی کے تدابیر میں بہتری آئی، صفائی کے معیار میں اضافہ ہوا اور بندیاں کے لیے تعلیم اور اصلاحی سرگرمیوں کے مواقع بڑھ گئے۔ حکومتی اداروں نے کہا کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں جیلوں میں موبائل فونوں کے استعمال پر بہتر کنٹرول حاصل ہوا اور بندیاں کے لیے طبی سہولیات میں اضافہ ہوا، جس سے بندیاں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ میاں فاروق نذیر نے مختلف دوروں میں جیل آئی جی کے طور پر مجموعی طور پر 10 سال کی خدمت کی، جبکہ ان کی جدید ترین تعینیت 2 مارچ 2023 کو کرچر حکومت کے دوران کی گئی تھی.
پاکستان کی وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے احکام جاری کیے ہیں۔ پنجاب حکومت نے جیلوں کے انسپیکٹر جنرل (آئی جی) میاں فاروق نذیر کی ریٹائرمنٹ کے متعلق ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، جو 15 جون کو 60 سال کی عمر پر پہنچ کر اپنی خدمت کے دورے کو مکمل کر کے ریٹائر ہوں گے۔ حکومتی اداروں نے کہا کہ نئے جیل آئی جی کے لیے انتخاب کا عمل شروع ہوگا، جس میں کئی سینئر افسران شامل ہیں جن میں میاں مبارک احمد خان، عبد الروف رانا، کوکب ندیم وریچ اور میاں سلیک جلال شامل ہیں، جن میں سے میاں سلیک جلال کو سب سے زیادہ امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ میاں فاروق نذیر کی ٹینور کے دوران، پنجاب میں جیلوں کی حالتوں کو بہتر بنانے اور بندیاں کے فلاح و خیر کے لیے مختلف اصلاحات پیش کیں۔ ان کی قیادت میں 44 جیلوں کی تفتیش کی گئی، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی کے تدابیر میں بہتری آئی، صفائی کے معیار میں اضافہ ہوا اور بندیاں کے لیے تعلیم اور اصلاحی سرگرمیوں کے مواقع بڑھ گئے۔ حکومتی اداروں نے کہا کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں جیلوں میں موبائل فونوں کے استعمال پر بہتر کنٹرول حاصل ہوا اور بندیاں کے لیے طبی سہولیات میں اضافہ ہوا، جس سے بندیاں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ میاں فاروق نذیر نے مختلف دوروں میں جیل آئی جی کے طور پر مجموعی طور پر 10 سال کی خدمت کی، جبکہ ان کی جدید ترین تعینیت 2 مارچ 2023 کو کرچر حکومت کے دوران کی گئی تھی
پنجاب حکومت جیل آئی جی میان فاروق نذیر ریٹائرمنٹ جیلوں کی اصلاحات