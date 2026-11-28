پنجاب کی ماحولیاتی کامیابی پر ہانگ کانگ میں اعزازی دعوت
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نوبیل سسٹین ابیلیٹی ٹرسٹ کی جانب سے ماہرین کی طرف سے ماحولیاتی تحفظ کی کارکردگی پر اعزازی دعوت پر ہانگ کانگ جا رہی ہیں۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سرکاری دورے کے لیے ہانگ کانگ کا سفر شروع کر دیا ہے، جہاں وہ 30 نومبر کو ہونے والے نوبیل سسٹین ابیلیٹی ٹرسٹ فیسٹیول میں شرکت کریں گی۔ اس دورے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نوبیل سسٹین ابیلیٹی ٹرسٹ کے چیئرمین پیٹر نوبیل نے پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی تعریف میں انہیں خصوصی دعوت دی ہے۔
نوبیل ٹرسٹ کی جانب سے خاص اعزاز
نوبیل سسٹین ابیلیٹی ٹرسٹ کے چیئرمین پیٹر نوبیل نے پنجاب حکومت کی اس کامیابی کو سراہا ہے جس میں صوبے میں ریکارڈ مدت کے دوران فضائی معیار کو بہتر بنایا گیا ہے۔ ٹرسٹ کی جانب سے جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے جامع اقدامات کو قابلِ تحسین قرار دیا گیا ہے۔ یہ اعزازی دعوت پنجاب میں کیے گئے ماحولیاتی تحفظ کے کاموں کی عالمی سطح پر قبولیت کی عکاسی کرتی ہے۔Also readجاکی بلوز بایبر کی گالف کلب اور اسٹائل کا منفرد ملاپ
پائیدار ترقی اور ماحولیاتی منصوبے
نوبیل فیملی کے زیرِ انتظام کام کرنے والا نوبیل سسٹین ابیلیٹی ٹرسٹ پوری دنیا میں پائیدار معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے معروف ہے۔ اس ٹرسٹ کی جانب سے پنجاب میں کیے گئے کاموں کا خاص طور پر جائزہ لیا گیا ہے، جس میں فضائی آلودگی کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنا اور جنگلات کی سطح کو بڑھانا شامل ہے۔ ان اقدامات کو نہ صرف مقامی سطح بلکہ بین الاقوامی فورمز پر بھی سراہا گیا ہے۔
حکام کی جانب سے تصدیق اور تفصیلات
حکام کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو اس اعزازی موقع پر شرکت کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ وہ اپنے صوبے کی ماحولیاتی کارکردگی کا تعارف کروائیں۔ دعوت نامے میں واضح طور پر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ پنجاب نے ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں قابلِ رشک نتائج حاصل کیے ہیں۔ یہ دورہ نہ صرف ایک سرکاری visita بلکہ ایک بین الاقوامی سطح کی شناخت بھی ہے۔
ہانگ کانگ کا فیسٹیول اور مستقبل کی تیاریاں
وزیر اعلیٰ 30 نومبر کو ہانگ کانگ میں ہونے والے نوبیل سسٹین ابیلیٹی ٹرسٹ فیسٹیول میں شریک ہوں گی، جہاں مختلف ممالک کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اس موقع پر ماحولیاتی تحفظ کے لیے کیے گئے کاموں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ موقع پنجاب کے لیے ایک اہم سفارتی اور ماحولیاتی کامیابی بھی ہے۔
دورے کے دیگر متوقع پہلوؤں کا جائزہ
یہ سفر وزیر اعظم کی لاہور میں صدر مملکت سے متوقع اہم ملاقات کے پس منظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ مریم نواز شریف کا براہ راست سفر ہانگ کانگ کے لیے ہے۔ اس دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز معمول پر آگئی ہیں، جس سے زیر سمندر کیبل کی خرابی دور ہو چکی ہے۔ یہ تمام معلومات اور حالات حاضرہ سے متعلق خبریں پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہو رہی ہیں، جس کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics