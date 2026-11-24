پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے میڈیا پر پابندی لگا دی
پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے حکومتی اسکولوں میں میڈیا کی آمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پی ای سی ای اور پی ای ای ڈی اے کے تحت کارروائی کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔
پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سرکاری اسکولوں میں میڈیا کے اہلکاروں کی آمد پر سخت پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی کے تحت میڈیا نمائندوں کو اب سرکاری تعلیمی اداروں میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ یہاں کے اساتذہ اور طلباء سے انٹرویوز کر سکیں گے۔ یہ فیصلہ عوامی تعلیمی اداروں میں پائی جانے والی مشکلات پر رپورٹنگ کرنے والی خبروں کی آزادی کے حوالے سے شدید تشویش کا باعث بنا ہے۔
میڈیا کی پابندی اور قانونی اقدامات
اس پابندی کے نفاذ کے پیچھے ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نئے احکامات موجود ہیں جو میڈیا کو سرکاری اسکولوں میں کوریج کرنے سے روکتے ہیں۔ اجازت نامے کے بغیر اسکولوں میں موجودگی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور ان اداروں میں خبروں کی کوریج یا اساتذہ و طلباء سے ان کی مشکلات اور کام کے حالات کے حوالے سے گفتگو کرنے پر سخت پابندی ہے۔Also readSouth Korea: Russian Jets Enter Air Defence Zone
ڈیپارٹمنٹ نے میڈیا کے اہلکاروں کو یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر کوئی میڈیا نمائندہ بغیر اجازت کے اسکولوں میں کوریج کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خاص طور پر الیکٹرانک جرمز کے قانون (PECA) کے تحت ایسی کارروائی کا نوٹس دیا گیا ہے جو میڈیا رپورٹرز کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔
اساتذہ کے خلاف ڈیڈا ایکٹ کے نفاذ
اس پابندی کا اثر صرف میڈیا نمائندوں تک محدود نہیں بلکہ یہ سرکاری اسکولوں میں تعینات اساتذہ اور دیگر عملے کے لیے بھی تشویشناک ہے۔ ڈیپارٹمنٹ نے اساتذہ کو بھی وارننگ دی ہے کہ وہ اسکول سے متعلق مسائل کو میڈیا کے سامنے نہیں لائیں گے۔ ایسا کرنے پر پنجاب ملازمین کی کارکردگی، نظم و ضبط اور جوابدہی ایکٹ (PEEDA) کے تحت ان کے خلاف نظم و ضبط کی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔
اس حکم نامے کا بنیادی مقصد اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سرکاری اسکولوں کی موجودہ صورتحال کی عکاسی کو روکنا ہے۔ اس پابندی کے تحت میڈیا نمائندوں کی جانب سے براہ راست رپورٹنگ کرنے اور طلباء و اساتذہ کی پریشانیوں کو سامنے لانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے جو کہ شفافیت کے اصولوں کے خلاف سمجھا جا رہا ہے۔
24NewsHD کی رپورٹنگ اور ردعمل
یہ اہم خبر 24NewsHD ٹی وی نے منگل کی صبح سامنے لا کر میڈیا حلقوں میں بحث کا باعث بنائی ہے۔ چانل کی رپورٹ کے مطابق یہ پابندی دراصل عوامی تعلیمی اداروں میں درپیش مشکلات پر روشنی ڈالنے والی خبروں کی آزادی کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس اقدام سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب سرکاری اسکولوں میں معیارِ تعلیم اور انفراسٹرکچر کی خرابیوں پر کوئی کھلی بحث کیسے ہو سکتی ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics