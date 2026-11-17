پنجاب حکومت نے خواتین و بچوں کے جرائم کی فوری سماعت کے لیے سپیڈی کوٹ قائم کرنے کا اعلان کیا
پنجاب حکومت نے خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کے مقدمات کی تیز رفتار سماعت کے لیے سپیڈی کوٹ کا قیام عمل میں لانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ انصاف کی فراہمی میں بہتری لائی جا سکے۔
پنجاب حکومت نے خواتین اور بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم کے مقدمات کی فوری اور مؤثر سماعت کے لیے سپیڈی کوٹ کے قیام کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت منعقد ہونے والے خصوصی اجلاس میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کی شرح میں کمی اور سزا کے عمل میں تیزی لانے پر زور دیا گیا۔ اس اہم اجلاس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ عہدیداران نے بھی شرکت کی جہاں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور آنے والے اقدامات طے کیے گئے۔
تکنیکی نگرانی اور آئی ٹی کے ذریعے تحقیق میں بہتری
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اجلاس میں واضح ہدایت دی کہ خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم میں موثر تحقیقات کے لیے پولیس افسران کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ تحقیقات اور پراسیکیوشن کی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (AI) کی معاونت کو سراہا گیا اور اسے عملی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اس فیصلے کا مقصد روایتی تحقیقی طریقہ کار میں موجود کمیوں کو دور کرنا اور ثبوتوں کی صحت کو یقینی بنانا ہے تاکہ ملزمان کو سزا مل سکے۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
اسی سیاق و سباق میں، بچوں اور خواتین کے مقدمات میں آڈیو اور ویڈیو شہادتوں کی مؤثر ریکارڈنگ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ چلاتے وقت ثبوتوں کی پیش کش میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی اور عدالتوں کے سامنے پیش کردہ شہادتیں زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد ہوں گی۔ یہ اقدام عدالتی کارروائیوں کے دوران ہونے والی تاخیر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
تحقیقاتی اعداد و شمار اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ
اجلاس میں آئی جی پولیس نے خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم اور حکومتی اقدامات پر تفصیلی رپورٹ پیش کی جس کے مطابق صوبے بھر میں مختلف پلیٹ فارمز پر بڑی تعداد میں شکایات درج کی گئی ہیں۔ پولیس اسٹیشنز پر خواتین سے متعلق 1.24 ملین شکایات درج ہوئی ہیں جبکہ ویمن ورچوئل پولیس اسٹیشن پر تقریباً سوا لاکھ شکایات سامنے آئی ہیں۔ اہم تفصیل یہ ہے کہ ان ویب سائٹ کے ذریعے درج 92 فیصد شکایات پر کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔
ورچوئل سنٹر برائے چائلڈ سیفٹی کی کارکردگی بھی انتہائی قابل ذکر رہی جہاں درج شکایات کے بنیاد پر 70 ہزار گمشدہ یا اغوا شدہ بچوں کو بازیاب کرवाया گیا۔ اس ادارے کے ذریعے 4 ہزار خصوصی بچوں کو ان کے گھروں کو بھی واپس پہنچایا گیا۔ بچوں سے زیادتی کے 7588 کیسز بھی حل کر لیے گئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بچوں اور خواتین سے زیادتی کے 71 فیصد واقعات میں قریبی لوگ ملوث پائے گئے۔
مریم نواز شریف کے حکم اور مستقبل کی راہ نمائی
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سرگودھا کے آر پی او، ڈی پی او اور سی ٹی ڈی ٹیم کو شاباش دی جس نے خواتین اور بچوں کے خلاف زیادتی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کے خلاف زیادتی کے واقعات میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا ملنے کے لیے موثر قانون سازی کی جائے گی۔ ان کا ماننا ہے کہ سماجی اور معاشرتی شعور و آگاہی خواتین اور بچوں کے خلاف زیادتی کے واقعات کے سدباب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
ملزمان کو کیفرکردار تک پہنچانے کے لیے خواتین اور بچوں کے خلاف زیادتی کے واقعات کی رپورٹ ناگزیر ہے۔ خواتین اور بچوں کے خلاف زیادتی کے مقدمات پر سزا کو یقینی بنانے کے لیے اسپیشلائزڈ انویسٹی گیشن کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پیشگی سدباب کے لیے بھی اقدامات کا حکم دیا ہے تاکہ آنے والے واقعات کو روکا جا سکے۔
یہ اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ سپیڈی کوٹ کا قیام عدلیہ کے بوجھ کو کم کرنے اور متاثرین کو فوری انصاف فراہم کرنے کا ایک اہم قدم ہے۔
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