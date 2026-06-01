پنجاب سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سمر کیمپوں کی اجازت دی

لاہور (دنیا نیوز) سے، پنجاب سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے پنجاب کے تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولوں میں سمر کیمپ وں کی اجازت دی ہے۔ اس کے بارے میں ایک خط جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق سمر کیمپ جون 1 سے جون 30 تک جاری رہیں گے۔ سمر کیمپ صرف منگل سے ہفتہ کو 7 بجے سے 10 بجے تک منعقد ہوں گے، جبکہ جمعہ کو سمر کیمپ بند رہیں گے۔ ڈیپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ تمام جماعتوں کے طلباء سمر کیمپ وں میں شرکت کے لیے اپنے والدین کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ڈیپارٹمنٹ نے صاف کیا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کو سمر کیمپ وں کے لیے اضافی فیس لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ خط کے مطابق تمام سرگرمیوں کو کلاس روم اور انڈور ماحول میں ہی منعقد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سکول کے انتظامات کے ذریعے ہوا کے پانی، صفائی، کھانے کے سہولیات، اور بیک اپ پاور کی فراہمی کی جائے گی۔ ڈیپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ طلباء کو سمر کیمپ وں میں شرکت کے لیے شروعاتی کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ موسم کے مطابق کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈیپارٹمنٹ نے ان تمام اسکولز پر کڑی نگاہ رکھنے کا اعلان کیا ہے جو حکومت کی ہدایات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان پر قانونی کارروائی کی جائے گی.
Similar News:
5 پاکستانی فنکار ’’ 30 انڈر 30 جنوبی ایشائی ‘‘ کی فہرست میں شامللاہور : ( ویب ڈیسک ) پاکستان شوبز انڈسٹری کے 5 فنکار انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں ’’ 30 انڈر 30 جنوبی ایشائی‘‘ فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔
30جون کےبعدصحت کارڈپرپرائیویٹ ہسپتالوں میں گائنی آپریشن بندکرنیکی تیاریاں30 جون کےبعدصحت کارڈپرپرائیویٹ ہسپتالوں میں گائنی کےآپریشن بندکرنیکی تیاریاں، دل کےمریض علاج کیلئے 30 فیصدادائیگی کریں گے۔
Pakistanis included in Forbes 30 under 30 Asia list make nation proudSeven Pakistanis were included in the Forbes 30 under 30 Asia 2024 list
پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ضمانت منظور، فوری رہا کرنے کا حکمانسداد دہشت گردی عدالت نے 30،30 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی
فہد شہباز کو Forbes 30 انڈر 30 ایشیا 2026 میں شامل کیا گیاپاکستان کی یوتھ جنرل اسمبلی کی بانی Fahad Shahbaz Forbes 30 انڈر 30 ایشیا 2026 لیسٹ میں شامل ہوگئے ہیں، جس میں انہیں سوشل ایمپیکٹ کٹیگری میں نامزد کیا گیا ہے۔
ہانیہ عامر Forbes 30 Under 30 ایشیا 2026 کی فہرست میں شاملپاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر نے اپنے کیریئر میں ایک بڑا موڈ حاصل کیا ہے کیونکہ انہیں ایشیا 2026 کے فہرست میں شامل کیا گیا ہے Forbes 30 Under 30
