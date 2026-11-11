پنجابی حکومت نے 'یونیورسٹی' کا لفظ اعلیٰ تعلیمی اداروں کی ناموں سے ہٹایا
پنجاب میں حکومت نے 24 سال بعد اداروں کے ناموں سے 'یونیورسٹی' ہٹانے کا فیصلہ کیا، جس سے گریجویٹوں اور طلبہ کو ممکنہ اثرات پر بحث ہوئی۔
پنجاب کی حکومت نے اعلان کیا کہ مقامی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ناموں سے 'یونیورسٹی' کا لفظ ختم کیا جائے گا، جس سے گھنوں فرضیہ اور ممکنہ تشویشیں جنم لے رہی ہیں۔ یہ اقدام 24 سال بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کو گورنمنٹ کالج، لاہور میں تبدیل کرنے کا بھی حصہ ہے۔
نامی تبدیلی کے بنیادی نکات اور ذمہ داران
حکومت کے مطابق اس اصلاح کا مقصد اداروں کی تاریخی شناخت کو بحال کرنا ہے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، گورنمنٹ کالج برائے عورتیں فیصل آباد، اور سialkot کے گورنمنٹ کالج اور لاہور کالج برائے عورتیں یونیورسٹی کو بھی نئے نام دیے جائیں گے۔ بہاولپور کا گورنمنٹ صادق کالج بھی اپنی تاریخی نام سے واپس آ جائے گا۔Also readAfghan terror suspect confesses to preparing suicide bomber, officials say
تعلیم کے وزیر کے نمائندے کا کہنا ہے کہ اداروں کے تعلیمی پروگرام اور ڈگریں جاری رہیں گی؛ یہ صرف سرکاری عنوان کی تبدیُلی ہے جو تاریخی شناخت سے وابستہ ہے۔
سماجی اور تعلیمی اثرات پر بحث
اس فیصلے نے گریجویٹ، طالب علم اور مستقبل کے داخلوں پر اثرات کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ڈگری کی سبقت نہیں متاثر ہوۓ گی، لیکن ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ نام کی تبدیل سے تعلیمی اداروں کی شہرت اور اعتماد پر منفی اثرانداز ہو سکتا ہے۔
انساں علماء نے خبردار کیا کہ اس طرح سے مستند ایکرسات امتحانات کا معیار اور بیرونی شناخت پر اثر پڑ سکتا ہے، جس سے مستقبل میں داخلہ اور ایجنسی کے عمل میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔
خصوصی وادی اور آتی ترتیب کا نیا نقطہ
حکومت کا یہ قدم تاریخی شناسائی کے حق میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر عوامی ذرائع نے اس پر تنقید کا اظہار کیا ہے۔ حمایت کنندگان کے نزدیک یہ ایک ثقافتی اور تاریخی اقدامات ہے، جبکہ مخالفین کا خیال ہے کہ یہ مقصدی خیالی اصلاحات سے زیادہ ایک سراہاڑ کا قدم ہے۔
آنے والے ہفتوں میں سرکاری حصے کے ساتھ معاہدات اور ڈیٹا بیس اصلاحات مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد اعزازات اور ڈگریوں کی مستند فہرستوں کو نئی نامی شناخت سے میچ کیا جائے گا۔ طالب علم اور گریجویٹ کے لیے اس تبدیلی کے اثرات عالمی معیار کے ڈگری علیحدہ اور ملکی تعلیمی اداروں میں مزید وضاحت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔
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