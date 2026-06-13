پنجاب حکومت کا دستک ایپ کو ڈی ایل آئی ایم ایس سے منسلک کرنے کا فیصلہ

پنجاب حکومت نے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کی سہولیات گھر بیٹھے فراہم کرنے کے لیے دستک ایپ کو DLIMS سے منسلک کر دیا ہے۔ شہری اب لرنر لائسنس، تجدید، ڈپلیکیٹ اور بین الاقوامی لائسنس کی درخواستیں آن لائن دے سکیں گے۔
لاہور: حکومت پنجاب نے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کی سہولیات ان کے گھروں کی دہلیز تک پہنچانے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں دستک ایپ لی کیشن کو ڈرائیونگ لائسنس انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ( DLIMS ) سے منسلک کر دیا گیا ہے، جس کے بعد شہری اب گھر بیٹھے ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق متعدد خدمات حاصل کر سکیں گے۔ یہ اقدام عوام کو سرکاری دفاتر کے چکر لگانے سے بچانے اور ان کی سہولیات کو مزید آسان بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس پنجاب کے مطابق دستک ایپ کے ذریعے شہری لرنر ڈرائیونگ لائسنس ، لائسنس کی تجدید، ڈپلیکیٹ لائسنس اور بین الاقوامی ڈرائیونگ لائسنس کی درخواستیں آن لائن جمع کرا سکتے ہیں۔ لرنر ڈرائیونگ لائسنس کی فیس 500 روپے فی کیٹیگری مقرر کی گئی ہے، جبکہ تجدید اور ڈپلیکیٹ لائسنس کی فیس متعلقہ گاڑی یا موٹر سائیکل کی کیٹیگری کے مطابق سرکاری قواعد کے تحت وصول کی جائے گی۔ دستک ایپ لی کیشن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، جہاں موٹر سائیکل، کار، جیپ، ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی سمیت مختلف کیٹیگریز کے ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق معلومات اور سہولیات کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ شہری ایپ میں لاگ ان کر کے اپنی ضرورت کے مطابق سروس منتخب کر سکتے ہیں اور آن لائن درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، درخواست کی حیثیت بھی ایپ کے ذریعے چیک کی جا سکتی ہے۔ ٹریفک پولیس پنجاب نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی رہنمائی یا مزید تفصیلات کے لیے ٹریفک پولیس پنجاب کی سرکاری ویب سائٹ سے رجوع کریں۔ اس نئے نظام سے نہ صرف عوام کا وقت بچے گا بلکہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کے امکانات بھی کم ہوں گے۔ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ وہ عوام کو ڈیجیٹل سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور مستقبل قریب میں مزید خدمات کو بھی آن لائن منتقل کیا جائے گا۔ اس اقدام سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے شہریوں کو سہولت ملے گی اور وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنے لائسنس کے معاملات طے کر سکیں گے.
لاہور: حکومت پنجاب نے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کی سہولیات ان کے گھروں کی دہلیز تک پہنچانے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں دستک ایپلی کیشن کو ڈرائیونگ لائسنس انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم (DLIMS) سے منسلک کر دیا گیا ہے، جس کے بعد شہری اب گھر بیٹھے ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق متعدد خدمات حاصل کر سکیں گے۔ یہ اقدام عوام کو سرکاری دفاتر کے چکر لگانے سے بچانے اور ان کی سہولیات کو مزید آسان بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس پنجاب کے مطابق دستک ایپ کے ذریعے شہری لرنر ڈرائیونگ لائسنس، لائسنس کی تجدید، ڈپلیکیٹ لائسنس اور بین الاقوامی ڈرائیونگ لائسنس کی درخواستیں آن لائن جمع کرا سکتے ہیں۔ لرنر ڈرائیونگ لائسنس کی فیس 500 روپے فی کیٹیگری مقرر کی گئی ہے، جبکہ تجدید اور ڈپلیکیٹ لائسنس کی فیس متعلقہ گاڑی یا موٹر سائیکل کی کیٹیگری کے مطابق سرکاری قواعد کے تحت وصول کی جائے گی۔ دستک ایپلی کیشن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، جہاں موٹر سائیکل، کار، جیپ، ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی سمیت مختلف کیٹیگریز کے ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق معلومات اور سہولیات کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ شہری ایپ میں لاگ ان کر کے اپنی ضرورت کے مطابق سروس منتخب کر سکتے ہیں اور آن لائن درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، درخواست کی حیثیت بھی ایپ کے ذریعے چیک کی جا سکتی ہے۔ ٹریفک پولیس پنجاب نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی رہنمائی یا مزید تفصیلات کے لیے ٹریفک پولیس پنجاب کی سرکاری ویب سائٹ سے رجوع کریں۔ اس نئے نظام سے نہ صرف عوام کا وقت بچے گا بلکہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کے امکانات بھی کم ہوں گے۔ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ وہ عوام کو ڈیجیٹل سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور مستقبل قریب میں مزید خدمات کو بھی آن لائن منتقل کیا جائے گا۔ اس اقدام سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے شہریوں کو سہولت ملے گی اور وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنے لائسنس کے معاملات طے کر سکیں گے
دستک ایپ ڈرائیونگ لائسنس پنجاب حکومت DLIMS آن لائن خدمات
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