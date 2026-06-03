پنجاب کے مالیاتی وزیر نے نیا بجٹ منصوبہ پیش کیا: ٹیکسٹائل اور کھیلوں کی صنعتوں کے لئے خصوصی پیکج اور زراعت میں اصلاحات

پنجاب حکومت نے مالی سال 2026‑27 کے لئے معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے، صنعتی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ وزیر مجتبی شجاع الرحمان نے ٹیکسٹائل اور کھیلوں کی صنعتوں کے لئے خاص پیکج اور زراعت میں جامع اصلاحات کا اعلان کیا اور ICAP کو ٹیکس ریونیو بڑھانے میں معاونت کے لئے ریسورس موبیلیزیشن کمیٹی میں شامل کیا۔
لاهور (ایپ) - پنجاب کے مالیاتی وزیر میاں مجتبی شجاع الرحمان نے بدھ کے روز پیش کئے گئے ایک اہم بیان میں آگاہ کیا کہ آئندہ مالی سال کے لئے صوبے کی اولین ترجیح معاشی سرگرمیوں میں تیز رفتاری لانا، صنعتی ترقی کو فروغ دینا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک خاص پیکج تیار کیا جائے گا جو ٹیکسٹائل اور کھیلوں کی صنعت وں کی سہولت کے لئے مخصوص ہوگا، ساتھ ہی زراعت کے شعبے میں بھی جامع اصلاحات کا آغاز کیا جائے گا تاکہ صوبائی معیشت کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ یہ تمام نکات ایک میٹنگ کے دوران پیش کئے گئے جن میں آئندہ وفاقی اور صوبائی بجٹ 2026‑27 کے حوالے سے متعدد تجاویز پر گفتگو ہوئی۔ اس میٹنگ میں انٹرنیٹ کے ذریعے ادارہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کی ایک وفد کی بھی شرکت تھی، جس کے ساتھ مالیاتی وزیر نے صوبے کی اقتصاد ی پالیسی، ٹیکسیشن کا نظام، آمدنی کے امکانات اور بجٹ کے خاکے پر تفصیلی بات کی۔ وزیر نے اس موقع پر موجود عالمی کشیدگی کی وجہ سے ہونے والی معاشی تباہیوں پر روشنی ڈالی، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے جاری تنازع نے خطے اور عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک معتدل اور عوامی مفادات کو مدنظر رکھتا ہوا بجٹ تیار کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ تاہم پنجاب حکومت کا عزم یہ ہے کہ وہ ایسا بجٹ پیش کرے جو ترقیاتی ضروریات اور مالیاتی پابندیوں کے درمیان توازن برقرار رکھے اور موجودہ معاشی حقیقتوں کو بھی مدنظر رکھے۔ وزیر نے مزید واضح کیا کہ ٹیکس نظام کو آہستہ آہستہ بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ صوبے کی ذاتی آمدنی کے ذرائع میں اضافہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں پنجاب ریونیو اتھارٹی (PRA) کی کارکردگی کو سراہا گیا اور کہا گیا کہ اس ادارے کی صلاحیتوں کو بڑھانے سے مجموعی ٹیکس کلیکشن میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اس کے علاوہ مالیاتی وزیر نے اعلان کیا کہ PRA کا اپنا سافٹ ویئر سسٹم متعارف کرایا جائے گا جس کے ذریعے انپٹ ایڈجسٹمنٹ جیسے مسائل کا فوری حل ممکن ہوگا اور ٹیکس کے نظام میں شفافیت، کارکردگی اور آسانی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ ICIC کی پیشہ ورانہ مہارت اور معاونت پنجاب ریونیو اتھارٹی کی عملی صلاحیت کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اس تناظر میں ICAP کو آنے والے ریسورس موبیلیزیشن کمیٹی میں نمائندگی دی جائے گی تاکہ حکومت کو ٹیکس ریونیو بڑھانے اور مالیاتی اصلاحات میں ماہرین کی رائے سے فائدہ مل سکے۔ وزیر نے بھی اس بات کا یقین دہانی کرائی کہ ICAP کی جانب سے پیش کردہ سفارشات کو مکمل طور پر جائزہ لیا جائے گا اور قابل عمل تجاویز کو صوبائی بجٹ اور ٹیکس پالیسی فریم ورک میں شامل کیا جائے گا.
لاهور (ایپ) - پنجاب کے مالیاتی وزیر میاں مجتبی شجاع الرحمان نے بدھ کے روز پیش کئے گئے ایک اہم بیان میں آگاہ کیا کہ آئندہ مالی سال کے لئے صوبے کی اولین ترجیح معاشی سرگرمیوں میں تیز رفتاری لانا، صنعتی ترقی کو فروغ دینا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک خاص پیکج تیار کیا جائے گا جو ٹیکسٹائل اور کھیلوں کی صنعتوں کی سہولت کے لئے مخصوص ہوگا، ساتھ ہی زراعت کے شعبے میں بھی جامع اصلاحات کا آغاز کیا جائے گا تاکہ صوبائی معیشت کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ یہ تمام نکات ایک میٹنگ کے دوران پیش کئے گئے جن میں آئندہ وفاقی اور صوبائی بجٹ 2026‑27 کے حوالے سے متعدد تجاویز پر گفتگو ہوئی۔ اس میٹنگ میں انٹرنیٹ کے ذریعے ادارہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کی ایک وفد کی بھی شرکت تھی، جس کے ساتھ مالیاتی وزیر نے صوبے کی اقتصادی پالیسی، ٹیکسیشن کا نظام، آمدنی کے امکانات اور بجٹ کے خاکے پر تفصیلی بات کی۔ وزیر نے اس موقع پر موجود عالمی کشیدگی کی وجہ سے ہونے والی معاشی تباہیوں پر روشنی ڈالی، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے جاری تنازع نے خطے اور عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک معتدل اور عوامی مفادات کو مدنظر رکھتا ہوا بجٹ تیار کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ تاہم پنجاب حکومت کا عزم یہ ہے کہ وہ ایسا بجٹ پیش کرے جو ترقیاتی ضروریات اور مالیاتی پابندیوں کے درمیان توازن برقرار رکھے اور موجودہ معاشی حقیقتوں کو بھی مدنظر رکھے۔ وزیر نے مزید واضح کیا کہ ٹیکس نظام کو آہستہ آہستہ بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ صوبے کی ذاتی آمدنی کے ذرائع میں اضافہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں پنجاب ریونیو اتھارٹی (PRA) کی کارکردگی کو سراہا گیا اور کہا گیا کہ اس ادارے کی صلاحیتوں کو بڑھانے سے مجموعی ٹیکس کلیکشن میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اس کے علاوہ مالیاتی وزیر نے اعلان کیا کہ PRA کا اپنا سافٹ ویئر سسٹم متعارف کرایا جائے گا جس کے ذریعے انپٹ ایڈجسٹمنٹ جیسے مسائل کا فوری حل ممکن ہوگا اور ٹیکس کے نظام میں شفافیت، کارکردگی اور آسانی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ ICIC کی پیشہ ورانہ مہارت اور معاونت پنجاب ریونیو اتھارٹی کی عملی صلاحیت کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اس تناظر میں ICAP کو آنے والے ریسورس موبیلیزیشن کمیٹی میں نمائندگی دی جائے گی تاکہ حکومت کو ٹیکس ریونیو بڑھانے اور مالیاتی اصلاحات میں ماہرین کی رائے سے فائدہ مل سکے۔ وزیر نے بھی اس بات کا یقین دہانی کرائی کہ ICAP کی جانب سے پیش کردہ سفارشات کو مکمل طور پر جائزہ لیا جائے گا اور قابل عمل تجاویز کو صوبائی بجٹ اور ٹیکس پالیسی فریم ورک میں شامل کیا جائے گا
پنجاب بجٹ 2026‑27 ٹیکسٹائل اور کھیلوں کی صنعت زراعت کی اصلاحات پنجاب ریونیو اتھارٹی ICAP کی شمولیت
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