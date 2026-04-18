پنجاب کی صحت کی سہولیات میں نمایاں بہتری: مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں منعقدہ ایک خصوصی اجلاس میں صوبے میں جاری صحت کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صحت کے شعبے میں اب تک کی کامیابیوں اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ 'کلینک آن وہیلز' اور فیلڈ ہسپتالوں کے ذریعے لاکھوں مریضوں کے علاج، ادویات کی فراہمی، اور بنیادی صحت کے مراکز کی اپ گریڈیشن جیسے اہم منصوبوں پر پیش رفت کو سراہا گیا۔
لاہور: وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہفتہ کے روز ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں صوبے بھر میں جاری صحت کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی کے مطابق، اجلاس کے دوران صوبائی سیکرٹری صحت و آبادی، نادیہ ثاقب نے وزیراعلیٰ کو صوبے میں جاری فلیگ شپ ہیلتھ پروگرامز پر مفصل بریفنگ دی۔ بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ ' کلینک آن وہیلز ' پروگرام کے تحت اب تک 18.2 ملین مریضوں کا علاج کیا گیا ہے، جبکہ 7 ملین الٹرا ساؤنڈ اور 1.
2 ملین بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ فیلڈ ہسپتالوں میں 2.8 ملین مریضوں نے رجوع کیا، جہاں 448,468 لیبارٹری ٹیسٹ اور 170,772 ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کیے گئے۔ حکام نے مزید بتایا کہ 14,286 ہیپاٹائٹس اور 13,864 تپ دق (ٹی بی) کے مریضوں کو دو ماہ کی ادویات گھروں تک پہنچائی گئیں۔ پنجاب بھر میں 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد مریضوں کا فیلڈ ہسپتال اور 'کلینک آن وہیلز' کے ذریعے علاج کیا گیا ہے اور انہیں طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ پہلے مرحلے میں 1,026 بنیادی صحت کے مراکز (BHUs) اور 191 دیہی صحت مراکز (RHCs) کی اپ گریڈیشن مکمل کی گئی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 433 BHUs اور 81 RHCs کی بحالی کا کام مکمل ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ تیسرا مرحلہ جاری ہے جس کے تحت 895 صحت مراکز کی تعمیر و مرمت پر کام کیا جا رہا ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز نے پورے صوبے میں 63 ملین افراد کو رجسٹر کیا ہے اور 8 ملین گھرانوں اور 10 ملین گھروں سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ اس کے علاوہ، جہلم، جھنگ، میانوالی اور وہاڑی کے چار ضلعی ہسپتالوں میں دل کے امراض کے علاج کی سہولیات پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ان ہسپتالوں میں 1,628 طریقہ کار کیے گئے، جن میں 1,055 انجیوگرافی، 559 انجیو پلاسٹی، 12 پرائمری پی سی آئی، اور 2 عارضی پیس میکر نصب کرنا شامل ہیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے حکام کو ہدایت کی کہ ضلعی ہسپتالوں میں فالج کے علاج کے مراکز (اسٹروک مینجمنٹ سینٹرز) قائم کیے جائیں اور صحت مراکز کی اپ گریڈیشن کا کام رواں سال کے اندر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے صحت کے شعبے میں افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں نرسنگ ڈگری کی نشستیں بڑھانے کی بھی ہدایت کی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے 6 فلیگ شپ ہیلتھ پراجیکٹس نے مختصر ترین مدت میں کامیابی حاصل کی ہے اور 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد مریضوں کو فیلڈ ہسپتال اور 'کلینک آن وہیلز' کے ذریعے علاج اور طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ یہ اقدام پنجاب میں صحت عامہ کے معیار کو بلند کرنے کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے
